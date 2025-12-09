12 restaurantes com ceias para Natal e Ano Novo em São Paulo

Com a chegada das festas de fim de ano, restaurantes de São Paulo preparam menus especiais para celebrar o Natal e o Ano Novo. Confira uma seleção de restaurantes com opções que combinam receitas tradicionais e pratos com toques autorais. De clássicos natalinos, como bacalhau e pernil, a criações contemporâneas com inspiração internacional.

Rosewood São Paulo

O Rosewood São Paulo preparou uma programação especial para as festas de fim de ano. Para a Ceia de Natal, o Le Jardin oferece um menu harmonizado de três tempos (R$ 800 por pessoa), que inclui pratos como bacalhau assado com alho -poró, tomate assado, brócolis, aspargos salteados e azeitonas. No Blaise, o jantar harmonizado de quatro tempos (R$ 850 por pessoa) traz sugestões como pernil de leitão com purê de milho, abobrinha assada, cebola caramelizada e jus natural. Já o Taraz, prepara um menu especial à la carte que valoriza ingredientes brasileiros, com opções como lombo de porco ao demi-glace de laranja, farofa de castanhas, uvas-passas e nozes. No dia seguinte, o Brunch de Natal será servido tanto no Le Jardin quanto no Blaise, a R$ 600 por pessoa.

As celebrações continuam com as Ceias de Réveillon. No Taraz, o jantar (R$ 2.000 por pessoa) terá entre os pratos carpaccio de atum com caviar, aioli de limão-siciliano, laranja supreme e vinagrete de uvas. O Le Jardin oferece um menu de três tempos (R$2.300 por pessoa), com sugestões como Filé mignon rossini, mil folhas de batata e molho rossini. Já o Blaise apresenta um menu degustação de seis tempos harmonizado (R$2.500 por pessoa), com pratos como rosbife de Wagyu brasileiro com salada de batata, picles de rabanete, ervas frescas e aioli de salsa. Para o novo ano, o Brunch de Ano Novo será servido no Le Jardin e no Blaise, a R$ 600 por pessoa.

As experiências podem ser reservadas com ou sem pacotes de hospedagem.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 e saopaulo.reservas@rosewoodhotels.com

LIDO – Amici di Amici

LIDO – Amici di Amici: Piccolo Capponmagro (Estudio BE/Divulgação)

O restaurante apresenta os sabores da Ligúria com toque autoral e festivo. À frente da cozinha, o chef genovês Roberto Rebaudengo interpreta os clássicos de sua terra e de outras regiões da Itália através de um menu fechado, disponível para a Véspera e o Almoço de Natal e de Ano Novo. Há duas opções: menu de três tempos por R$ 202 por pessoa, ou de quatro tempos por R$ 262 (por pessoa). Ambas as opções incluem uma taça de prosecco italiano ou um mocktail de cortesia.

O menu de Natal inclui a Farinata Delizia di Natale, que leva gorgonzola, mascarpone, nozes e tâmaras; o Gnocchi alle Erbe con Sugo di Coda, um nhoque com ervas finas, servido com molho de rabada; e o Tiramisù ai Frutti Gialli, uma versão refrescante do clássico italiano, com frutas amarelas, creme de mascarpone e um toque de cachaça artesanal.

Para o réveillon, o chef traz outras sugestões, como os mexilhões servidos com abacaxi grelhado e laranja-baía; o cordeiro cozido a baixa temperatura com ervas aromáticas; e a caprese do Pará, versão brasileira da clássica Torta di Capri, com castanha-de-caju e castanha-do-pará, servida com chantilly e calda de frutas vermelhas.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 282 - Pinheiros, São Paulo | Fone: (11) 99023-9890 | Horário de funcionamento: terça das 18h30 às 23h, quarta e quinta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 17h

Varanda Grill

Varanda Grill: prato principal, peito de peru recheado com farofa Varanda, demi-glace com missô e mel e purê de cenoura defumado com gengibre (Gabriel Martins/Divulgação)

Para 2025, o restaurante preparou um cardápio especial para a noite de Natal. O Menu Natalino começa com um couvert com seleção de pães artesanais acompanhados por antepastos variados, e entrada com mini brie na massa folhada, mel e crumble de castanhas com salada baby lead, karaage de chester com molho ponzu de yuzu e limão cravo.

Para a opção de prato principal, peito de peru recheado com farofa Varanda, demi-glace com missô e mel e purê de cenoura defumado com gengibre, pernil com molho de mostarda e cabotiã grelhada, servido com coalhada de ovelha em redução de pimenta rosa, tomilho e balsâmico e tender com vinagrete de abacaxi, pimenta de cheiro, hortelã e melado, servido com purê de pupunha. Rabada brulée com creme inglês de baunilha e praliné de nozes, Romeu e Julieta (sorvete de queijo com goiabada cremosa) e panqueca de doce de leite são as opções para a sobremesa.

A ceia de Natal com couvert, entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 480 por pessoa. O menu será servido exclusivamente na unidade Varanda Jardins, com início às 19h no dia 31 de dezembro. Reservas e mais informações pelos telefones (11) 3887-8870 e (11) 99967-6497.

Serviço: Rua General Mena Barreto, 793 - Jardim Paulista, São Paulo | Fone: (11) 3887-8870 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h, domingo das 12h às 17h

Seen

Para o Natal, o Seen oferece um jantar com uma das vistas mais bonitas da cidade. A celebração começa com couvert de pães de fermentação natural, acompanhados de manteiga de ervas e foie gras, antes de seguir para entradas como o delicado carpaccio de salmão maçaricado com azeite de trufa, as ostras com ovas de salmão marinadas em ponzu e o clássico vitello tonnato em versão refinada.

Nos pratos principais, as opções são Bacalhau à Portuguesa, servido com batatas sauté, brócolis e cebola caramelizada, e o Magret de Pato ao molho de vinho do Porto, acompanhado de purê de couve-flor e aspargos. A parte dos doces será servida em uma farta mesa com criações como o Bolo Rei Seen gigante, o tiramisù da casa, cheesecake de framboesa, torta de pera com nozes e o panetone gourmet.

Já a versão vegetariana terá carpaccio de lichia e ostras de cogumelo eryngui, além de pratos principais como o “bacalhau” de coração de alcachofra e o magret de abóbora ao vinho do Porto.

Para brindar, o open bar reúne craft coquetéis assinados por Amilcar Raider, vinhos tinto e branco e champagne Perrier-Jouët Brut. A trilha sonora da noite será comandada pela DJ Julia Bueno, enquanto o Papai Noel faz sua tradicional visita, garantindo o espírito natalino. O valor por pessoa é de R$ 1.600.

Serviço: Alameda Santos, 1437 – 23° andar. Horário: De segunda a sábado, das 19h a 1h. Data: 24 de dezembro de 2025 a partir das 20h. Valor: R$ 1.600 por pessoa. Inclui: Menu completo (com opção vegetariana), seleção de craft coquetéis & gin tônica, vinhos tinto e branco, champagne Perrier-Jouët Brut, água e soft drinques. Atrações: DJ Julia Bueno e presença especial do Papai Noel

Rubaiyat

Rubayiat: menu de Natal em serviço à francesa (Divulgação/Divulgação)

No dia 24 de dezembro, a unidade Faria Lima traz um buffet que combina clássicos natalinos e criações contemporâneas. Entre as opções, estão entradas como pães artesanais, chorizo espanhol, gravlax de salmão, lagostin com tartar de abacate e saladas especiais, além de uma variedade de pratos frios, incluindo tábua de queijos, presunto Pata Negra e camarões frescos com molho cocktail.

Nos pratos principais, destacam-se o frango da fazenda com amêndoas e açafrão, o bacalhau ao pil pil, o pernil de porco, a moqueca de camarões, o medalhão de filé mignon com bacon, além de uma seleção de grelhados como lagosta, vieiras, cordeiro e bife de chorizo. A mesa de sobremesas traz desde tarte tatin e mil folhas até rabanadas, quindins e mousses.

Na emblemática Figueira, o menu é apresentado em serviço à francesa, com o couvert tradicional da casa, e segue para uma sequência de criações especiais, como o Tartar de Atum Bluefin com avocado cremoso em emulsão leve de gergelim tostado, servido com couve crocante, e o Robalo grelhado ao bisque com purê aveludado de couve-flor. Entre os pratos principais, estão peru natalino servido em seu próprio molho, acompanhado de purê de maçã e farofa de frutas secas, e o medalhão alto de filé-mignon com batata fondant, finalizado com redução de vinho tinto e trufas negras de verão. A noite conta ainda com um buffet completo de sobremesas.

Serviço: Rubaiyat Faria Lima Reservas: (11) 3165-8888 ou recepcao.farialima@rubaiyat.com.br Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Jardim Paulistano Horário: a partir das 20h. Valor por pessoa: R$ 870, inclui chopp, cerveja e bebidas não alcoólicas. A Figueira Rubaiyat Reservas: (11) 3087-1399 ou recepcao.figueira@rubaiyat.com.br Rua Haddock Lobo, 1.738, Jardins Valor por pessoa*: R$ 910, inclui chopp, cerveja e bebidas não alcoólicas

Gero Itaim

Gero Itaim: cotoleta de cordeiro em crosta de pistache com batatas e aspargos (Bruno Geraldi/Divulgação)

No Hotel Fasano São Paulo Itaim, o Gero Itaim celebra o Natal com uma ceia exclusiva no dia 24 de dezembro, a partir das 19h, em um menu completo criado especialmente para a ocasião. O jantar tem início com o couvert, seguido pelo antipasto de Flor de Abobrinha recheada de ricota, pecorino e anchovas ao molho de tomate e amêndoas, um clássico da casa em versão festiva.

Na sequência, o primeiro prato é o Raviolini Recheado de Cogumelos Porcini com creme de parmesão, seguido pela Cotoleta de Cordeiro em crosta de pistache com batatas e aspargos. Para finalizar, o Tortino de Chocolate e Amarena encanta pela clássica combinação de sabores. O menu completo, incluindo bebidas não alcoólicas, custa R$ 860 por pessoa, com adicional de 15% de taxa de serviço.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 - São Paulo, São Paulo. Telefone: (11) 3513-7480. De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 22h.

Fasano

Fasano: carpaccio de peixe-espada (R$ 149) com laranja, alcaparras e funcho (Tadeu Brunelli/Divulgação)

A ceia de 24 de dezembro no restaurante Fasano apresenta um menu à la carte que privilegia ingredientes nobres e combinações delicadas. Para iniciar, Carpaccio de Peixe-espada (R$ 149) com laranja, alcaparras e funcho.

Entre os principais, os destaques são o Linguine (R$ 189) com couve-flor, bottarga e raspas de laranja e o Peru (R$ 214) preparado ao molho de vinho branco com farofa de arroz branco. Para encerrar com um clássico, o cliente poderá optar pelo tradicional Panettone Fasano (R$ 64) com zabaione e vinho marsala.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 - São Paulo, São Paulo. Telefone: (11) 3513-7480. De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 22h. Reservas: De segunda à sábado a partir das 9h, pelo telefone (11) 3062-4000 ou pelo e-mail restaurante@fasano.com.br

Nonno Ruggero

Nonno Ruggero: culurgiones de bacalhau com molho de alcachofra (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O tradicional brunch do dia 25 de dezembro acontece das 11h às 17h no Nonno Ruggero, localizado no Hotel Fasano São Paulo. O buffet reúne uma seleção completa de saladas, antepastos e sobremesas, além de pães de fabricação própria. Para completar a recepção, cada convidado será recebido com uma taça de Prosecco Fasano.

Como prato principal, os clientes poderão escolher entre três criações pensadas exclusivamente para a data: Contra Filé de Cordeiro com molho de hortelã e gratin de batata; Filé de Pargo com legumes salteados e molho de erva-doce; ou Culurgiones de Bacalhau com molho de alcachofra. O brunch custa R$ 580 por pessoa (não incluso 15% de taxa de serviço).

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone e WhatsApp: (11) 3896-4000. Horário: De segunda a quarta, das 19h à 00h. Quinta a sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h. Reservas: telefones 11 3896-4179, 3896-4180 ou e-mail nonno.ruggero@fasano.com.br

Corrientes 348

Corrientes 348: bife ancho para a ceia de Natal (Rodolfo Regini/Divulgação)

Para o Ano Novo, o restaurante preparou um menu especial que será oferecido por R$ 520 por pessoa. A ceia terá um buffet com frutas da estação, queijos e frios. As carnes serão servidas na mesa e incluem cortes como chorizo de pernil, leitão assado, bife ancho e carré de cordeiro. Os acompanhamentos estarão disponíveis em um buffet com diferentes opções de salada, arroz de brócolis, Farofa Réveillon com bacon e ameixa, entre outras. As sobremesas também serão servidas no mesmo formato e incluem pudim de leite, seleção de doces artesanais e cheesecake com calda de frutas vermelhas. Para completar a experiência, a casa também vai oferecer uma garrafa de espumante a cada quatro pessoas.

Serviço: 2 unidades + Jardins: Rua Bela Cintra, 2305 - Consolação, São Paulo – Fone: (11) 3088-0276 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h

Baleia Rooftop

Baleia Rooftop: tábua de frios (Rodolfo Regini/Divulgação)

O restaurante preparou um jantar especial para celebrar o Ano Novo (R$ 820 por pessoa). O cardápio conta com uma seleção de queijos e charcutaria importada, pães artesanais, pasta de tomate seco, frutas da estação e castanhas. O coquetel volante terá pide de trufas, croqueta de jamon, bruschetta de lagosta e croqueta de camarão com baroa.

O jantar também terá opções como salada caesar, vinagrete de frutos do mar e arroz negro com queijo feta na ilha fria. Entre as opções quentes, é possível encontrar pedidas como lagosta grelhada na manteiga de ervas, medalhão de filé mignon ao molho poivre e robalo grelhado ao molho Belle a Meuniere.

Para sobremesa, o menu conta com tiramisù, seleção de doces artesanais, Baleia Mousse com trio de chocolates e cheesecake com calda de frutas vermelhas e maracujá. A casa irá oferecer uma garrafa de espumante a cada 4 pessoas.

Serviço: Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 5464-8222 e (11) 99821-6836 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h30

Lassù

Localizado no 28º andar do Edifício K1 em Santana, o Lassù oferece um menu especial de almoço no dia 25 de dezembro das 12h às 16h. O cardápio começa com uma seleção de entradas, entre elas o Polpo Alla Baiana, um polvo com batata-doce, pimentões coloridos e azeite de dendê suave. Entre os pratos quentes, destaca-se o Ravioli di Ricotta e Erbe Brasiliane, uma massa fresca recheada com ricota, ora-pro-nóbis e manjericão. Para adoçar, uma boa opção é o Panettone Artigianale con Mascarpone, um panettone artesanal com creme de mascarpone e cupuaçu. O almoço de Natal no Lassù será oferecido por R$ 390 por pessoa, e as reservas devem ser feitas por meio do WhatsApp (11) 97627-6148.

Serviço: Rua Conselheiro Saraiva, 207 – 28º andar (Edifício K1) – Santana, São Paulo | Reservas pelo WhatsApp: (11) 97627-6148 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e 18h às 0h, sábado das 12h às 16h e 18h às 0h, domingo das 12h às 17h

Selvagem

Para celebrar o Natal e o Réveillon, o chef Filipe Leite do Selvagem, restaurante localizado no Parque Ibirapuera, criou um cardápio especial para a data, disponível entre 12h às 17h, dos dias 24, 25 e 31 de dezembro, bem como no dia 1º de janeiro.

O menu de festas tem início com a entrada de Salada Natalina de lentilha, castanhas e frutas secas com mussarela de búfala, figo fresco e folhas (R$ 72). Como prato principal, um Tender grelhado com palmito pupunha e abacaxi dourado, farofa de coco e molho de especiarias (R$ 139). Para finalizar, a sobremesa é um Mil folhas de untuoso creme de ricota, damasco e tâmaras com pistache e calda de chocolate (R$ 45). A casa também disponibiliza o cardápio completo por R$ 245 por pessoa.

Serviço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento: Terça à sexta-feira das 12 às 16h e das 19h às 23h30 / Sábado e domingo, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844. Datas: 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. Horário: das 12h às 17h. Reservas: Whatsapp (11) 5198-0844