48 horas em Buenos Aires: onde ficar, comer e comprar

Empanada, dulce de leche, Recoleta, tango, Obelisco, Casa Rosada, La Bombonera, River Plate. Buenos Aires é uma cidade que vive no imaginário de muitos brasileiros, seja pela sua gastronomia, seu futebol ou sua arquitetura. Esses nomes e lugares compõem um vocabulário comum para quem já foi ou sonha em visitar a capital argentina.

Se você tem 48 horas para conhecer o melhor da cidade, confira abaixo algumas dicas para aproveitar ao máximo essa experiência.

Um hotel: NH Collection Buenos Aires Jousten

No coração de Buenos Aires, o NH Collection Buenos Aires Jousten está em uma localização estratégica para qualquer tipo de roteiro, seja para uma rápida passagem ou uma estadia mais longa. A poucos passos do Puerto Madero, da rua Florida, das Galerias Pacífico e da Plaza de Mayo, sua localização facilita o acesso aos principais centros financeiros, comerciais, turísticos e culturais da cidade.

NH Collection Buenos Aires Jousten: 84 quartos (Divulgação/Divulgação)

Construído em concreto armado, sua fachada ornamentada remonta a 1926. A estrutura original foi preservada, com poucas reformas, e hoje o edifício abriga o hotel, que conta com 84 quartos, mantendo toda a elegância de sua história.

As acomodações são bem distribuídas, confortáveis e iluminadas. Os quartos são equipados com Wi-Fi, ar-condicionado, cofre, cafeteira Nespresso, cápsulas e água de cortesia. No 9º andar, a Suíte Júnior oferece uma vista privilegiada da cidade: de um lado, é possível ver o icônico Obelisco, e do outro, as águas do Puerto Madero.

Endereço: Av. Corrientes 280

https://www.nh-hotels.com/pt/hotel/nh-collection-buenos-aires-jousten

Um restaurante: Gran Dabbang

Alguns pôsteres de Bollywood decoram as paredes do Gran Dabbang, restaurante que ocupa a 18ª posição no Latin America's 50 Best Restaurants 2024. As imagens fazem referência às influências indianas do chef Mariano Ramón, que mistura sabores de toda a Ásia com ingredientes latino-americanos para criar uma cozinha vibrante. O aroma dos pratos que saem da cozinha, aberta para o salão, desperta imediatamente o desejo de prová-los.

Gran Dabbang: restaurante ocupa a 18ª posição no Latin America's 50 Best Restaurants 2024 (Carolina Gehlen/Exame)

As porções são feitas para compartilhar, o que permite experimentar uma variedade de ingredientes. O cardápio não é fixo, mas se o curry de pato estiver disponível, não deixe passar. Ele vem acompanhado de parathas, um pão achatado tradicional da Índia.

Endereço: Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1543, Palermo

Instagram: @dabbang_

Uma loja: Revolver

Localizada em um dos bairros mais charmosos da cidade, a Ropa Revolver é uma marca argentina de moda contemporânea com foco em roupas casuais e urbanas. Com um café logo na entrada, o espaço, que lembra um galpão industrial, apresenta uma longa arara repleta de roupas, convidativa para explorar suas coleções.

Ropa Revolver: marca argentina de moda contemporânea com foco em roupas casuais e urbanas (Carolina Gehlen/Exame)

Reinterpretando tendências, a marca mistura influências do passado, como os anos 90, para criar peças com um toque moderno. Seu catálogo variado inclui camisetas, camisas, calças, jaquetas, peças em jeans e acessórios, priorizando design, estilo e funcionalidade.

Endereço: Malabia 1150, Villa Crespo

Instagram: @revolver_ba

Um café: Kissaten Tostador

Combinando minimalismo e aconchego, o café Kissaten, que também atua como torrefadora, está localizado no segundo andar de uma loja de vinhos e embriaga os visitantes com o aroma marcante dos grãos que perfumam o ambiente. O acesso é feito por uma discreta porta seguida de uma escada, que leva a um espaço intimista, decorado em tons de branco e madeira, com sacos de café estrategicamente espalhados pelos cantos.

Kissaten Tostador: localizado no segundo andar de uma loja de vinhos (Carolina Gehlen/Exame)

A casa trabalha com grãos selecionados de regiões como Bolívia, Colômbia, Ruanda e Costa Rica, preparados em métodos como V60, Chemex e Aeropress. Para completar, há opções de confeitaria, como cheesecake japonês e matcha roll. Os cafés também estão disponíveis para venda em pacotes que variam de 250 gramas a 1 quilograma. Um exemplo é o Bourbon Vermelho, cultivado em Ruanda, cujo pacote de 500 gramas custa 43.700 pesos argentinos.

Endereço: Arroyo 826, Retiro

Instagram: @kissatentostador

Uma sobremesa: Obrador Florida

Comandada pela chef Mercedes Román, a sorveteria destaca-se por seus sabores artesanais que mudam conforme as estações do ano, utilizando ingredientes locais e sazonais.

Obrador Florida: sorvetes sazonais (Carolina Gehlen/Exame)

Como ela mesma diz, Obrador Florida é uma oficina experimental de matérias-primas. “Nosso foco é criar através de dois pilares: técnica e texturas. A partir daí trabalhamos em tudo o que fazemos, sorvetes, sobremesas e agora também doces de fruta e vegetais para redescobrir novas possibilidades neste mundo tão marcado pela indústria.”

Endereço: Soler 5063, Palermo

Instagram: @obradorflorida