Mirassol x Remo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 19h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Nesta volta após a Copa do Mundo, o Mirassol está invicto e somou 4 pontos em 2 jogos no Brasileirão. A equipe vem reagindo na luta contra o rebaixamento, mas ainda está no Z4, na 19ª posição, com 20 pontos, um a menos que o Internacional, primeiro time fora do descenso.

Já o Remo venceu o Vitória na última rodada e chegou a 21 pontos, na 18ª colocação, com a mesma pontuação do Inter, mas permanece entre os quatro últimos pelos critérios de desempate. Assim, o confronto entre paulistas e paraenses será direto na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir Mirassol x Remo

O duelo entre Mirassol e Remo terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Mirassol x Remo?

A partida de hoje começa às 19h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Mirassol x Remo

Mirassol

Tomazella; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Gustavo Mosquito e Edson Carioca.

Técnico: Rafael Guanaes.

Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco; Pikachu, Jajá e Alef Manga.

Técnico: Léo Condé.

Últimos confrontos entre Mirassol e Remo