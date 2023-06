De volta às origens, Bulgari inaugura hotel em Roma

Pouco mais de um ano após a inauguração do hotel em Paris, a Bulgari volta ao berço da marca e lança outro empreendimento, desta vez em Roma. O nono hotel da Bulgari Hotels & Resorts conta com 114 apartamentos.

Assim como os espaços públicos do hotel, as acomodações foram projetadas pelo estúdio de arquitetura ACPV Antonio Citterio Patricia Viel, com sede em Milão, que é responsável pelo visual de todos os nove hotéis e resorts Bulgari em todo o mundo.

O Studio Polis de Roma – do arquiteto Gennaro Farina - fez a curadoria do design, supervisionou as obras de restauração do edifício e esteve envolvido no planeamento urbano.

A Piazza leva o nome do imperador Augusto por abrigar dois dos monumentos mais emblemáticos da história romana construídos pelo próprio imperador Augusto: o Mausoléu de Augusto, sua tumba, e o Ara Pacis, um monumento para celebrar a paz trazida por ele durante seu reinado.

O edifício do Bulgari Hotel Roma, construído entre 1936 e 1938 e inaugurado em 1950 por Alcide De Gasperi, primeiro-ministro italiano, está posicionado em frente ao Mausoléu, recentemente renovado, e representa um belo exemplo da arquitetura racionalista em Roma.

“O hotel Bulgari em Roma não é apenas uma nova joia da Cidade Eterna, mas um verdadeiro monumento romano contemporâneo e inovador que une o melhor da hospitalidade e gastronomia e estabelece um novo padrão mundial. Além disso, é um verdadeiro centro cultural com uma biblioteca pública sobre arte e arquitetura romana e estátuas únicas da mundialmente famosa coleção Torlonia, como o imperador Augusto recebendo nossos hóspedes no hall de entrada. O hotel oferece uma imersão total e única em um novo luxo que combina hospitalidade, artes e artesanato, sendo pioneiro em uma nova geração de monumentos Haute Hospitalité. Temos a honra de contribuir para o esplendor de Roma, lar da Bulgari e sempre uma fonte inesgotável de inspiração para todas as suas criações. Olhando para o futuro e sintetizando a cidade inclusiva, aspiracional e contemporânea do século XXI", diz o CEO do Bulgari Group, Jean-Christophe Babin.

Hotéis grifados

A Bulgari Hotels & Resorts Collection começou como um conjunto inicial de três estabelecimentos em Milão, Londres e Bali, e recentemente adicionou novos em Pequim, Dubai, Xangai, Paris e Tóquio.

Três hotéis estão no calendário de inaugurações da grife: Miami, Maldivas e Los Angeles, entre 2025 e 2026.

Em março, o estilista britânico Paul Smith em colaboração com Olga Polizzi, diretora de design da Rocco Forte Hotels, inaugurou a suíte 'Sir Paul Smith' no Brown's Hotel da Rocco Forte Hotels, em Londres. Todos os detalhes da decoração, como móveis personalizados e vintage, obras de arte, foram feitas pelo estilista.

“Ser convidado a projetar um espaço para uma instituição tão icônica de Mayfair é um grande privilégio – e eu me diverti muito no processo!” disse Paul Smith à época do lançamento. “Assim como o Brown’s faz com seus quartos, projetamos cada boutique Paul Smith de maneira diferente para celebrar a individualidade da área, que é apenas uma das razões pelas quais o projeto me atraiu. Em um nível mais pessoal, estou muito satisfeito por termos conseguido incluir objetos que me inspiram pessoalmente e espero que inspirem os hóspedes da suíte.”

Em abril deste ano, a Christian Louboutin inaugurou seu primeiro projeto hoteleiro em Portugal, com preço médio de 2.300 reais a pernoite. Assim como as reconhecidas solas de sapato vermelhas da marca, a decoração da pousada traz muitos elementos no mesmo tom.

O Vermelho Melides tem apenas 13 quartos. O espírito é de uma maison de vacances, uma casa para reunir amigos. A experiência caseira para a qual os hóspedes são convidados estende-se ao restaurante, batizado Xtian, e o bar Vermelho.

Quem comanda a cozinha do restaurante Xtian é o chef português David Abreu, que já passou pelas cozinhas de hotéis de luxo, como o Pestana Viking Beach & Spa Resort, o SANA Malhoa Hotel, o Four Seasons Hotel Ritz Lisboa, o Four Seasons Hotel Hampshire e, mais recentemente, o Hotel Waterside Inn de três estrelas Michelin, sob a orientação do chef Alain Roux.

Para o restaurante do hotel Vermelho Abreu criou interpretações modernas de uma variedade de pratos tradicionais portugueses.

O nome do hotel, Vermelho, é um tributo à emblemática cor, da marca. Ao contrário da atual tendência da moda, a estética é maximalista, com mistura de estilos, épocas, materiais e cores.