Panerai homenageia os Navy SEALs com dois novos modelos

Com uma história entrelaçada com a dos militares italianos, a Panerai mantém há muito tempo uma posição firme com o compromisso de criar relógios que incorporem os ideais de desafio, bravura, espírito de equipe e adrenalina. Esses mesmos valores são compartilhados pelos lendários Navy SEALs, conhecidos por seu treinamento e feitos notáveis no mundo do mar.

Com isso, a Panerai continua a reforçar o seu DNA militar com um novo modelo cápsula e de elite inspirado nos Navy SEALs para levar adiante sua missão de fornecer relógios confiáveis. Seja um mergulhador profissional, um aventureiro ousado ou um conhecedor de relógios de alta tecnologia finamente trabalhados.

A coleção 2024 traz sugestões estéticas e funcionais da camuflagem do deserto, uma inspiração que permeia o próprio design e funcionalidade dos relógios. Os códigos de design deste projeto que conectam estas quatro novidades do Panerai Submersible incluem o símbolo Navy SEALs na posição das 6 horas no mostrador, um pequeno contador de segundos projetado para se assemelhar a um alvo, simbolizando a precisão e a natureza focada na missão inerente as operações.

O fundo da caixa está gravado com o logotipo oficial dos Navy SEALs, enquanto os índices são revestidos com Super-LumiNova cor de areia, melhorando a legibilidade sob condições de pouca luz e complementando a estética robusta dos relógios.

O Submersível QuarantaQuattro Navy SEALs PAM01518 mescla a robustez do design militar com a tecnicidade refinada. Envolto em uma caixa de aço inoxidável escovado de 44mm, o relógio possui uma luneta giratória unidirecional feita do mesmo material resiliente, que complementa seu mostrador gradiente que transita do preto para antracite.

Um Super-LumiNova bege pontua esse gradiente para mostrar um visual marcante e luminoso. O relógio revela uma parte traseira de aço inoxidável escovado aparafusada, garantindo resistência à água até 30 bar. O PAM01518, com design sem data, enfatiza estilo e simetria para oferecer uma estética limpa e organizada que aumenta a legibilidade.

No coração do PAM01518 está o movimento P.900, conhecido por sua confiabilidade com um reserva de energia de 3 dias. O P.900 é um calibre automático que integra função expansiva dentro dos limites de proporções notavelmente simplificadas. Medindo 12½ linhas (28 mm) de diâmetro e apenas 4,2 mm de espessura, o movimento está entre os calibres automáticos mais finos do portfólio da Panerai.

Submersible QuarantaQuattro Navy Seals - Pam01518. (Panerai/Divulgação)

A energia necessária para acumular uma reserva de energia de três dias é entregue por um peso oscilante bidirecional e armazenado em um único barril. Isso é roda de balanço, oscilando a uma frequência de 28.800 vibrações por hora, fixada com segurança na posição por uma torneira de equilíbrio. O calibre está equipado com uma função stop-second que permite ajuste preciso da hora.

Extraordinariamente leve, mas ainda sim robusto, os Submersíveis QuarantaQuattro GMT Navy SEALs Carbotech PAM01513 apresenta uma caixa Carbotech de 44 mm, um composto de materiais baseado em fibra de carbono e desenvolvido pela Panerai. Disponível por R$ 62.700 no site panerai.com.br.