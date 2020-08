8 bons hambúrgueres a até R$ 20 para pedir no delivery

Osso Smash House

Em funcionamento desde 1 de junho, é mais uma parceria dos irmãos Guilherme e Gustavo Mora com o açougueiro peruano Renzo Garibaldi (a primeira é o restaurante Cór, no Alto de Pinheiros). Enquanto a sede não fica pronta (um imóvel na esquina da Rua dos Pinheiros com a Rua Mourato Coelho, na Vila Madalena), a hamburgueria se resume ao delivery. A especialidade são os cortes dry aged, transformados em discos fininhos prensados, na linha smash. Grelhados numa chapa disposta sobre o carvão, ganham acompanhamentos simples, no máximo queijo, bacon, maionese da casa e marmelada de bacon. A opção mais em conta, só com queijo e maionese, custa R$ 10; a que junta dois discos de 60 gramas cada, R$ 14,90. O hambúrguer vegetariano, de cogumelos, é vendido a R$ 17,90. Delivery: iFood

Osso Smash House Osso Smash House

Koburger

É mais um empreendimento que aposta em hambúrgueres — no caso, todos 100% de wagyu — a preços camaradas. O mais barato, que leva o nome da casa, custa 16 reais. Junta um disco de carne de 150 gramas, maionese da casa e pão brioche. Com queijo prato são quatro reais a mais. Por que tão barato? Um dos donos, Henry Nakaya, é proprietário de uma criadora do rebanho da raça wagyu. Ele comanda o negócio ao lado dos empresários Gustavo Quattrone e Eduardo Cocco. A pedida que reúne aquele mesmo disco, maionese de wasabi, sunomono, queijo prato, shimeji no saquê, alface e molho oriental no pão australiano sai por 26 reais. Endereço: R. Padre García Velho, 83, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3031-1779. Delivery: iFood.

Koburger Koburger

Lanchonete da Cidade

Com cinco unidades, todas em São Paulo, a rede pertence à Cia. Tradicional de Comércio, também dona dos bares Astor, Pirajá e das pizzarias Bráz, entre outras marcas. A 19 reais, o hambúrguer mais em conta é o clássico x-burguer, montado com queijo da casa e molho especial no pão brioche. É o mesmo preço do milk shake de sorvete de creme e chocolate com flocos de ovomaltine. Endereço: Alameda Tietê, 110, Jardins, São Paulo, tel. (11) 3086-3399. Mais quatro endereços. Delivery: Rappi e iFood.

Matilda Lanches

É a lanchonete da chef Renata Vanzetto, também à frente dos bares MeGusta e Mé, de um bufê e três restaurantes, o autoral Ema, o variado Muquifo e o Pescadora, especializado em pescados e o único fora de São Paulo — fica em Ilhabela. A 17 reais, o pcq é o hambúrguer mais econômico da casa. Leva um disco ao estilo smash de 90 gramas, queijo e pão (a base também pode ser o repolho roxo). Na outra ponta, o que junta o mesmo disco, queijo cheddar, maionese spicy, cebola caramelizada e agrião custa 33 reais. Endereço: R. Bela Cintra, 1541, Jardins, São Paulo. A segunda unidade, em Pinheiros, está fechada por tempo indeterminado. Delivery: iFood.

Matilda Lanches Matilda Lanches

Guarita Burger

À frente da hamburgueria está o chef Greigor Caisley e o bartender Jean Ponce, também donos do Guarita — daí o nome. É mais um empreendimento que aposta nos discos prensados, usados em sanduíches que custam desde 20 reais. É o caso do que é acrescido apenas de queijo cheddar. Mais sofisticado, o que ganha queijo da casa, alho negro, cebola-roxa e maionese custa 28 reais. Aproveite para provar um dos coquetéis engarrafados preparados por Ponce. O rabo de galo, feito com quatro tipos de cachaça, é entregue por 24 reais. Endereço: R. Antônio Carlos, 395 – Consolação, São Paulo, tel. (11) 3262-1677. Delivery: Rappi.

Burger X

Para resumir, é uma hamburgueria que expede sanduíches que partem de 12,97 reais. No aplicativo da Rappi não raro o preço baixa para 10,38 reais. É quanto está custando, por exemplo, tanto o x-burger quanto o x-bacon. Em atividade desde fevereiro do ano passado, o empreendimento dispõe de uma unidade física no Paraíso, em São Paulo, e dark kitchens para dar conta dos pedidos de outros bairros da cidade. A opção que combina o hambúrguer 100% vegetal da marca Futuro Burger com queijo prato, cebola caramelizada e tomate custa 17,30 reais. Endereço: R. Manuel da Nóbrega, 40, Paraíso, São Paulo. Delivery: Rappi.

Patties

É mais um negócio da dupla formada pelo chef Greigor Caisley e o bartender Jean Ponce — e o desdobramento do sucesso do Guarita Burger. O carro-chefe são os discos de carne finíssimos e crocantes e a preços mínimos. O cheese salada, com dois desses disquinhos, custa 17 reais; o que ainda leva bacon, 18,50 reais; a opção vegetariana, 12,50 reais. Fritas? São 9 reais. Endereço: Rua Flórida, 1420, Brooklin Paulista, São Paulo. Delivery: Rappi.

Patties Patties

Cabana Burger

Criada em 2016, a hamburgueria virou um pequeno império que já soma oito unidades, uma delas no Rio de Janeiro e as demais em São Paulo. Para economizar, vá no pcq, a 18 reais, montado no pão da casa com um smash burger, american cheese e molho artesanal. O mais incrementado, feito com um disco de 160 gramas de carne wagyu, cheddar inglês, cebola caramelizada, pasta de alho negro com trufas brancas e molho da casa, custa 38 reais. Para abrir o apetite faz sucesso a porção de fritas com azeite de trufas brancas e parmesão ralado (18 reais). Endereço: Rua Oscar Freire, 56, Jardim Paulista, São Paulo. Mais sete endereços. Delivery: iFood.