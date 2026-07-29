Mirassol x Remo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

João Victor: Mirassol e Remo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão (JP Pinheiro/Agência Mirassol)
Colaborador
Publicado em 29 de julho de 2026 às 06h15.
Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 19h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
Nesta volta após a Copa do Mundo, o Mirassol está invicto e somou 4 pontos em 2 jogos no Brasileirão. A equipe vem reagindo na luta contra o rebaixamento, mas ainda está no Z4, na 19ª posição, com 20 pontos, um a menos que o Internacional, primeiro time fora do descenso.
Já o Remo venceu o Vitória na última rodada e chegou a 21 pontos, na 18ª colocação, com a mesma pontuação do Inter, mas permanece entre os quatro últimos pelos critérios de desempate. Assim, o confronto entre paulistas e paraenses será direto na luta contra o rebaixamento.
O duelo entre Mirassol e Remo terá transmissão do Premiere.
A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).
Tomazella; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Gustavo Mosquito e Edson Carioca.
Técnico: Rafael Guanaes.
Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco; Pikachu, Jajá e Alef Manga.
Técnico: Léo Condé.