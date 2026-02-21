10 filmes, séries e documentários para quem quer começar um novo esporte em 2026

Uma pesquisa da Ipsos divulgada em dezembro de 2025 aponta que 83% dos brasileiros querem se exercitar mais em 2026 — um dos maiores índices em todo o mundo. O estudo também indica o aumento da busca por hábitos mais saudáveis, maior cuidado com a aparência (77%) e redução do tempo nas redes sociais (40%).

O principal desafio para muitos, porém, é transformar a intenção em prática. Para quem está desmotivado ou indeciso sobre qual atividade começar, filmes, séries e documentários podem funcionar como ponto de partida. Por isso, separamos 10 produções que retratam diferentes modalidades e trajetórias no esporte.

Prefontaine - Um Nome sem Limites (Apple TV e Prime Video)

Baseado na trajetória do corredor Steve Prefontaine, o filme acompanha a formação do atleta nos anos 1970, sua ascensão até os Jogos Olímpicos de Munique e a morte precoce, aos 24 anos. A história retrata a rotina de treinos, a relação com a equipe e a pressão por resultados, em um retrato realista do atletismo de alto rendimento.



Eu Sou Bolt (Apple TV e Prime Video)

O documentário mostra os bastidores da carreira de Usain Bolt, tricampeão olímpico em três provas de pista. Além das conquistas, a produção apresenta o cotidiano de treinos, a relação com a equipe e aspectos da vida pessoal do atleta fora das competições.



The Netflix Slam (Netflix)

A produção registra uma partida amistosa entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, gravada em março de 2024. O encontro reúne um dos principais nomes da história do tênis e um dos principais talentos da nova geração, com foco no confronto em quadra e no contexto da preparação dos atletas.



A Onda dos Sonhos (Apple TV e Prime Video)

O filme acompanha Anne Marie (Kate Bosworth), surfista que treina diariamente e se prepara para o Pipe Masters enquanto trabalha para se sustentar. A produção retrata a rotina de treinos, a pressão das competições e os desafios de manter o foco no esporte.



Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta (Netflix)

O documentário reúne imagens de arquivo e depoimentos de jogadores da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002. A produção revisita o caminho até o título, com foco na preparação, no ambiente interno do grupo e nos momentos decisivos do torneio.



As Nadadoras (Netflix)

O longa acompanha a trajetória real das irmãs Yusra e Sara Mardini, que deixaram a Síria em meio à guerra e seguiram até competir nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. A história mostra como o esporte teve papel central na reconstrução da vida das atletas.



Air: A História por Trás do Logo (Prime Video)

O filme retrata a negociação que levou Michael Jordan a assinar com a Nike nos anos 1980 e a criação da linha Air Jordan. A produção mostra o contexto do basquete na época, a estratégia de mercado da marca e como a parceria influenciou o esporte e a cultura do consumo esportivo.



Cheer (Netflix)

A série documental acompanha a equipe da Universidade de Navarro, no Texas, durante a preparação para campeonatos nacionais de cheerleading, com detalhes sobre a exigência física da modalidade e os desafios enfrentados pelos atletas.



Menina de Ouro (Globoplay e Prime Video)

O filme acompanha a trajetória de uma aspirante a boxeadora que busca espaço em um ambiente tradicionalmente masculino. A narrativa aborda o processo de formação, a relação entre atleta e treinador e os limites físicos e emocionais do esporte de combate.



As Bicampeãs (Globoplay)

A série documental revisita as campanhas da seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. Depoimentos de atletas como Fabi Claudino, Fabizinha, Thaísa, Jaqueline, Paula Pequeno e Sheila reconstroem a preparação, as decisões técnicas e os bastidores das conquistas.

