Xiaomi venderá carros elétricos fora da China nos próximos anos, diz CEO

A Xiaomi pretende expandir a venda de seus carros elétricos para mercados internacionais "nos próximos anos", afirmou o presidente da companhia, William Lu, no último domingo, 2. A declaração foi feita durante o Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, reforçando a estratégia da empresa de disputar espaço com gigantes como Tesla.

"Não posso compartilhar muitos detalhes, mas estou empolgado em dizer aos nossos usuários globais que a Xiaomi venderá EVs em mercados internacionais nos próximos anos", disse Lu.

Atualmente, a Xiaomi comercializa seus veículos apenas na China, onde lançou seu primeiro carro elétrico em 2023, o SU7. Nesta semana, a empresa apresentou um novo modelo premium, o SU7 Ultra, que parte de 529.000 yuan (cerca de US$ 72.627). Segundo Lu, o carro recebeu 15.000 pedidos em apenas 24 horas e será exibido no estande da Xiaomi no MWC.

Expansão além dos smartphones

Apesar de ser mais conhecida por seus smartphones, a Xiaomi tem investido no setor automotivo desde 2021. A aposta tem dado resultados: a empresa entregou mais de 100.000 unidades do SU7 no ano passado, consolidando sua presença no segmento de EVs na China.

A expectativa agora é que a Xiaomi apresente um cronograma detalhado para sua expansão global, o que poderia pressionar concorrentes como Tesla e BYD. A chegada da marca a novos mercados dependerá de desafios regulatórios e da capacidade de produção para atender à demanda fora da China.

Carros de luxo

A Xiaomi faz sua estreia no mercado de carros de luxo com o lançamento do SU7 Ultra, seu modelo mais caro até o momento, na última semana. O veículo foi apresentado nesta terça-feira, 27, e já pode ser encomendado pelo aplicativo Xiaomi Auto. Além disso, a marca inaugurou sua loja oficial na Tmall, plataforma de comércio eletrônico onde o carro também está disponível para compra.