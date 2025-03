'Você pode tudo': como Sheila Makeda transformou sua identidade em uma marca de beleza

Sheila Makeda cresceu ouvindo de sua mãe uma frase que se tornou o lema de sua vida: “Você pode tudo”. Foi essa crença que a levou da recepção de um salão de beleza a fundar a Makeda Cosméticos, empresa que hoje é referência em produtos para cabelos crespos e cacheados.

"A sociedade me dizia que eu não era bonita, mas eu descobri que minha beleza está nas minhas raízes e no meu cabelo, que é único", afirma Sheila. Foi essa percepção que impulsionou seu desejo de criar produtos que valorizassem a diversidade capilar em um mercado que, por muito tempo, privilegiou os fios lisos.

Empreendedorismo raíz

A trajetória de Sheila no empreendedorismo começou cedo. A inspiração veio de mãe, Sandra, que enfrentou dificuldades financeiras como mãe solo, mas encontrou no trabalho como cabelereira uma forma de sustento. O primeiro salão de beleza da família foi aberto em 1994 no bairro do Belém, na Zona Leste de São Paulo, especializado no atendimento de mulheres negras. “Abrimos em uma época em que a cultura negra era negligenciada pela indústria da beleza”, afirma.

Aos 14 anos, Sheila iniciou sua jornada profissional como recepcionista do salão. Ao longo dos anos, acumulou conhecimento técnico, até que, em 2012, deu um passo maior: criou sua própria marca de cosméticos.

A origem da Makeda Cosméticos

Movida pela escassez de produtos de qualidade para cabelos crespos e cacheados, Sheila decidiu lançar sua linha própria. A escolha do nome Makeda foi inspirada na Rainha de Sabá, figura histórica que representa força e identidade africana. A estreia da marca aconteceu na Feira Preta, em São Paulo, onde os produtos foram um sucesso imediato.

Sem experiência formal em gestão, Sheila precisou desenvolver competências estratégicas para tocar o negócio. "Minha mãe sempre me dizia: 'Você pode tudo, inclusive falar com o presidente, se quiser'. Isso me deu coragem para entrar no mercado sem medo de grandes desafios", conta a executiva que foi de fábrica em fábrica buscar apoio para a produção dos produtos, até encontrar.

A criação de um método

Hoje, a Makeda Cosméticos conta com 12 produtos desenvolvidos com alta concentração de óleos vegetais e ingredientes naturais, distribuídos em 64 pontos de venda, incluindo todas as lojas do Carrefour em São Paulo, além de marketplaces como Magalu.

Sheila está à frente da gestão, liderando estratégias de crescimento e relacionamento com o mercado. Recentemente, participou do curso de conselheiros "SER" da Saint Paul Escola de Negócios, onde aprimorou suas habilidades de governança corporativa. "Foi um processo de desconstrução e reconexão comigo mesma, que me ajudou a pensar na expansão da empresa com mais clareza", diz.

A empresária também criou o Método Makeda, um curso para capacitar mulheres a empreender no setor de beleza. "Muitas mulheres encontram no curso uma forma de complementar a renda ou iniciar uma nova carreira", afirma.

Uma empresária negra

Apesar do sucesso, Sheila enfrentou desafios significativos, desde preconceitos por ser uma mulher negra CEO até a concorrência com grandes players que passaram a investir no nicho de cabelos crespos.

Outro desafio recente foi o fim da sociedade com sua irmã, após 12 anos de parceria. "Entendi que minha missão é maior do que o comercial. Estamos preparando a Makeda para voar mais alto, sem perder nossa essência", diz.

No campo pessoal, Sheila também se depara com outro grande desafio: a maternidade. Aos 47 anos, após dedicar boa parte da vida à carreira, ela avalia a possibilidade de adotar. "Quero ter uma família funcional, algo que não tive. E, se não for possível ter filhos biológicos, a adoção é uma certeza", diz.

O futuro da Makeda Cosméticos

Para 2025, Sheila projeta um crescimento significativo no faturamento, com a venda de mais de 200 mil unidades de cosméticos, incluindo a linha de batons personalizados (lançados em 2024). Os produtos, com preços entre R$ 15 e R$ 40, continuarão sendo comercializados via varejo, loja virtual própria, marketplaces e lojas físicas parceiras. O faturamento de 2024 apresentou crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Para este ano, a expectativa é de crescer 40% com as duas marcas (cremes para cabelo e batom). "Quero garantir que nossa identidade continue forte e que a Makeda siga impactando a vida de muitas mulheres", afirma a empresária que busca deixar a própria marca.