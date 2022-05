Ser+tech: conheça o curso de tecnologia que oferece VR e bolsa auxílio

Se você é jovem, não está inserido no mercado de trabalho e gostaria de uma oportunidade para aprender mais sobre tecnologia, enquanto tem o respaldo de uma bolsa auxílio e uma gama de benefícios, este programa de capacitação pode te ajudar.

Instituto Ser +, organização social voltada para o fomento do mercado de trabalho no Brasil, anuncia que está com vagas abertas na formação gratuita “Ser + Tech” nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

O curso é exclusivo para jovens de 19 a 29 anos, que não estão estudando ou trabalhando de maneira formal e concluíram o Ensino Médio na rede pública de ensino.

Totalmente gratuita, a o curso de formação recebe o investimento de empresas parceiras que destinam seu capital no desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade social e que estão fora do mercado.

Os ingressantes terão acesso à conteúdos profissionais como Comunicação, Informática, Inglês, Tecnologia da Informação e Empreendedorismo. Com metodologia social que vai além da teoria, o programa também envolve atividades nas áreas de Cidadania, Projeto de Vida, Convivência e Vínculos. O curso tem duração de 1 ano.

Além do conhecimento, os estudantes terão direito à uma estrutura integral com Bolsa Auxílio, Vale Alimentação, Vale Refeição e Convênio Médico e Odontológico durante a extensão do curso.

O valor da bolsa auxílio ou dos benefícios oferecidos não foi informado.

“Nós sabemos que muitos jovens são responsáveis pelo próprio sustento ou da família, por isso, os benefícios ajudam a manter o estudante nesse período do estudo para que ele possa focar no conhecimento sem se preocupar com a parte financeira. É uma oportunidade completa, que une conhecimento teórico e comportamentais, além de oferecer uma atmosfera de bem-estar para que o jovem conclua a formação pronto para o mercado de trabalho”, conta Wandreza Bayona, diretora executiva do Instituto Ser +.

Como se inscrever no programa Ser+tech

Os interessados no programa de capacitação profissional do Instituto Ser podem realizar a inscrição até o dia 27 de maio através do site oficial do programa.

Podem participar jovens de 19 a 29 anos, que tenham concluído Ensino Médio na rede pública de ensino e ainda não estejam empregados.

