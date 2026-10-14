A lição que um médico de 66 anos queria ter aprendido cedo: não ligar para o julgamento alheio

Quando era mais novo, o médico americano Ronald Primas prestava atenção no que as pessoas pensavam dele e tinha medo de ser julgado.

Hoje, aos 66 anos, diz que não se importa mais e que essa foi a principal lição que a idade lhe trouxe. Em entrevista à CNBC Make It, o especialista em longevidade de Nova York conta que gostaria de ter aprendido isso bem antes e que tenta passar o recado aos filhos.

“Gostaria de ter aprendido isso quando era mais novo”, diz Primas.

A frase aparece no fim de uma conversa sobre a rotina de saúde do médico, que há mais de três décadas trabalha com prevenção. O que ele conta sobre os próprios hábitos tem menos a ver com fórmulas e mais com algo que vale para qualquer idade: conhecer os próprios padrões e montar a rotina a partir deles.

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Não se prender ao que é pequeno

Primas atribui à mudança de postura parte do que torna a vida social mais fácil para ele hoje. A lição, nas palavras dele, é não se estressar com coisas pequenas. Na juventude, a preocupação em ser julgado ocupava espaço. Com o tempo, deixou de pesar.

O médico é casado, diz ter muitos amigos e reserva tempo para a mulher, a família, os amigos e os cachorros. Para ele, a vida social faz parte da saúde tanto quanto o exercício e o sono.

A rotina que dá para repetir vence a perfeita

Primas faz exercícios sete dias por semana, com musculação, treinos intervalados e alongamento nos fins de semana. Trata o horário do treino como trataria uma consulta importante. Nas semanas apertadas, quando não consegue cumprir o treino completo, faz uma versão menor, uma caminhada ou algumas séries curtas. Para ele, algo quase sempre é melhor do que nada.

A lógica vale também para a alimentação. As refeições em casa são simples, montadas a partir de um rodízio de ingredientes que funcionam. Segundo o médico, comer bem não exige receitas elaboradas todas as noites.

“O objetivo não é criar uma vida perfeita e hiperotimizada. É criar uma rotina que dê para repetir”, diz.

Observar os próprios dados antes de mudar

Parte do que Primas sabe sobre si mesmo vem da observação. Ele usa dois dispositivos vestíveis que monitoram indicadores de saúde, o Oura Ring e o Biostrap, e percebeu um padrão: quanto mais cedo faz a última refeição antes de dormir, melhores ficam os seus números. Hoje, para de comer quatro horas antes de deitar.

O sono segue a mesma lógica. Ele dorme tarde, por volta da 1h, porque atende pacientes em casa fora do horário comercial, mas acorda perto das 9h e garante cerca de sete horas de sono. Em vez de copiar o horário de outra pessoa, ajustou o descanso à própria rotina.

Primas também diz que precisa seguir o que recomenda. Segundo ele, os pacientes não prestam atenção aos conselhos se o médico não dá o exemplo.

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O que fica para quem está começando

Os hábitos de Primas foram construídos ao longo de décadas e são os dele. Antes de mudar qualquer coisa que afete a saúde, a recomendação da própria CNBC é conversar com um médico.

O que serve para quem está no início da carreira é o método. Prestar atenção no que funciona para você, ajustar a partir do que observa e não deixar o medo do julgamento decidir por você são escolhas que Primas só fez com o tempo. Elas podem começar bem antes dos 66.

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