5 séries para maratonar no primeiro final de semana do ano

Adeus ano velho, feliz filmes (e séries) novos. O ano que passou teve seu lado bom pelos lançamentos no streaming, já que os cinemas ficaram fechados por vários meses. Será que o ano novo que acaba de chegar também terá ótimas produções? Separamos cinco estreias para assistir no primeiro final de semana do ano.

Para começar o ano com a saúde mental em dia, a Netflix acaba de lançar a série de meditação guiada Headspace. O streaming também lançou o suspense dinamarquês Equinox, um documentário sobre minimalismo, Minimalismo Já e a quarta temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Já no Starzplay, chega no domingo (3) The Stand, adaptação de Stephen King.

Headspace (Netflix)

Para quem quer colocar a saúde mental nos trilhos em 2021, a Netflix lança em parceria com a Headspace uma série de meditação. Ao longo de oito episódios feitos em animação, o ex-monge budista e cofundador do famoso app de meditação Headspace, Andy Puddicombe, explica os benefícios e a ciência da meditação. Cada episódio de 20 minutos apresenta uma técnica diferente de atenção plena para ajudar na prática da meditação, com foco em temas como estresse, sono e desapego, sempre terminando com uma meditação guiada.

Equinox (Netflix)

A série dinamarquesa conta a história de Astrid, que tinha apenas nove anos quando os formandos de 1999 sumiram sem deixar vestígios. Sua irmã estava entre os desaparecidos, deixando a menina traumatizada e com visões terríveis. Em 2020, morando com a família, Astrid volta a ser assombrada por pesadelos ligados ao sumiço dos alunos. Com a morte misteriosa do único sobrevivente da turma, ela se propõe a investigar o que realmente aconteceu, sem imaginar que a verdade seria tão perturbadora.

Minimalismo Já (Netflix)

O filme é inspirado no conceito de “menos é mais”, popularizado por Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969). O famoso arquiteto usava o aforismo para descrever sua estética de design, que consistia em organizar os componentes necessários de um edifício de modo a dar uma impressão de extrema simplicidade. Agora, o documentário traz essa noção para a atualidade, sustentando que já passou da hora de acabar com a cultura do consumo.

O Mundo Sombrio de Sabrina (Netflix)

No dia 31 de dezembro, dia do aniversário da jovem bruxa Sabrina, a Netflix lançou a quarta e última temporada da série. Para os fãs da série, o gato Salem e as tias Hilda e Zelda (da série dos anos 90) voltam para a despedida da série.

The Stand (Starzplay)

Com Whoopie Goldberg e Amber Heard no elenco. A série retrata a visão apocalíptica de Stephen King de um mundo dizimado pela peste e envolvido em uma luta elementar entre o bem e o mal. O destino da humanidade recai sobre os ombros frágeis da Mãe Abagail de 108 anos e de um punhado de sobreviventes. Seus piores pesadelos estão personificados em um homem com um sorriso letal e poderes indescritíveis: Randall Flagg, o Homem de Preto.