5 dicas para manter o guarda-roupa sempre organizado

Manter o guarda-roupa sempre organizado está ligado à saúde e ao bem-estar. Afinal, precisamos nos certificar das condições do que colocamos em contato com a nossa pele.

Para começar, o móvel em si precisa ser constantemente bem higienizado - pode ser com um pano umedecido com água e sabão neutro - e regularmente ventilado, assim como possível.

Fora isso, precisamos criar uma lógica de arrumação que faça sentido com o dia a dia, ou seja, nossa rotina de trabalho, estudo, atividades de exercícios físicos e mais. E pode ser essencial contar com os acessórios certos neste momento.

Estude os pertences já guardados em seu roupeiro

Um dos grandes motivos que levam as pessoas a terem guarda-roupas com problemas de organização é o acúmulo desnecessário de pertences.

Então, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o que existe no seu armário, se perguntando se precisa mesmo de tudo ou se pode descartar algo - é o famoso '5S' de que todos falam. Porque se for possível doar ou jogar qualquer coisa fora é mais um espaço que se ganha para itens novos!

Faça uma seleção rigorosa de tudo que deve ser mantido

Já se perguntou por que os designers fariam nichos de roupeiros em alturas diferentes? É porque eles imaginaram uma determinada finalidade para cada um deles.

Use isso como orientação para o agrupamento dos seus pertences. Por exemplo, nichos inferiores para sapatos; superiores para roupa de cama e malas; médios para camisas e blusões. Cabideiros maiores para vestidos e conjuntos, e menores para calças e saias. Já os gaveteiros para as roupas íntimas.

Crie uma forma de organização lógica para o móvel

Tudo que dissemos no tópico anterior não é obrigatório. A organização dentro destas subdivisões deve, antes de tudo, respeitar uma lógica que combine com a sua rotina.

Por exemplo, deixando mais próximo da vista ou ao alcance das mãos, as peças que mais busca no seu dia-a-dia. Contudo, é provável que seja preciso fazer um rodízio das mesmas quando houver a troca das estações mais extremas de temperatura - verão e inverno.

Uma sugestão que apresentamos aqui é colocar mais para cima e para o fundo do móvel as roupas e acessórios que serão utilizados só na outra metade do ano ou em ocasiões especiais.

Mas abra uma exceção para as peças mais delicadas e que precisam de boa ventilação. E atenção ao caimento! Trajes muito pesados, como blusões de lã, não podem ficar pendurados em cabides, pois correm o risco de ficarem com desenho deformado.

Claro que existem outras formas de organização de roupas, como, por exemplo, categorizando por: frequência de uso, evento social, material, tamanho e cor em degradê.

Otimize o espaço do guarda-roupa com novas subdivisões

Dependendo do seu estilo e tamanho corporal, é possível que algumas das suas peças de roupas ocupem apenas dois terços da profundidade ou da altura dos nichos do seu guarda-roupa. Nesse caso, o que se pode fazer é utilizar artigos vendidos avulsos para criar subdivisões dentro destas subdivisões já prontas e instaladas no móvel.

Por exemplo: gavetas de plástico tipo caixa divisória, gavetas aramadas para prateleiras, organizadores de pano tipo estante para cabideiros, cestos deslizantes para closet, tubos extras para cabideiros, organizador de pano para prateleiras, cabideiro extensível, prateleira organizadora, malha para armazenamento de roupa íntima, organizador de jeans, etc.

Abuse dos acessórios tornar a decoração mais bela e funcional

Para finalizar este texto, é preciso lembrar o quanto organizar guarda-roupa pode contribuir para a decoração do quarto. Assim, alguns modelos de roupeiros e closets são abertos, sem portas, deixando os nichos - e toda a bagunça - visível.

Em tal situação, indica-se o uso de caixas ou sacos de armazenamento, além de cestas organizadoras - em diversas cores, materiais e estampas - para pôr ordem nos itens menores e tornar a decoração interna dos roupeiros mais bonita. Por fim, são escolhidos lindos modelos de cabides - talvez estofados ou metalizados, tipo rose gold. Fica a dica!

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

