Bilionária que fez fortuna sozinha diz que evitaria 10 anos de prejuízo se aprendesse isso antes

Aprender a jogar pôquer pode parecer lazer. Para Jenny Just, cofundadora da gestora de serviços financeiros PEAK6 Investments, trata-se de uma escola prática de finanças corporativas. A executiva afirma que poderia ter encurtado uma década de erros profissionais se tivesse desenvolvido antes as habilidades que o jogo exige.

“Acho que poderia ter evitado 10 anos de prejuízos na minha carreira se tivesse aprendido pôquer mais cedo”, disse.

A declaração chama atenção porque parte de uma investidora que construiu a própria fortuna operando em mercados altamente voláteis. Para ela, o pôquer funciona como um laboratório de decisões sob incerteza, algo central tanto na mesa de apostas quanto no mercado financeiro. As informações são da Fortune.

Decidir com informação incompleta

Após se formar na Universidade de Michigan, Just iniciou a carreira como operadora de opções na Bolsa de Opções de Chicago. Frequentemente era uma das poucas mulheres no pregão. Ali, percebeu que muitos colegas homens pareciam mais confortáveis em assumir riscos calculados, algo que ela atribui, em parte, à familiaridade deles com jogos estratégicos.

“Quanto mais eu pratico, mais eu entendo, mais eu aprendo, mais minha base de conhecimento aumenta, limitando minhas desvantagens em certos cenários que eu compreendo e ampliando minhas chances de sucesso. E o pôquer teria me proporcionado ainda mais prática”, afirmou.

Segundo Just, o jogo treina competências diretamente aplicáveis à gestão corporativa, como avaliar probabilidades, gerenciar risco, alocar capital e manter estabilidade emocional quando os resultados variam.

“Não sou conhecida pela minha paciência. É real, você desenvolve muita autoconsciência quando começa a jogar pôquer, sobre o seu corpo, sobre o seu estado mental, e você não se testa dessa forma em nenhum outro lugar”, disse.

Vantagem competitiva e diferença de gênero

Just argumenta que o pôquer pode funcionar como uma ferramenta de treinamento para negócios, especialmente em ambientes competitivos. “O pôquer pode ser uma ferramenta de treinamento incrível, ou uma peça fundamental no seu conjunto de ferramentas para negócios, para dinheiro, para a vida. E, no momento, os homens estão usando, e as mulheres não.”

A diferença de exposição a ambientes de risco e probabilidade pode ter efeitos concretos. Um estudo de 2022 do Federal Reserve de Nova York indicou que maior sofisticação estratégica, definida como a capacidade de antecipar movimentos e planejar de acordo, pode estar correlacionada a lucros mais altos entre traders profissionais.

Para reduzir essa assimetria, Just fundou em 2020, ao lado da filha Juliette, a Poker Power, empresa voltada ao ensino de confiança e habilidades de negócios para mulheres por meio do jogo.

