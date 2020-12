Vagas em home office disparam; veja profissões com mais oportunidades

Desde março, o número de vagas que oferecem a possibilidade de trabalhar de forma totalmente remota subiu 215%, de acordo com o site de empregos Indeed. Em novembro, 6,3% das vagas de emprego no site continham termos relacionados a trabalho à distância, ante 2% em 1° de março, antes do início da pandemia, que forçou as empresas a colocar seus funcionários para trabalhar de casa.

A procura por esse tipo de vaga pelo profissionais também aumentou. Entre as vantagens para as empresas está a redução de custos com espaços físicos. A tendência deve se manter mesmo após o fim da pandemia, causando uma “nacionalização da carreira”.

Uma pesquisa da empresa Ticket, divulgada em novembro, mostra que 44% dos trabalhadores não querem um retorno total às atividades e 28% dos participantes consideram mudar para outra cidade.

O novo formato de trabalho tem indícios de que veio para ficar. Na opção de buscar por vagas, o site Indeed já oferece um filtro em que é possível selecionar a opção de trabalho remoto.

No site e no aplicativo da empresa Vagas.com.br, também há a mesma opção. Na empresa, a atualização foi feita no início da pandemia.

Entre as profissões com mais vagas para trabalho remoto, programador e desenvolvedor são os dois cargos com trabalho remoto com mais postagens. As duas profissões estão entre as que tiveram aumento de oportunidades nesta pandemia.

Veja a lista

1. Programador e desenvolvedor

2. Desenvolvedor back-end

3. Desenvolvedor front-end

4. Vendedor

5. Desenvolvedor Java

6. Designer

7. Desenvolvedor PHP

8. Desenvolvedor mobile

9. Engenheiro

10. Representante comercial