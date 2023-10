Grupo L’Oréal abre inscrições de estágio no Brasil com possibilidade de experiência internacional

O Grupo L’Oréal no Brasil anuncia a abertura das inscrições para vagas de estágio na empresa. As oportunidades são para diferentes áreas para residentes em São Paulo ou Rio de Janeiro.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio de R$ 1.800, os estagiários terão como benefício:

Cartão Alimentação ou Refeição;

Auxílio transporte;

Plano de saúde;

Desconto em academias;

Desconto em produtos.

Quais são os requisitos?

O programa é destinado a estudantes de graduação que possuem os seguintes requisitos:

Ser estudante de graduação do 4° período e com previsão de formatura de, no mínimo, um ano;

Disponibilidade para morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo.

Assim como todos os programas de entrada do Grupo no Brasil, com a iniciativa L’Oréal Para Jovens, 50% das vagas são destinadas para pessoas negras e o inglês não é um pré-requisito.

“Buscamos ter a diversidade brasileira refletida em nosso time, para que possamos ter maior variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para inovarmos e respondermos às necessidades de nossos consumidores,” diz Anne Jacobson, diretora de talent acquistion & management do Grupo L’Oréal no Brasil.

Quais são as oportunidades que o estagiário da L’Oréal terá?

Na chamada “Trilha do Estagiário L’Oréal”, os estudantes contam com um programa de desenvolvimento, participando de treinamentos, integrações, liderança em projetos e conversas sobre negócio e carreira.

O objetivo é permitir que eles estejam prontos para os possíveis próximos passos que a empresa oferece, como o Programa de Estágio Internacional (possibilidade de estagiar seis meses na sede da L’Oréal na França), o Programa de Trainee e vagas efetivas.

Em quais áreas o estagiário poderá atuar?

O Programa de Estágio 2023 tem duração máxima de 2 anos e oferece vagas em áreas como Marketing, Comercial, RH, Finanças, Digital, Logística Industrial, Projetos, Qualidade e Engenharia.

Como se inscrever?

Os interessados podem se aplicar no site da L'Oréal até o dia 09 de novembro.