10 filmes, séries e documentários para quem quer começar um novo esporte em 2026

Para maratonar: veja filmes, séries e documentários sobre esportes para se motivar e come
Colaboradora
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07h37.
Última atualização em 21 de fevereiro de 2026 às 08h24.
Uma pesquisa da Ipsos divulgada em dezembro de 2025 aponta que 83% dos brasileiros querem se exercitar mais em 2026 — um dos maiores índices em todo o mundo. O estudo também indica o aumento da busca por hábitos mais saudáveis, maior cuidado com a aparência (77%) e redução do tempo nas redes sociais (40%).
O principal desafio para muitos, porém, é transformar a intenção em prática. Para quem está desmotivado ou indeciso sobre qual atividade começar, filmes, séries e documentários podem funcionar como ponto de partida. Por isso, separamos 10 produções que retratam diferentes modalidades e trajetórias no esporte.
Baseado na trajetória do corredor Steve Prefontaine, o filme acompanha a formação do atleta nos anos 1970, sua ascensão até os Jogos Olímpicos de Munique e a morte precoce, aos 24 anos. A história retrata a rotina de treinos, a relação com a equipe e a pressão por resultados, em um retrato realista do atletismo de alto rendimento.
O documentário mostra os bastidores da carreira de Usain Bolt, tricampeão olímpico em três provas de pista. Além das conquistas, a produção apresenta o cotidiano de treinos, a relação com a equipe e aspectos da vida pessoal do atleta fora das competições.
A produção registra uma partida amistosa entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, gravada em março de 2024. O encontro reúne um dos principais nomes da história do tênis e um dos principais talentos da nova geração, com foco no confronto em quadra e no contexto da preparação dos atletas.
O filme acompanha Anne Marie (Kate Bosworth), surfista que treina diariamente e se prepara para o Pipe Masters enquanto trabalha para se sustentar. A produção retrata a rotina de treinos, a pressão das competições e os desafios de manter o foco no esporte.
O documentário reúne imagens de arquivo e depoimentos de jogadores da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002. A produção revisita o caminho até o título, com foco na preparação, no ambiente interno do grupo e nos momentos decisivos do torneio.
O longa acompanha a trajetória real das irmãs Yusra e Sara Mardini, que deixaram a Síria em meio à guerra e seguiram até competir nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. A história mostra como o esporte teve papel central na reconstrução da vida das atletas.
O filme retrata a negociação que levou Michael Jordan a assinar com a Nike nos anos 1980 e a criação da linha Air Jordan. A produção mostra o contexto do basquete na época, a estratégia de mercado da marca e como a parceria influenciou o esporte e a cultura do consumo esportivo.
A série documental acompanha a equipe da Universidade de Navarro, no Texas, durante a preparação para campeonatos nacionais de cheerleading, com detalhes sobre a exigência física da modalidade e os desafios enfrentados pelos atletas.
O filme acompanha a trajetória de uma aspirante a boxeadora que busca espaço em um ambiente tradicionalmente masculino. A narrativa aborda o processo de formação, a relação entre atleta e treinador e os limites físicos e emocionais do esporte de combate.
A série documental revisita as campanhas da seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. Depoimentos de atletas como Fabi Claudino, Fabizinha, Thaísa, Jaqueline, Paula Pequeno e Sheila reconstroem a preparação, as decisões técnicas e os bastidores das conquistas.