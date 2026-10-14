A lição que um médico de 66 anos queria ter aprendido cedo: não ligar para o julgamento alheio

Redatora
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13h25.
Quando era mais novo, o médico americano Ronald Primas prestava atenção no que as pessoas pensavam dele e tinha medo de ser julgado.
Hoje, aos 66 anos, diz que não se importa mais e que essa foi a principal lição que a idade lhe trouxe. Em entrevista à CNBC Make It, o especialista em longevidade de Nova York conta que gostaria de ter aprendido isso bem antes e que tenta passar o recado aos filhos.
“Gostaria de ter aprendido isso quando era mais novo”, diz Primas.
A frase aparece no fim de uma conversa sobre a rotina de saúde do médico, que há mais de três décadas trabalha com prevenção. O que ele conta sobre os próprios hábitos tem menos a ver com fórmulas e mais com algo que vale para qualquer idade: conhecer os próprios padrões e montar a rotina a partir deles.
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Primas atribui à mudança de postura parte do que torna a vida social mais fácil para ele hoje. A lição, nas palavras dele, é não se estressar com coisas pequenas. Na juventude, a preocupação em ser julgado ocupava espaço. Com o tempo, deixou de pesar.
O médico é casado, diz ter muitos amigos e reserva tempo para a mulher, a família, os amigos e os cachorros. Para ele, a vida social faz parte da saúde tanto quanto o exercício e o sono.
Primas faz exercícios sete dias por semana, com musculação, treinos intervalados e alongamento nos fins de semana. Trata o horário do treino como trataria uma consulta importante. Nas semanas apertadas, quando não consegue cumprir o treino completo, faz uma versão menor, uma caminhada ou algumas séries curtas. Para ele, algo quase sempre é melhor do que nada.
A lógica vale também para a alimentação. As refeições em casa são simples, montadas a partir de um rodízio de ingredientes que funcionam. Segundo o médico, comer bem não exige receitas elaboradas todas as noites.
“O objetivo não é criar uma vida perfeita e hiperotimizada. É criar uma rotina que dê para repetir”, diz.
Parte do que Primas sabe sobre si mesmo vem da observação. Ele usa dois dispositivos vestíveis que monitoram indicadores de saúde, o Oura Ring e o Biostrap, e percebeu um padrão: quanto mais cedo faz a última refeição antes de dormir, melhores ficam os seus números. Hoje, para de comer quatro horas antes de deitar.
O sono segue a mesma lógica. Ele dorme tarde, por volta da 1h, porque atende pacientes em casa fora do horário comercial, mas acorda perto das 9h e garante cerca de sete horas de sono. Em vez de copiar o horário de outra pessoa, ajustou o descanso à própria rotina.
Primas também diz que precisa seguir o que recomenda. Segundo ele, os pacientes não prestam atenção aos conselhos se o médico não dá o exemplo.
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Os hábitos de Primas foram construídos ao longo de décadas e são os dele. Antes de mudar qualquer coisa que afete a saúde, a recomendação da própria CNBC é conversar com um médico.
O que serve para quem está no início da carreira é o método. Prestar atenção no que funciona para você, ajustar a partir do que observa e não deixar o medo do julgamento decidir por você são escolhas que Primas só fez com o tempo. Elas podem começar bem antes dos 66.
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