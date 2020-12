Vagas preenchidas no setor de tecnologia dobram em 2020

Na contramão dos dados sobre o desemprego no Brasil, que chega aos R$ 13,8 milhões de pessoas, o setor de tecnologia é o que mais registra aumento no número de vagas abertas ao longo de 2020. Houve um crescimento de 310% em novas oportunidades de trabalho desde o início do ano na plataforma Geekhunter, especializada na contratação de prossionais de tecnologia. Já as vagas preenchidas dobraram entre 2019 e 2020.

O mesmo movimento foi percebido pela empresa Kenoby, que oferece um software para a gestão de ponta a ponta do recrutamento e seleção das empresas. Para a Kenoby, o crescimento foi de 14%. Segundo dados do estudo da IDC, o WW COVID-19 – Impact on IT Spending Survey 42% das empresas brasileiras pretendem aumentar o orçamento em tecnologia em 2021.

A GeekHunter também percebeu o aumento na oferta de vagas remotas desde fevereiro, quando eram em média 25% do total. Desde então, esse número vem crescendo mês a mês, e em novembro já correspondem a 75% das posições abertas na plataforma. Em plataformas que oferecem todos os tipos de vagas, a presença de vagas com a possibilidade de home office foi menor, mas ainda assim relevante.

A projeção da GeekHunter para 2021 indica que 85% da abertura de vagas em tecnologia serão flexíveis, ou seja, trabalho remoto e presencial. Mesmo com uma possível mudança no cenário, incluindo a retomada do trabalho presencial pós-pandemia