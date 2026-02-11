Ela tem 22 anos, estuda em Stanford e já vale mais de US$ 20 milhões — e esse é o segredo

Aos 22 anos, Eileen Gu já opera como uma plataforma de negócios global. A esquiadora freestyle conquistou quatro medalhas olímpicas, estuda Relações Internacionais em Stanford e, ao mesmo tempo, construiu uma estrutura de receitas que a colocou entre as mulheres mais bem pagas do esporte.

Em 2025, ela faturou US$ 23,1 milhões, segundo a Forbes, tornando-se a quarta atleta mais bem remunerada do mundo, à frente de nomes como Naomi Osaka e Caitlin Clark.

O dado que mais chama atenção não está nas pistas de neve, mas na composição dessa receita. Menos de 1% dos ganhos estimados de 2025 vieram de premiações esportivas. A maior parte foi resultado de contratos publicitários com marcas como Red Bull, Porsche e TCL, além de sua atuação consistente como modelo e influenciadora global. As informações são da Fortune.

Receita além da performance esportiva

O modelo financeiro de Gu segue uma lógica cada vez mais presente na economia da creator economy e no esporte de alto rendimento. A competição gera visibilidade. A visibilidade alimenta a marca pessoal. A marca pessoal atrai contratos de alto valor.

Enquanto tenistas como Coco Gauff e Aryna Sabalenka ainda mantêm uma divisão mais equilibrada entre ganhos dentro e fora das quadras, Gu praticamente deslocou o centro de geração de valor para fora das competições. Essa assimetria torna seu caso especialmente relevante para quem acompanha finanças corporativas e estratégias de monetização de imagem.

Ela própria reconhece a construção multifacetada da carreira. “Sou estudante em tempo integral e muito atlética. Consigo conversar com um físico e defender meu ponto de vista, e também consigo desfilar numa passarela no dia seguinte. Acho isso bastante revolucionário”, disse à TIME.

A estratégia mostra que, no cenário atual, reputação e posicionamento podem valer mais do que medalhas isoladas.

Redefinição de sucesso e gestão de risco pessoal

O crescimento acelerado também trouxe pressão. Após os Jogos de Pequim, Gu relatou dificuldades com saúde mental e uma sensação constante de deslocamento. “I always wanted to leave no matter what situation I was in. I wanted to go home when I was out, and I wanted to go to sleep when I was awake. I never felt like I was where I was meant to be”, declarou.

A experiência levou a uma redefinição estratégica do que considera sucesso. “After some critical reflection, I realized that what is really fulfilling and meaningful beyond personal success is actually collective success”, afirmou.

Essa mudança de perspectiva influencia diretamente a forma como ela utiliza sua plataforma pública. O valor não está apenas na acumulação de contratos, mas na longevidade da marca e na conexão com propósito, um fator cada vez mais relevante para investidores e patrocinadores.

Um posicionamento global que impacta receita

Gu compete pela China, decisão que já justificou como uma forma de honrar a herança materna. A escolha também altera sua estrutura de incentivos. Ela não é elegível ao bônus de US$ 200 mil concedido aos atletas da equipe dos Estados Unidos.

Ainda assim, seu perfil financeiro permanece sólido, sustentado majoritariamente por contratos comerciais. Em Milão-Cortina 2026, ela disputará slopestyle, big air e halfpipe, modalidades que ampliam sua exposição internacional.

O caso de Eileen Gu mostra como atletas da Geração Z estão operando sob uma lógica empresarial sofisticada. A performance esportiva continua central, mas é apenas uma parte da equação. Marca, posicionamento, diversificação de receita e escala digital passaram a ser os principais ativos.

Para quem observa o cruzamento entre talento, branding e geração de valor, o recado é claro. No novo jogo das finanças do esporte, a medalha abre portas. A estratégia é o que sustenta o patrimônio.

