5 itens que não podem faltar na sala de jantar da sua casa

Sala de jantar é um cômodo muito especial dentro das residências; um espaço que remete ao sucesso e à prosperidade.

É neste local da casa que compartilhamos alguns dos momentos mais especiais de nossas vidas com a família e os amigos, e aprendemos a repartir o alimento, ou seja, a nossa fartura. E a mesa de jantar é apenas um de vários itens que não podem faltar na decoração deste cômodo.

Itens indispensáveis na decoração de uma sala de jantar:

1. Uma mesa exuberante

É claro que a decoração uma sala de jantar não pode ficar sem um local onde servir as refeições.

A mesa de jantar, inevitavelmente, será o elemento mais importante do layout deste cômodo. Ela pode ser neutra ou chamativa, tanto faz. Mas, de todo modo, precisa apresentar um design exuberante e evidenciar o estilo proposto para o cenário.

A mesa escolhida para a sala de jantar deve apresentar dimensões adequadas, principalmente quanto à altura – em torno de 75 cm.

Sua estrutura de sustentação não deve atrapalhar a posição das pernas nas pessoas sentadas frente a ela. E o seu tampo deve ter um acabamento resistente a riscos e arranhões – mesmo feito em vidro ou madeira laqueada.

2. Cadeiras confortáveis

Claro que a mesa de jantar da sala deve ser acompanhada de assentos. E estes locais onde as pessoas irão se sentar podem ser pequenos bancos, bancos compridos, canto alemão, poltronas e cadeiras, tanto faz.

O importante é que tais móveis sejam ergonômicos – ou seja, adequados ao desenho do corpo humano – e com assentos confortáveis.

Mesas de jantar e cadeiras, muitas vezes, podem ser encontradas nas lojas sendo vendidas juntas, como um conjunto só.

Contudo, pode-se fazer um mix de peças. Por exemplo, usar mesa e cadeiras de cores e ou materiais contrastantes. E cadeiras de cores iguais, mas modelos diferentes; ou cadeiras de cores diferentes e modelos iguais.

3. Apoio para os pratos

Se a mesa de jantar da sala é pequena ou se o desejo do usuário é criar um lindo centro de mesa para ela, as travessas com os alimentos podem ser deixados para um aparador.

No lugar deste móvel, pode-se ter um balcão buffet, com portas e gavetas para guardar talheres e toalhas, além de um espaço de garrafeiro. E as louças e taças mais valiosas e delicadas podem ficar expostas em uma cristaleira.

4. Aparelhos de iluminação

A iluminação é um dos detalhes mais importantes das decorações de interiores. Pra começar, sala de jantar precisa receber muita luz natural durante o dia.

Mas a mesma deve ser eventualmente controlada por uma cortina ou persiana com abertura em sentido horizontal. Já durante a noite ou em dias mais escuros, será preciso recorrer a um sistema de iluminação artificial.

Sala de jantar deve receber uma solução de sistema de luz mista. Neste caso, ter um ponto central de luz – preferencialmente posicionado bem no centro da mesa de jantar.

O ideal é que o aparelho instalado neste ponto jogue a sua luz para baixo, em sentido direto, voltado para a superfície onde serão dispostos os pratos. Afinal, as pessoas precisam enxergar bem o que irão consumir. E provavelmente este lustre virará o foco principal do cenário.

No ambiente, também é interessante ter vários outros pontos de luz – os auxiliares. Talvez ter uma sanca ao redor da mesa e vários spots ou olhos de boi com facho direcionado para pontos estratégicos da decoração ao redor – os tais ‘elementos diferenciais’ que iremos citar no tópico seguinte. E, sobre o aparador, talvez seja interessante ter também um ou mais abajures.

5. Elementos diferenciais

Zonas de refeições podem ser montadas em ambientes com quatro paredes, em ambientes com abertura para passa-prato, ou em ambientes totalmente integrados à salas de estar. Se em um desses casos houver estruturas livres, pode-se, frente a elas, posicionar cristaleiras e ou aparadores acompanhados de algum elemento diferencial, como uma obra de arte.

Para decorações de sala de jantar, uma ideia é usar e abusar de grandes quadros com gravuras em perspectiva. Também placas de espelho – inclusive em tom fumê -, mas sem divisões marcantes que “cortem” a imagem das pessoas refletidas.

Painéis verdes, como jardins verticais; esculturas de piso ou de parede; e cachepôs com folhagens, como as samambaias e as palmeiras raphis.

Há outras formas mais criativas de incrementar a decoração de uma sala de jantar. Você pode acrescentar também outros móveis à sua lista de itens essenciais para casa.

Descubra o que é melhor para otimizar esse espaço e dar uma personalidade única, de acordo com o gosto e as necessidades da sua família.

Essas dicas de decoração para a sala de jantar foram criadas pela equipe Viva Decora.