O que é uma transição de carreira e como se planejar para tomar a iniciativa

Após a conclusão do curso superior ou técnico, muitas pessoas querem ingressar rapidamente no mercado de trabalho, mas nem sempre têm certeza ou clareza sobre a profissão escolhida. Com o tempo, depois de experienciar as práticas da profissão, pode ser que surja a necessidade de mudar o rumo profissional. Esse movimento, mais comum do que se pode imaginar, quando bem planejado, pode levar a um caminho mais promissor, motivador e satisfatório.

Mais do que apenas uma escolha profissional, a reorientação de carreira é um movimento de renovação pessoal, geralmente motivado pela falta de engajamento no cargo, empresa ou segmento atual. Quando o trabalho deixa de refletir interesses e valores pessoais, a tendência é questionar uma mudança de rumo para alcançar satisfação a longo prazo.

“Apesar de envolver riscos e incertezas, a transição de carreira é um passo importante para conquistar uma carreira mais alinhada com objetivos de vida. A boa notícia é que não existe idade certa para começar uma mudança. O momento certo para passar pelo processo é quando a pessoa decide dar início a ele de fato” explica Lucas Rizzardo, Diretor de Vendas do Indeed no Brasil.

Existem inúmeros motivos que fazem com que as pessoas queiram mudar de profissão, de acordo com o perfil que possuem, situação atual e as tendências do mercado. Conheça os três dos principais fatores que motivam uma mudança de carreira.

1. Demissão

A demissão é um momento desafiador, mas também é uma oportunidade de reavaliar a trajetória e explorar novos caminhos, considerando, por exemplo, um reposicionamento profissional. De acordo com o especialista do Indeed, muitas pessoas aproveitam essa fase para reconsiderar suas carreiras, reinventando-se e buscando oportunidades mais alinhadas aos seus interesses, habilidades e aspirações. Esse processo permite explorar setores que antes pareciam fora de alcance.

Descoberta de novos interesses

Cargos e funções mudam conforme o mundo evolui. Enquanto determinados trabalhos se tornam obsoletos, outros são criados na mesma proporção. Isso se aplica, principalmente, às funções ligadas à tecnologia e tudo que o setor proporciona, fato que têm redefinido e criado novas possibilidades de carreira. Um exemplo disso são fintechs, instituições financeiras altamente tecnológicas, inovadoras e que geralmente têm no capital humano um ativo importante para a prestação de um atendimento diferenciado aos clientes.

“Mudar de carreira para explorar novos setores, como o de tecnologia, pode ser desafiador, mas é também uma chance de expandir horizontes, adquirir novas competências e se inserir em setores em ascensão. Além disso, trabalhar em áreas emergentes permite o desenvolvimento de habilidades e o contato com culturas organizacionais modernas, que valorizam o capital humano como diferencial competitivo", explica Rizzardo.

Uma boa qualidade de vida pressupõe liberdade, ter mais tempo para se dedicar à família, aos amigos, ao lazer e também à saúde. Cada vez mais as pessoas percebem que o sucesso vai além de status e remuneração, mas que está também relacionado ao equilíbrio entre o trabalho e o bem-estar emocional.

Segundo o Relatório Global de Bem-Estar no Trabalho de 2024, realizado pelo Indeed, quase 60% dos trabalhadores se sentem estressados na maior parte do tempo e apenas 1 em cada 5 entrevistados sente que está prosperando no trabalho. Diante desse cenário, muitos optam por transições para áreas ou funções que oferecem mais flexibilidade, proximidade com seus valores pessoais ou um ritmo de trabalho menos exaustivo. Trabalhar de forma independente, migrar para uma empresa menor ou considerar um emprego de meio período podem ser algumas das escolhas.

O desconforto com a carreira atual não surge de uma hora para outra, é alimentado gradativamente por uma série de frustrações, até o momento em que o profissional começa a pensar seriamente em uma solução e decide tomar a iniciativa. Da mesma forma, a transição não pode ser um processo imediato, é preciso planejamento. Essa preparação permite que o profissional enfrente os desafios com clareza, minimizando riscos e aumentando as chances de alcançar os objetivos na nova trajetória.

Planejando a transição de carreira: preparar-se financeiramente

Antes mesmo de pensar em qual caminho seguir e começar a buscar alternativas, é preciso analisar o bolso. Aventurar-se por uma nova área pode ter um custo, seja relacionado a novos estudos ou para custear o tempo sem remuneração, enquanto busca por oportunidades. Além disso, é importante considerar que, ao mudar de carreira, o cargo na nova área pode ser inferior ao anterior, resultando em uma remuneração menor.

“Se uma reserva de emergência for feita com antecedência, o momento de incrementá-la é enquanto ainda está empregado. É preciso alocar um valor que possa cobrir as despesas no período de transição. Um bom planejamento financeiro permite passar por este período com segurança, especialmente se houver um intervalo entre deixar a antiga carreira e iniciar uma nova”, enfatiza Rizzardo.

Estabeleça um plano de ação

Um plano de ação é peça-chave no planejamento de uma mudança de carreira. Ele ajuda a definir metas claras, ações específicas e prazos, além de organizar o orçamento necessário para cada etapa. Por exemplo, um gerente de recursos humanos que deseja migrar para a área de marketing pode incluir no plano atividades como cursar uma graduação ou especialização, participar de eventos do setor e aprender a usar ferramentas e sistemas comuns na nova profissão.

“Mudar de carreira pode parecer desafiador, mas com um plano bem estruturado e ações direcionadas, é possível transformar esse momento em uma oportunidade de crescimento e realização profissional”, conclui o Diretor de Vendas do Indeed no Brasil.

Com a decisão tomada, o próximo passo é pensar em cada detalhe para elaborar um planejamento que contemple questões essenciais para que a transição seja o mais confortável possível.