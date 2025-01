Veja os 25 empregos que estarão em alta em 2025, segundo o LinkedIn

O LinkedIn, rede social profissional, divulga nesta quarta-feira, 15, a Lista Empregos em Alta 2025, que utiliza dados exclusivos da plataforma para identificar os 25 cargos com o crescimento mais acelerado no Brasil nos últimos três anos. O levantamento, liderado anualmente pelo time Editorial do LinkedIn, reflete as principais tendências do mercado de trabalho, que vão desde funções voltadas a operações estratégicas, saúde mental e sustentabilidade, além da recuperação de setores como turismo e eventos.

“Nosso objetivo com a lista é ajudar os profissionais a entenderem as tendências e a se prepararem para as oportunidades que estão por vir, seja para consolidar suas posições nas áreas em que já atuam ou para planejar uma transição de carreira. E para isso, é importante que os profissionais foquem no aprendizado contínuo, adaptação e competências em temas como inteligência artificial, sustentabilidade e gestão”, comenta Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

Os empregos em alta para 2025

Neste ano, o primeiro lugar do ranking foi ocupado pelo cargo de Diretor(a) de Receita, que garante o alinhamento das equipes de marketing e vendas para maximizar as oportunidades de crescimento de uma empresa, seguido por Engenheiro(a) de Segurança de Processo e Neuropsicólogo(a), mostrando como o mercado de trabalho está respondendo aos desafios estruturais e estratégicos das empresas, além de atender às demandas comportamentais e humanas, enquanto se adapta às novas prioridades econômicas e sociais.

Entre as novidades para 2025 estão cargos como Assistente de Eventos, que apoia a realização de eventos presenciais e virtuais; Especialista em Geração de Leads, um profissional essencial no mundo das vendas; Bibliotecário(a), que reflete a importância crescente da organização e curadoria de informações, tanto físicas como digitais; Agente de Viagens, mostrando a retomada do setor de turismo no país; e Mecânico(a) de Aeronaves, uma posição estratégica para atender à expansão do setor de transporte aéreo do Brasil.

Veja abaixo a lista completa com os 25 empregos em alta em 2025 no Brasil, segundo o time editorial do LinkedIn:

Diretor(a) de Receita: Lidera os processos geradores de receita em uma empresa, garantindo o alinhamento das equipes de marketing e vendas para maximizar as oportunidades de crescimento.

Engenheiro(a) de Segurança de Processo: Analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria.

Neuropsicólogo(a): Especialista no relacionamento entre função cerebral, comportamento e habilidade cognitiva, trabalha em parceria com outros profissionais da medicina para tratar distúrbios mentais e neurológicos.

Assistente de Eventos: Apoia o planejamento e a execução de eventos presenciais e virtuais, cuidando de tarefas logísticas, coordenando com fornecedores e garantindo uma boa experiência para os participantes.

Assistente de Patologia: Coleta e prepara amostras médicas para teste, realiza procedimentos administrativos e, em alguns casos, auxilia em processos de autópsia.

Psicólogo(a) Pediátrico(a): Analisa o comportamento de crianças e adolescentes, oferecendo terapia, avaliações e intervenções para questões de desenvolvimento, emocionais e comportamentais.

Especialista em Geração de Leads: Identifica e cultiva potenciais clientes para os produtos ou serviços de uma empresa, muitas vezes utilizando pesquisas de mercado, networking e estratégias de prospecção para gerar interesse e criar oportunidades de vendas.

Assistente Social: Ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade a receber auxílio, analisando a situação específica e identificando os recursos disponíveis, além de trabalhar na prevenção e enfrentamento desses problemas.

Analista de Centro de Operações de Segurança: Trabalha para prevenir ataques à infraestrutura de TI da empresa, monitorando incidentes, avaliando vulnerabilidades e respondendo às ameaças à medida que elas surgem.

Bibliotecário(a): Organiza, seleciona e administra informações em mídias físicas e digitais, ajudando usuários e empresas a terem acesso ao conteúdo.

Especialista em Folha de Pagamento: Garante que a folha de pagamentos da empresa seja processada de forma precisa e dentro do prazo, em conformidade com a legislação tributária e trabalhista.

Analista de Saúde: Coleta e analisa dados de cuidados de saúde, interpretando-os para ajudar as organizações a aumentarem sua eficiência e a aprimorar os resultados de saúde de pacientes.

Executivo(a) de Desenvolvimento de Negócios: Ajuda a definir as estratégias de vendas e crescimento de uma empresa, com foco em sua agilidade futura, identificando novas oportunidades e potenciais clientes.

Técnico(a) em Audiovisual: Configura, opera e faz a manutenção dos equipamentos audiovisuais utilizados em eventos e outras produções.

Líder de Gerenciamento de Projetos: Coordena e supervisiona projetos desde a concepção até a conclusão, garantindo que sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e com qualidade.

Executivo(a) de Vendas: Ajuda a definir a estratégia de vendas da empresa, administra relações com consumidores e é responsável por liderar a equipe de vendas.

Engenheiro(a) de Produção: Supervisiona o processo de fabricação, trabalhando para melhorar a sua eficiência, qualidade e segurança, ao mesmo tempo que reduz os custos e garante que os produtos atendam às especificações.

Agente de Viagens: Planeja itinerários e organiza viagens para indivíduos, grupos e empresas, oferecendo orientação personalizada e informações práticas e culturais pertinentes.

Engenheiro(a) de Custos: Analisa a viabilidade econômica de um projeto, elabora orçamentos detalhados e monitora o desempenho financeiro ao longo da execução, controlando eventuais mudanças.

Especialista em Operações Logísticas: Coordena e supervisiona o armazenamento, transporte e entrega de mercadorias para garantir operações eficientes na cadeia de suprimentos.

Coordenador(a) de Segurança do Trabalho: Desenvolve e implementa programas de segurança no trabalho, realizando treinamentos e monitorando a conformidade com a legislação.

Mecânico(a) de Aeronaves: Inspeciona e faz manutenção preventiva e corretiva de aviões, helicópteros e veículos relacionados.

Especialista em Precificação: Define e ajusta os preços dos produtos ou serviços de uma empresa com base em fatores como custos de produção, demanda e estratégia corporativa.

Representante de Marketing de Campo: Promove e vende produtos e serviços de uma empresa presencialmente, fortalecendo o relacionamento com clientes e parceiros locais, além de coletar feedbacks do mercado para aprimorar estratégias de marketing e expandir a presença da marca.

Analista de Sustentabilidade: Avalia os esforços de uma organização em questões ambientais, sociais e de governança (ESG) e identifica oportunidades de promover maior eficiência, uso responsável de recursos e impacto social positivo.

Metodologia

Os pesquisadores do LinkedIn Economic Graph analisaram milhões de vagas iniciadas por usuários do LinkedIn de 1º de janeiro de 2022 a 31 de julho de 2024 para calcular uma taxa de crescimento para cada cargo. Para fazer parte da lista, os cargos precisavam ter um crescimento consistente em nossa base de usuários, além de terem registrado um aumento significativo até 2024. Cargos idênticos com diferentes níveis de experiência foram agrupados e classificados em conjunto. Estágios, cargos de voluntariado, funções temporárias e funções de estudantes, assim como cargos em que a contratação era dominada por algumas poucas empresas em cada país, também foram excluídos.