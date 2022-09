7 destinos de acampamentos de luxo pelo mundo

Muitas pessoas gostam de montar suas cabanas portáteis e passar uns dias na natureza, mas essa vida rústica não é para todo mundo. Segundo pesquisa realizada pelo Booking.com, metade dos viajantes brasileiros (50%) preferem ficar em acomodações de luxo e garantir que vão receber um tratamento especial e personalizado.

Mas, como 91% deles afirmam que belas paisagens naturais são uma motivação importante para a próxima viagem, optar por uma experiência em um glamping possibilita o contato direto com a natureza sem ter que abrir mão do conforto.

Por isso, o site selecionou 7 das melhores experiências luxuosas para quem quer acampar na natureza ao redor do mundo.

Lodg'ing Nature Camp Luberon em Saint-Michel-lʼObservatoire, França

Este acampamento na natureza fica na encantadora comuna de Saint-Michel-l'Observatoire, no sudeste da França. O local é famoso por ser a cidade onde fica o Observatório de Haute Provence. Considerado por astrônomos como o melhor observatório europeu de baixa altitude para estudar as estrelas, este destino é um lugar sublime para viajantes que gostam de observar o céu. A acomodação fica bem no meio de uma linda floresta e proporciona uma sensação de imersão total na natureza, embora esteja a uma curta caminhada do vilarejo mais próximo. As barracas em estilo safári com camas confortáveis podem acomodar até seis pessoas, o tamanho ideal para famílias ou grupos de amigos. Se quiser passar um dia especial, o hóspede pode ir admirar a paisagem no Plateau de Valensole e fazer um passeio pelos campos de lavanda em uma fazenda de gestão familiar para revigorar os sentidos. De volta ao acampamento, depois de ter uma noite de sono tranquila na natureza sob um céu espetacular, croissants recém-assados são servidos de graça no café da manhã.

Oxygen Lodge Agafay em Agafay, Marrocos

Esta acomodação luxuosa fica no meio de um deserto de 40 km de extensão a sudoeste de Marrakesh. Lá, o viajante pode ter uma experiência única nas tendas espaçosas e elegantes, todas com banheiro privativo. A acomodação oferece todos os confortos de um hotel de luxo, incluindo uma piscina de borda infinita, terraço ao ar livre e um restaurante que serve saborosos pratos berberes – há até mesmo uma cerimônia de chá e fogo que acontece todos os dias ao pôr do sol para todos os hóspedes. O Deserto de Agafay é cheio de oportunidades para quem gosta de aventuras ao ar livre. Há, também, a opção de fazer canoagem na represa Lalla Takerkoust. De volta ao acampamento, a maior atração é o imenso céu noturno africano cheio de estrelas – um espetáculo absolutamente encantador em noites sem nuvens.

Mendocino Grove em Mendocino, Estados Unidos

Mendocino esbanja beleza natural na Califórnia e fica a apenas algumas horas de carro de São Francisco. A cidade está localizada em um penhasco cercado pelo Oceano Pacífico e abriga as sequoias mais altas do mundo e o único jardim botânico à beira-mar. Mendocino Grove fica em uma linda área arborizada e oferece uma excelente aventura em glamping com barracas de luxo deslumbrantes para uma estadia muito confortável. O bosque fica a uma curta caminhada da praia, onde mergulhar e observar baleias são atividades muito populares. Não se pode deixar de visitar o Mendocino Art Center para conhecer a comunidade artística da cidade. Também se pode conhecer a região em um passeio panorâmico de trem que percorre a paisagem campestre até o majestoso cânion do rio Noyo.

Plage Cachée - Glamping em Vrboska, Croácia

A melhor parte desta joia escondida na ensolarada ilha de Hvar é que ela tem uma praia privativa para você dar um mergulho no mar. A acomodação também tem um ancoradouro para quem quiser sair e se aventurar pelas águas de tom azul esverdeado. Situado na bela cidade de Vrboska e cercado por florestas de pinheiros intocadas, o camping de luxo apresenta uma linda decoração boêmia rústica. Todas as tendas contam com varanda térrea privativa com deck e vista do mar, redes à sombra das árvores, cozinha totalmente equipada e banheiro separado. Vrboska também é conhecida como Pequena Veneza, pois fica no fundo de um fiorde estreito e curvo com várias pontes que os visitantes podem conhecer. Se tiver coragem de deixar o seu refúgio luxuoso, faça um passeio de iate pelas Grutas Azuis e Verdes de Hvar, onde você pode nadar e mergulhar com snorkel nas águas cristalinas da Lagoa Azul.

Cabo Serai em Canacona, Índia

O Cabo Serai fica à beira-mar em Canacona, sul de Goa, onde baías isoladas, riachos sinuosos e cavernas escondidas estão à espera de viajantes aventureiros. Este resort encantador permite que o viajante se conecte com a natureza com muitos confortos modernos. A acomodação dispõe de cabanas de madeira e barracas de camping com ar-condicionado, detalhes indígenas e tecidos naturais. Todas as unidades estão voltadas para o mar, em uma floresta de coqueiros e riachos.

A filosofia do Cabo Serai é promover o bem-estar e por lá há uma infinidade de atividades à disposição, desde yoga na praia e banho na floresta até massagens ayurvédicas e passeios para observar pássaros. No resort, os hóspedes podem saborear os pratos do cardápio focado em bem-estar, elaborado com ingredientes orgânicos, tomar o café da manhã na baía ou fazer uma refeição enquanto assiste ao magnífico pôr do sol de Goa. A região é conhecida pelos templos religiosos, frutos do mar e lindas praias, incluindo as praias Cola e Kakolem, que ficam a uma curta distância a pé.

Currajong Retreat em Burragate, Austrália

Para viajantes em busca de uma verdadeira experiência no outback australiano, este refúgio fica na pequena e rural Burragate, em Nova Gales do Sul. Mesmo que a acomodação esteja no meio da vegetação australiana, este oásis de opulência oferece varandas privativas com uma incrível banheira ao ar livre com vista para o rio Towamba e o South East National Park – perfeito para admirar o céu noturno cheio de estrelas e tomar banhos de sol. As tendas espaçosas são ideais para casais e incluem cama de casal, área de estar, cozinha totalmente equipada e banheiro privativo com chuveiro com efeito de cascata. A área de estar também está equipada com um aquecedor a lenha e os jardins ao redor dispõem de churrasqueira para o turista preparar suas refeições e tostar marshmallows. A acomodação fica perto da Reserva Natural Egan Peaks e das cachoeiras Nethercote Falls. Trilhas a pé e pesca são atividades populares na região.

Guaia Terra Glamping em Pacho, Colômbia

Esta acomodação tranquila fica entre os picos andinos do interior da Colômbia, ao norte de Bogotá. O lugar conta com tendas em formato de cúpula que oferecem terraço privativo e banheira de hidromassagem para que a estadia seja realmente luxuosa. Um serviço de massagem generoso em uma plataforma panorâmica com vista do vale está disponível. O hóspede pode relaxar no bar de drinks ou no restaurante, que serve pratos deliciosos com ingredientes de origem local e atendimento impecável. A fascinante Catedral de Sal de Zipaquirá (um templo subterrâneo construído nos túneis de uma mina de sal) e a flora e fauna do parque Santuário Chiquito merecem uma visita.

