Depois de ter viralizado no Twitter após a concretização de mais uma “previsão” inusitada, a Fox Channel bateu o martelo sobre a data de estreia da nova temporada de “Os Simpsons” no Brasil.

A 31º temporada do seriado chegará ao canal de TV Fox no próximo dia 31 de agosto. A partir desse dia, dois episódios irão ao ar todas as segundas-feiras, às 22h20.

Além de chegar a 31º temporada, a animação conhecida mundialmente também está completando 31 anos em 2020. A primeira edição foi exibida em 1989, e o produtor Al Jean esclareceu em entrevistas recentes que não há planos de parar. “Estamos produzindo a 32ª temporada e não temos planos de parar”, disse no ano passado.

Previsões

Para inflar ainda mais uma lista considerável de “previsões” inusitadas — que inclui desde a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos até a compra da Fox pela Disney –, há algumas semanas uma cena da série viralizou no Twitter entre os brasileiros.

Isso porque no 16º episódio da 25ª temporada, que foi ao ar em 2014, Homer Simpson aparece abrindo uma caixa com cédulas de 200 reais, que recentemente foram anunciadas pelo Banco Central do Brasil.

No mesmo episódio, a série norte-americana ainda mostra a derrota do Brasil para a Alemanha por causa de um jogador lesionado.

Além da nova temporada de “Os Simpsons”, a nova cédula brasileira também entrará em circulação no fim de agosto.