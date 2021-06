4 modelos de sofás que fazem a diferença na decoração de casa

Quando visitamos as lojas de móveis, podemos ter a falsa impressão de que existem poucas opções de peças, o que não é verdade. Hoje em dia, o mercado oferece uma gama maior de itens com design arrojado e diferentes funções. Vamos falar, por exemplo, dos sofás. Atualmente, além dos modelos tradicionais, podemos encontrar muitas outras versões capazes de atender bem em diversas situações de projetos de decoração.

O texto a seguir traz uma lista de todos os principais tipos de sofás que estão disponíveis neste momento na maioria das lojas do país. Alguns já são velhos conhecidos e outros fazem parte dos últimos lançamentos. Acompanhe esta lista.

Sofás de 2 e 3 lugares

Sofá Kappa 2 Lugares, da Oppa. Sofá Kappa 2 Lugares, da Oppa.

Estes são os modelos de sofás considerados tradicionais; são os mais fáceis de serem encontrados nas lojas; e geralmente também são vendidos em conjunto.

No layout das salas decoradas, eles aparecem colocados um ao lado do outro, formando um desenho em L. E para fechar o conjunto, fazendo com que a peça maior fique de frente para a atração principal do cenário - o que pode ser a TV -, são colocadas poltronas, cadeiras ou bancos.

Algo que chama muito atenção nos novos modelos de sofás de dois e três lugares é que, numa primeira olhada, dificilmente conseguimos diferenciá-los.

Isso acontece porque ambas as peças apresentam as mesmas características e até mesmo a mesma quantidade subdividida de assentos. Portanto, um sofá de 3 lugares ou mais pode ser apenas marcado dois assentos, sendo que, na prática, mais pessoas podem se acomodar neles.

Este tipo de sofá sempre será o mais requisitado pelos consumidores por questões de praticidade e economia. É consideravelmente mais fácil tentar adaptar um conjunto como este em diferentes modelos de salas.

Ou seja, mesmo que a pessoa troque de endereço, ela pode tentar reutilizar os mesmos móveis em uma nova decoração. E caso precise oferecer mais assentos aos visitantes, basta apelar para os acessórios.

Sofás de canto ou em 'L'

Sofá creme em formato 'L', Très Arquitetura. Sofá creme em formato 'L', Très Arquitetura.

Agora, se a pessoa tem certeza de que não pretende reaproveitar os seus móveis ou se garante que o investimento vale para o momento, pode preferir outro modelo de sofá.

Ao invés de tentar agrupar duas peças de sofás, uma ao lado da outra, um jeito mais inteligente de otimizar o canto da sala pode ser com uma única peça em formato de L. Este seria o sofá conhecido como sofá de canto.

O sofá de canto não precisa ter necessariamente encosto vinculado a todos os seus assentos. Inclusive, o lado menor do seu L pode ser formado por um assento mais comprido ou assento tipo divã.

Isto garantiria que fosse realmente fechado dois lados da planta - impedindo a circulação de pessoas nestes sentidos, mas não completamente a sua visão do centro da sala.

Sofás como estes funcionam muito bem para decorações de salas compactas. Já no caso das salas mais amplas, eles podem ajudar a marcar melhor uma zona funcional de um ambiente com vários setores diferentes.

Neste caso, é comum os decoradores indicarem a colocação de um móvel aparador protegendo a parte de trás do lado maior do móvel de sofá - o que também dá um acabamento mais refinado visto por este ângulo de visão.

Sofás reclináveis e extensíveis

Sofá retrátil marrom. Sofá retrátil marrom.

Por vezes, a sala decorada possui algumas limitações de espaço ou de circulação. Então, prefere-se utilizar apenas um único sofá em planta baixa, acompanhado de mesinhas ou outros elementos neste sentido nas laterais.

Mas para que o layout seja mais flexível, podendo ser modificado de acordo com a ocasião, é utilizado um modelo de sofá com sistema interno que permita com que os seus assentos e encostos sejam ajustados.

Existem, por exemplo, sofás com encostos reclináveis e assentos e encostos extensíveis. Eles são perfeitos para ambientes de estar e entretenimento, como salas de TV.

É que eles oferecem as melhores condições para que as pessoas possam acomodar bem os seus corpos em uma posição completamente relaxante - ideal para o descanso. Pode se brincar com as possibilidades, transformando o cenário a todo o momento.

E para que estes ajustes sejam feitos, estes sofás contam com um mecanismo interno muito mais complexo. Infelizmente, por conta disso, alguns modelos de sofás reclináveis e extensíveis podem vir com uma medida de profundidade muito maior.

Além disso, é preciso levar em conta como eles ficam quando todas as suas partes estão “abertas”. Estude bem todos estes detalhes antes da compra.

Sofás modulares

Sofá modular. Sofá modular.

Por fim, devemos citar os sofás modulares. Existem poucos modelos como estes à venda no mercado.

Contudo, de todos os tipos de sofá citados na lista deste texto, os modulares são os móveis que se adaptam melhor a qualquer tipo de situação, já que suas partes podem ser agrupadas de acordo com o que é permitido e desejado.

Geralmente, os seus módulos contam com assento e encosto; mas também pode ser apenas assento, como se fosse um puff.

Então, cada quadrado pode ser direcionado para um sentido, fazendo com que o sofá não tenha um desenho definido e possa ter até mesmo duas ou mais frentes diferentes. E esse tipo de sofá ainda fica mais interessante e visual super moderno se receber um revestimento de cor mais vibrante.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

