Vulnerabilidade e empatia: como ele aprendeu a lidar com a rejeição na busca por emprego

Ser rejeitado várias vezes no mesmo dia mexe com qualquer um. O americano Kris Kealoha Giron descobriu isso depois de ser demitido em maio, quando a startup onde liderava as operações de atendimento ao cliente se reestruturou.

Em vez de enfrentar a frustração sozinho, ele passou a levar a uma cafeteria um cartaz que dizia: “Foi demitido? Você não está sozinho. Vamos conversar!”. Em relato à CNBC Make It, conta que ouvir e se abrir com desconhecidos foi o que o ajudou a lidar com a rejeição.

Giron passou 25 anos montando e liderando equipes de experiência do cliente em empresas de software de RH e folha de pagamento, como Intuit e Gusto. A carreira longa não o poupou do desgaste da recolocação.

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Primeiro, dar nome ao que se sente

A busca por uma nova vaga virou uma sequência de candidaturas sem resposta, mensagens ignoradas e noites contando à esposa que tinha sido rejeitado em mais cinco processos no mesmo dia. Mesmo com o apoio da família, Giron percebeu que o sentimento dominante era a solidão. A rejeição, diz, isola a pessoa ainda que ela esteja cercada de gente.

O contexto pesa. No mês em que ele foi desligado, empresas americanas anunciaram 97.006 cortes, segundo a consultoria de recolocação Challenger, Gray & Christmas. E, de acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, 27,1% dos desempregados procuram emprego há mais de seis meses.

Identificar a solidão como o problema central foi o que orientou o passo seguinte. Se o que doía era o isolamento, a resposta poderia estar em reunir pessoas na mesma situação.

Ter coragem de ir primeiro

Expor o cartaz deu medo. Significava admitir para qualquer estranho que tinha perdido o emprego e ficar ali sem saber quem pararia, quem julgaria e quem passaria como se ele fosse invisível. Giron concluiu que não poderia pedir vulnerabilidade aos outros se não estivesse disposto a mostrar a própria.

No primeiro dia, a única mesa livre ficava nos fundos, ao lado dos guardanapos e dos sachês de açúcar. Parecia o pior lugar. Acabou sendo o melhor, porque, cedo ou tarde, todo mundo passa por ali.

Uma jovem voltou várias vezes ao balcão, sempre olhando para o cartaz. Na quarta ida, suspirou e sentou. Recém-formada, tinha demorado para conseguir o primeiro emprego e foi demitida um ano depois. Não sabia o que fazer em seguida.

Outras histórias vieram. Um homem demitido depois de 10 anos na mesma empresa não montava um currículo nem fazia uma entrevista havia uma década. Giron passou a ajudá-lo, inclusive ensinando a usar inteligência artificial. O projeto ganhou nome, The Open Chair (a cadeira aberta, em tradução livre), e oferece ajuda gratuita com currículo, preparação para entrevistas e apoio emocional.

Em mais de quatro meses, todos os que se sentaram ali descreveram a própria versão das rejeições, do silêncio dos recrutadores e da sensação de atravessar tudo sozinho. O setor e o tamanho do cargo não faziam diferença.

“Ninguém escapa da solidão de ser demitido”, diz Giron.

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Aceitar o que não depende de você

Nem toda conversa vira vínculo. A jovem do primeiro dia se conectou com ele no LinkedIn e nunca mais deu notícias. Giron diz ter feito as pazes com isso. “O cartaz diz ‘vamos conversar’, não ‘vamos manter contato’”, diz.

Para ele, algumas pessoas só precisam saber que existe um convite aberto, aceitem ou não. Outras precisam passar algumas vezes pelo cartaz antes de se sentar.

Ajudar o outro também sustenta a motivação

Ajudar pessoas a crescer na carreira sempre foi, segundo Giron, aquilo de que mais se orgulha. Quando uma das pessoas que atendeu conseguiu emprego rápido, ele sentiu alívio e empolgação, por ela e por si mesmo.

A busca dele ainda não terminou. As entrevistas do meio do ano esfriaram e, se a oferta não vier, ele pretende trabalhar no negócio de eventos de um amigo até o fim do ano. O cartaz continua na mesa. Para Giron, a solidão começa a recuar quando duas pessoas têm coragem de ser honestas uma com a outra, mesmo que sejam desconhecidas dividindo um café.

Lidar com a rejeição também se aprende

Reconhecer as próprias emoções, agir sob pressão, manter a motivação quando as respostas não chegam e ter empatia por quem está do outro lado são habilidades de inteligência emocional. Elas pesam em qualquer busca por emprego, seja o primeiro ou o décimo.

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