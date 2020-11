5 dicas para escolher a melhor cor de acordo com o seu tom de pele

Todo mundo tem uma cor favorita, mas será que a sua é a mais adequada para o seu tom de pele? Seja na maquiagem ou nas vestimentas, as cores são o que dão vida à nossa personalidade. Saber os tons que mais combinam com a nossa aparência não só traz harmonia para o visual como um todo como também te ajuda a projetar a imagem que você deseja transmitir aos outros.

Fundada no ano passado pela especialista em coloração pessoal Luciana Ulrich, a Casa Studio Imaggine é um espaço que oferece cursos, workshops e palestras relacionados a moda, estilo, beleza e decoração sempre com o foco nas cores. O curso de coloração pessoal é o carro-chefe da marca. Nele, os alunos aprendem as melhores técnicas para a escolha de cores diretamente com a fundadora da Imaggine e realizam inúmeros testes de cor como parte da formação.

A empresária que iniciou sua carreira como consultora em 2007 se apaixonou pelo segmento de coloração pessoal e a partir de 2013 dedicou-se a trazer para o mercado brasileiro todas as novidades desse tema, até então pouco abordado.

A profissional contabiliza mais de cinco mil consultoras formadas, 10 mil testes de cor realizados e mais de 300 cursos entre Brasil, Argentina, França, México, Portugal e EUA. “Quando comecei a trabalhar com consultoria de imagem, não imaginava o quanto isso mudaria minha vida. Em 2010 inaugurei a Studio Imaggine, e em 2013 conheci a coloração pessoal e me apaixonei. Percebi que no Brasil as pessoas só se importavam com o que vestiam e a coloração pessoal é muito mais que isso, ela está relacionada ao autoconhecimento. A cor valoriza o poder pessoal”, comenta Luciana.

Mundo afora, os estilistas estão prestando cada vez mais atenção nas cores que compõem looks. O ritual de escolher a cor que melhor casa com o tom de pele também está se tornando febre entre as famosas. Exemplos não faltam. Viola Davis, Kim Kardashian e Bella Hadid são 3 das famosas que já provaram dar um baile quando o assunto é escolher a cor certa. Confira abaixo 5 dicas de Luciana Ulrich e descubra quais são os tons mais adequados para você.

1. Valorize o natural

A “mãe de todas as dicas” quando o assunto é escolher a melhor cor para o seu tom de pele, seja na maquiagem ou nas roupas e acessórios, é sempre buscar uma coloração pessoal harmônica. O que isso quer dizer? É simples. Sempre procure usar tons que realçam a beleza natural da sua pele. Vestir roupas com cores muito distantes do seu tom de pele pode ressaltar imperfeições, por exemplo.

2. Pele clara e cabelo claro

Evite usar tons muito fortes e escuros. É claro, há cominações possíveis, mas no geral, o contraste entre a pele muito branca e a roupa muito escura irá ressaltar as imperfeições naturais da pele, como linhas de expressão. Para quem tem pele e cabelo mais claro, o ideal é usar tons mais claros, inclusive nas estampas.

3. Pele escura e cabelo escuro

Se sua pele e cabelos são mais escuros, a dica é o oposto da número 2: tons mais escuros são os mais adequados para você. Mas preste atenção: para a escolha dessas cores mais escuras, sempre opte pelos tons que sigam a tonalidade da sua pele, afinal, tudo é harmonia.

4. Pele clara e cabelo escuro

Se sua pele é mais clara e seus cabelos escuros, você pode abusar de contrates e usar tanto tons claros quanto tons escuros — inclusive nas estampas. Mas com mais opções de combinações, maiores os desafios. Para essas pessoas, um look certeiro é mesclar peças de roupas pretas e brancas. Na maquiagem, batons escuros.

5. Pele morena e cabelo castanho

Se você tem a pele morena clara e os cabelos intermediário (castanho), opte por tons e estampas que vão de encontro a sua cor natural. Tons beges e marrons são uma ótima escolha. Nas roupas, cores muito escuras acendem alerta. É melhor evitar. Na maquiagem, não use tons mais claros do que sua pele.