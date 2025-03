CEO do Grupo Boticário: profissionais com essas 3 qualidades fazem a diferença em uma empresa

Fernando Modé, CEO do Grupo Boticário, passou por diversas funções dentro da empresa antes de assumir o cargo máximo. Ao longo de sua trajetória, que só do Grupo Boticário soma 26 anos, ele desenvolveu um olhar apurado para identificar talentos que realmente fazem diferença dentro da organização. Segundo ele, existem três características essenciais que garantem que um profissional esteja preparado para crescer, enfrentar desafios e entregar os melhores resultados.

Capacidade de adaptação e aprendizado constante

"Nosso crescimento só acontece quando temos coragem de enfrentar desafios e abraçar mudanças", afirma Modé. Para ele, profissionais que se destacam são aqueles que estão sempre dispostos a aprender, desaprender e reaprender conforme a realidade do mercado exige. Sua própria história é um reflexo disso: formado em Direito, ele não teve medo de migrar para a área financeira e assumir diferentes desafios ao longo da carreira.

Mentalidade generalista

Modé acredita que um profissional precisa transitar entre diferentes áreas sem perder a capacidade de entrega. "Ter uma visão ampla dos processos, mas saber executar com precisão, é o que diferencia aqueles que realmente fazem a diferença dentro de uma empresa", diz. Para ele, esse tipo de profissional agrega valor porque consegue conectar pontos dentro da organização e impulsionar inovação de forma estratégica.

Comunicação eficaz

"Principalmente para líderes, falar é importante, assim como saber ouvir", destaca o CEO. Segundo ele, profissionais que sabem escutar e entender o ambiente ao redor conseguem tomar decisões mais assertivas, construir relacionamentos mais sólidos e gerar impacto positivo. Para Modé, essa habilidade é crucial em todos os níveis da organização, não apenas para líderes. "Hoje, precisamos aprender a passar mensagens de forma clara e objetiva para ser ouvido.

Com uma trajetória marcada por desafios e aprendizados, Fernando Modé reforça que o sucesso profissional vai além das habilidades técnicas. Adaptabilidade, visão estratégica e comunicação eficaz são, segundo ele, os pilares que diferenciam profissionais comuns daqueles que realmente fazem a diferença. “No fim das contas, não se trata apenas do que você sabe, mas de como você se conecta e colabora para o crescimento do negócio”, afirma o CEO do Grupo Boticário.

Quem é Fernando Modé?

Fernando Modé é o CEO do Grupo Boticário, cargo que assumiu em 2021, aos 53 anos, após mais de duas décadas de trajetória na empresa. Formado em Direito, ele iniciou sua carreira como advogado e construiu uma trajetória versátil dentro do grupo, passando por diferentes áreas, como jurídica, financeira e administrativa, até chegar à presidência.

Nascido em São Paulo e criado em Guarulhos, Modé cresceu em contato com o varejo, influenciado pela experiência de seu pai como farmacêutico. Sua carreira começou na Iochpe Maxion S/A, onde rapidamente se destacou no setor jurídico. Em 1999, ingressou no Grupo Boticário para estruturar do zero o departamento jurídico e, ao longo dos anos, ocupou posições estratégicas que o levaram a assumir a liderança da companhia.

Sob sua gestão, o Grupo Boticário dobrou de tamanho, investiu na expansão multicanal e internacional, além de reforçar sua estratégia de inovação.