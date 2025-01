Lounge da Air France em Paris ganha fragrância com inspiração no lendário Concorde

Toda vez que você entrar em um lounge VIP da Air France no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, vai perceber algo único, mas não visível, audível ou tátil. É uma experiência reservada ao olfato: a fragrância exclusiva AF001, lançada no dia 15 de janeiro.

Disponível no lobby, nas suítes La Première e em áreas selecionadas dos lounges nos terminais 2E (halls L e M), 2F e 2G, o aroma será expandido gradualmente para outros espaços em Paris e ao redor do mundo.

Desenvolvida ao longo de dois anos por Francis Kurkdjian, diretor artístico da Maison Francis Kurkdjian e mestre perfumista, a AF001 combina notas de jasmim e rosa, criando uma aura floral delicada.

"Foi a ilusão de um raio de sol nas asas de uma aeronave que me inspirou a criar esta fragrância leve, fresca e reconfortante", explica Kurkdjian.

Reconhecido por seu trabalho com marcas como Guerlain, Dior e Jean Paul Gaultier, o perfumista trouxe sua experiência para a criação de uma identidade olfativa única para a Air France.

Francis Kurkdjian. (Laurent Humbert/Divulgação)

Cinco sentidos na experiência de viagem

A fragrância é mais uma etapa na jornada da companhia para oferecer uma experiência sensorial completa. Segundo Fabien Pelous, vice-presidente sênior de experiência do cliente, a Air France busca elevar os cinco sentidos.

“Visão, com os uniformes de alta-costura, os interiores das cabines e o design dos lounges; paladar, com pratos refinados; tato, com os tecidos macios dos assentos; audição, com nossas playlists exclusivas; e agora olfato, com essa fragrância prestigiada.”

O nome AF001 é uma referência aos lendários voos do Concorde entre Paris e Nova York, que marcaram uma era de inovação e luxo.

Legado olfativo

A criação da AF001 também carrega o simbolismo das primeiras jornadas e a memória dos momentos vividos pelos passageiros. "Os lounges se tornaram extensões dessa experiência, unindo tradição e modernidade por meio de elementos sensoriais cuidadosamente pensados", diz Pelous.

Com essa iniciativa inédita, a Air France dá um novo significado à experiência de voar, convidando seus clientes a embarcar em uma verdadeira jornada olfativa que conecta o passado ao presente.