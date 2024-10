Novo Luminor Venticinque marca o aniversário de 25 anos dos Paneristi

Há 25 anos, um grupo de entusiastas da Panerai fundou uma comunidade online chamada Paneristi, que hoje reúne mais de 30.000 membros em todo o mundo. O grupo nasceu da paixão compartilhada por esta marca de relógios e, ao longo dos anos, se tornou um movimento global. Com mais de 30 hubs locais, os Paneristi mantêm uma forte conexão e organizam encontros anuais chamados “P-Days” em várias cidades ao redor do mundo, incluindo Nova Iorque, Paris, Frankfurt, e mais recentemente, Kuala Lumpur.

Para celebrar esse marco, a Panerai lançou o Luminor Venticinque PAM02025 durante o evento P-Day de 2023 em Kuala Lumpur, na Malásia. Este relógio exclusivo, com produção limitada a 1.000 unidades, foi primeiramente disponibilizado aos membros da comunidade como pré-venda. O lançamento oficial para o público em geral está previsto para setembro de 2025, mas os Paneristi terão a oportunidade de adquirir o modelo um mês antes.

Um design que homenageia o passado

A marca já lançou outras peças comemorativas, como o Luminor Marina PAM00195 em 2004 e o Radiomir Paneristi Forever PAM00532 em 2013, cada um representando um marco na história da comunidade. Esta nova edição não é exceção e apresenta uma caixa de aço brunito de 44 mm, criada por um processo manual que confere a cada relógio um aspecto único.

Inspirado no modelo icônico PAM00127, conhecido carinhosamente pelos fãs como “Fiddy”, o novo Luminor Venticinque incorpora elementos históricos que remetem aos primeiros modelos Panerai desenvolvidos para a Marinha italiana. O mostrador azul gradiente, combinado com o Super-LumiNova® X1 bege, traz não só uma estética moderna, mas também excelente legibilidade, uma característica essencial nos modelos Panerai.

O CEO da Panerai, Jean-Marc Pontroué, descreveu a criação do PAM02025 como um momento de celebração da longa relação da marca com os Paneristi. “Este lançamento é uma homenagem ao compromisso, paixão e camaradagem dos Paneristi, que foram fundamentais na nossa jornada”, disse ele. “Com o Luminor Venticinque, esperamos muitos mais anos de inovação e conexão compartilhada.”

O Luminor Venticinque PAM02025, lançado em homenagem aos 25 anos da comunidade Paneristi, reflete o compromisso da Panerai com a tradição e o design icônico que conquistaram fãs ao redor do mundo. (Divulgação: Panerai) (Panerai/Divulgação)

Desenvolvido com a colaboração dos Paneristi

A criação do PAM02025 contou com a contribuição direta de membros da comunidade, incluindo o fundador da Paneristi.com, Padraig Conway. Esta colaboração garantiu que o relógio incorporasse características desejadas pelos fãs, como o cristal de safira abaulado que oferece uma distorção única, além de ponteiros dourados que contrastam com o mostrador azul, um toque de nostalgia para aqueles que apreciam os modelos vintage da marca.

Além disso, o modelo é equipado com o movimento calibre P.6000, de corda manual e com uma reserva de energia de três dias. O fundo de caixa transparente fumê é decorado com o logotipo do 25º aniversário da Paneristi, proporcionando aos colecionadores uma visão privilegiada do intrincado funcionamento interno do relógio. Esses detalhes enfatizam a habilidade técnica e a estética cuidadosa da Panerai, mantendo a tradição de qualidade que é valorizada pelos Paneristi.

Um legado de inovação e comunidade

A Panerai tem se mantido próxima de sua comunidade de fãs ao longo dos anos, fortalecendo uma relação que vai além de uma simples base de clientes. Desde a criação do primeiro P-Day, a comunidade Paneristi se expandiu globalmente, e cada relógio de edição especial lançado reforça essa conexão. O PAM02025 simboliza este legado de inovação e o compromisso da Panerai com seus aficionados.

Com resistência à água de até 30 BAR (~300 metros), o novo modelo foi rigorosamente testado para garantir sua durabilidade em condições extremas, reforçando a herança da Panerai de relógios desenvolvidos para operações subaquáticas. Este atributo é essencial para aqueles que utilizam o relógio em mergulhos, uma atividade que ainda é valorizada pela marca.

O Luminor Venticinque também acompanha duas opções de pulseira: uma de couro vintage e outra de borracha azul, que reforça sua versatilidade tanto para uso cotidiano quanto para atividades aquáticas. A embalagem especial em caixa de madeira, tradicional nos lançamentos de edição limitada da Panerai, oferece um toque de exclusividade e sofisticação, além de valorizar ainda mais o status de colecionador.