VR abre inscrições para o Programa de Estágio 2024 com foco em diversidade e inclusão

A VR, empresa de serviços financeiros e benefícios em alimentação, abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2024 com foco em vagas afirmativas para mulheres, pessoas com deficiência e pessoas negras ou pardas. As oportunidades são para as áreas administrativas, comercial, tech, marca e comunicação, jurídico e outras vagas em diferentes tipos de formação.

Quais sãs os pré-requisitos?

Estudante de qualquer curso de bacharelado a partir do 2º semestre e com formação a partir de dezembro/2025;

Disponibilidade para estagiar por 2 anos em São Paulo/SP de forma híbrida;

Não há limite de idade ou precisa falar uma segunda língua.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio, os benefícios oferecidos pela VR incluem:

Assistência médica e odontológica;

Programa de bem-estar;

VR nutrição;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Acesso à plataforma de terapia online e saúde mental (Zenklub).

Como participar?

Com prazo até o dia 25 de outubro, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio da plataforma da 99jobs.

Os novos estagiários iniciarão na companhia em janeiro de 2024.