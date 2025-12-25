15 restaurantes abertos entre o Natal e o Ano novo em São Paulo

Além das festas tradicionais, o mês de dezembro também é o momento perfeito para reunir os amigos. As pessoas que ficaram na capital durante a semana entre o Natal e o Ano Novo, poderão aproveitar dias em que a cidade estará mais vazia e sem filas em diversos estabelecimentos. Selecionamos 15 restaurantes que estarão abertos nos últimos dias de 2025. Confira.

Marie Cuisine

Marie Cuisine: confit de pato ao molho de pimenta-verde (Raul da Mota/Divulgação)

O Grupo Famiglia Papà, em expansão e com presença em Brasília, Campinas e Belo Horizonte, chega agora à capital paulistana com a marca Marie Cuisine. O Marie estará presente na charmosa Rua Barão de Capanema, 450. Inspirado na culinária parisiense, o restaurante traz à mesa o refinamento e a autenticidade que consagraram seu sucesso em Brasília, com menu totalmente voltado para as receitas francesas. Entre as entradas, estão o Foie Gras de Pato Quente com Fígo Caramelizado e Laranja (R$ 189), os Escargots de Bourgogne com Manteiga de Alho e Salsinha (R$ 99) e o Carpaccio di Manzo alla Marie (R$ 93), feito com filé-mignon, patê de azeitonas negras, pinoli, rúcula e parmesão. Nos pratos principais, o destaque vai para a Codorna Desossada e Recheada com Vinho de Sancerre e Uvas Verdes, Lentilhas du Puy (R$ 169), o Confit de Canard ao Molho de Pimentas Verdes e Batatas Sauté (R$ 198) e o Riso di Polpo, Olives Nere e Rúcula (R$ 143), um arroz de polvo. Para encerrar, sobremesas que equilibram leveza e tradição, como a Pavlova com Frutas Vermelhas (R$ 49) e o Crème Brûlée de Laranja, Gengibre e Baunilha (R$ 53). O restaurante ficará aberto nos dias 26, 27 e 28 e 30 de dezembro.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 450- Jardins, São Paulo – Telefone: (11) 94086-7900| Horário de funcionamento: segunda a quarta, das 12h00 às 16h. No jantar de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h. sextas-feiras e sábados das 12h até 0h. Aos domingos, das 12h às 22h

Bodega Pepito

O novo empreendimento do chef Oscar Bosch leva o nome de Bodega Pepito e combina o espírito das tradicionais bodegas espanholas com a informalidade e o calor dos botecos brasileiros. “É para ser um lugar leve, descomplicado, sem apego à tradição”, diz o chef catalão, conhecido por seu trabalho à frente de endereços de prestígio, como o restaurante Tanit.

Inaugrado em dezembro, a Bodega Pepito tem pedidas para qualquer hora do dia, incluindo preparações que partem da base ibérica e se abrem a influências globais — como na croqueta, clássico espanhol que aqui aparece com recheio de carne de panela. Entre os destaques do cardápio estão os petiscos de botecagem como as Croquetas Forrest Duck (R$ 24 a dupla), feitas com pato e maionese de tucupi. O Tataki de Torresmo (R$ 35, a porção), é servido com chutney de abacaxi e pimenta dedo de moça. Já a Empanada de Língua (R$ 20, a unidade), tem recheio cremoso com cebola caramelizada e cerveja preta. De principal, o destaque vai para o Arroz de Pato (R$ 230, para duas pessoas), com chorizo e pato confit; e a Fregola Moquecada (R$ 129), polvo na plancha com fregola e manteiga de camarão. A casa funcionará nos dias 26, 27 e 28 e 30 de dezembro.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 320 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a sexta das 19h à 0h. Sábado a partir das 12h. Domingo das 12h às 17h

Marena Cucina

Marena Cucina: Risotto Gamberi e Pomodorini (Divulgação/Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Denis Orsi no Itaim Bibi se inspira na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia. Em 2025, a casa entrou na lista de recomendados pelo Guia Michelin. No final do ano, a casa abrirá normalmente durante o Natal e Ano Novo. Como boas pedidas no menu, destacam-se o Spaghetti alla Nerano (R$ 94), feito com abobrinha, parmesão e raspas de limão siciliano, e o Risotto Gamberi & Pomodorini (R$ 209), com camarão e tomate.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99861-4960 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h

Lanchonete da Cidade

Lanchonete da Cidade: mais de 20 anos de história em São Paulo (Bruno Geraldi/Divulgação)

Com mais de 20 anos de história, a Lanchonete da Cidade traz em seu menu um mix de clássicos revisitados com receitas autorais e até algumas experimentais. A Lanchonete estará aberta para atender a todos no final do ano entre os dias 26 a 30 de dezembro. Entre as novas pedidas do cardápio, estão o Salmão Deli (R$ 69) – um clássico nova-iorquino que leva salmão curado, cebola roxa, molho de alcaparras, cream cheese e dill, no bagel com gergelim –, e o Club Paulistano (R$ 67), com frango defumado, bacon, alface, tomate, mostarda dijon e maionese da casa e acompanhado de fritas.

Serviço: 3 unidades + Avenida Higienópolis, 618 - Santa Cecília, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h

Manduque Massas e Maçãs

Manduque: Pappardelle com camarão (Elvis Fernandes/Divulgação)

Localizado no Mercado de Pinheiros, o restaurante lembra uma autêntica taverna italiana. No comando da casa estão os chefs Mari Adania e Fábio Sinbo, que servem massas frescas artesanais em um menu repleto de sabores clássicos. É o caso do Pappardelle com Camarão e Laranja (R$ 82), feito com tomate concassé, camarão, raspas de laranja e caldo de camarão. O restaurante abrirá normalmente do dia 26 ao dia 30 de dezembro.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 (Mercado de Pinheiros) - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 11h às 18h

Azur do Mar

Azur do Mar: restaurante no mercado de Pinheiros (Rodrigo Fonseca/Divulgação)

O restaurante dedicado aos peixes e aos frutos do mar fica dentro do Mercado de Pinheiros e se destaca com pescados sempre frescos. Além das mesas na área externa, a casa também oferece lugares no balcão, de onde é possível acompanhar os preparos na parrilla. No menu, há boas pedidas como o Choriporvo (R$ 56, com 2 unidades), um mini sanduíche com pão de brioche, polvo, chimichurri e aioli; e o Lambe Lambe (R$ 58), mexilhões ao vinho branco com alho, cebola, pimenta dedo de moça, salsinha e manteiga, que acompanha pão de fermentação natural da Feliciana Pães. O restaurante abrirá normalmente do dia 26 ao dia 30 de dezembro.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h

Forneria & Cia

A padaria investe assados feitos com fermentação natural e farinhas selecionadas, com pratos servidos do café da manhã ao fim do dia. Neste fim de ano, a padaria abrirá normalmente entre os dias 26 e 30. Além disso, a casa possui vários tipos de cestas presenteáveis, tanto individuais quanto para até três pessoas (R$ 400), ideais para um café da manhã especial.

Serviço: Rua Cayowaá, 598 - Perdizes, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 07h às 20h, sábado das 07h às 17h e domingo e feriados das 08h às 17h

NOU

NOU: tartar de atum e avocado (Carol Nunes/Divulgação)

O restaurante NOU aposta no cardápio democrático em suas três unidades. Com ambiente descolado e pratos muito bem servidos, a casa é uma boa opção tanto para um almoço descompromissado como uma ocasião especial. Para o final do ano, o NOU estará aberto e funcionando normalmente entre os dias 26 e 30 de dezembro. Com ótimas sugestões de pratos, o menu oferece o Fettuccine ao Ragu de Cordeiro (R$ 92) com cogumelos; e o Tartar de Atum e avocado, servido com fritas ou mix de folhas (R$ 58, pequeno, R$ 87, grande).

Serviço: 2 unidades + Higienópolis: Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Sabah

Sabah: experiência culinária do Oriente Médio (Divulgação/Divulgação)

O restaurante Sabah oferece uma experiência culinária do Oriente Médio baseada em receitas de família de seus fundadores. Para quem gosta de provar um pouco de tudo, o restaurante traz em seu buffet uma variedade de receitas tradicionais da cultura árabe. Entre as opções é possível experimentar tabule (salada com trigo de kibe), kafta (carne moída temperada), kibe assado e as esfihas clássicas. O restaurante estará aberto na semana entre o Natal e o Ano Novo.

Serviço: Avenida Paulista, 735 (Club Homs) - Bela Vista, São Paulo/SP - Fone: (11) 91873-0446 | Horário de funcionamento: segunda à sexta das 11h30 às 15h30 e das 19h às 21h45; sábado, domingo e feriado das 12h às 16h e das 19h às 21h45

Assador

Assador: restaurante carioca voltado às carnes chega a São Paulo (Fernanda Brito/Divulgação)

Inaugurado em agosto, o Assador – restaurante que nasceu no Rio de Janeiro, em um ponto icônico na baía de Guanabara - tem como carro-chefe o rodízio completo (R$ 262 por pessoa), que contempla mais de vinte cortes nobres. Na semana entre as festividades, a casa funcionará normalmente.

Serviço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 21h | @assadorbr

Paul’s Boutique

Paul’s Boutique: referência em pizza estilo nova-iorquino (Divulgação/Divulgação)

A Paul’s Boutique é referência em pizza estilo nova-iorquino em São Paulo, com unidades no Itaim Bibi, Bom Retiro e Vila Madalena. O cardápio conta com boas pedidas, como a pizza Margherita (R$ 18 a fatia) e a Gochujang (R$ 24 a fatia), com molho de tomate temperado com a pasta coreana, mussarela, copa defumada e é finalizada com manjericão e queijo parmesão. A casa estará aberta entre o Natal e o Ano Novo.

Serviço: Itaim Bibi: R. Dr. Renato Paes de Barros, 167 - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: de domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 00h. Bom Retiro: Rua Silva Pinto, 450 - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 17h às 23h; de terça a domingo das 12h às 23h. Vila Madalena: Rua Girassol, 185 – Vila Madalena, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 12h às 23h

Varanda D.inner

Varanda Dinner: restaurante comandado pelo chef Fabio Lazzarini (Henrique Peron/Divulgação)

Localizado em uma das unidades do restaurante Varanda, o pequeno restaurante traz a cozinha autoral do chef Fabio Lazzarini. Entre o Natal e Ano Novo, o restaurante segue com o funcionamento normal. Além do menu à la carte, a casa também conta com menu degustação de 7 etapas (R$ 280). A experiência traz pratos como o Tataki de wagyu com gema curada no shoyo e molho ponzu, e a Picanha com farofa de noz pecan, vinagrete de feijão manteiga e demi glace de tucupi.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo/SP - Fone: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h

Amazo - Cozinha Peruana

Amazo: restaurante sob o comando do chef limenho Enrique Paredes (Luiz Morales Tineo/Divulgação)

O restaurante sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, traz o melhor da comida peruana, explorando também os sabores amazônicos. Como boas pedidas do cardápio, destacam-se o Tiradito Apaltado (R$ 75), que consiste em lâminas de pescado do dia com leite de tigre de pimenta-de-cheiro, avocado cremoso e azeite apimentado de quinoa preta; e os Patacones Oriental (R$ 55), torradas crocantes de banana da terra com salteado de vegetais defumados na wok, amassado de mandioca e picles de cebola. No fim do ano, as unidades terão horários especiais: Campos Elíseos funcionará normalmente de 26 a 28 de dezembro e servirá apenas almoço nos dias 29 e 30; já a unidade em Higienópolis funcionará normalmente de 26 a 28, estendendo seu atendimento nos dias 29 e 30 com serviço de almoço e jantar.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30. Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h

Lassù

Lassù: restaurante giratório em São Paulo (Divulgação/Divulgação)

O restaurante está localizado no 28º andar do Edifício K1 em Santana. O rooftop oferece uma experiência com piso giratório e uma vista de 270º, que se estende do Pico do Jaraguá até a Serra do Mar. Em 2025, o restaurante foi indicado no Guia Michelin. Entre as festas de final de ano, o restaurante funcionará normalmente entre os dias 26 a 3o. Uma sugestão do cardápio é o Spaghetti Mare (R$ 194), feito com massa seca italiana, camarão, polvo e lula ao molho de tomate fresco e pimenta calabresa. Já a Insalata Caprese (R$102), leva mozzarella de búfala, tomates variados, rúcula, azeitonas e manjericão.

Serviço: Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h à 0h, sábado das 12h às 16h e 18h à 0h, domingo das 12h às 17h

Walnuts Sorvetes

Walnuts: sorveteria na zona sul de São Paulo (Leo Martins/Divulgação)

A Walnuts é uma sorveteria artesanal fundada por quatro amigos de infância apaixonados por sorvete. A produção diária é feita na própria cozinha, com ingredientes naturais e sabores criativos que carregam memórias afetivas como o Waltella e o de Queijo Canastra com Goiabada. A sorveteria funcionará normalmente entre os dias 26 e 29 de dezembro.

Serviço: Vila Clementino: Rua Luís Góis, 1607 – Vila Clementino, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 12h às 19h30. Vila Mariana: Rua Morgado de Mateus, 160 – Vila Mariana, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 12h às 19h30