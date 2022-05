Em aula gratuita, Edgar Abreu revela como conquistar a certificação CFP

Em parceria com Edgar Abreu, pioneiro e referência nacional em cursos preparatórios para certificações financeiras, a EXAME Academy promove, nesta terça-feira, 24 de maio, às 19h30, a masterclass O Caminho da Certificação CFP. Como o próprio nome sugere, o objetivo do treinamento – que é totalmente online e gratuito – é mostrar o caminho para que os profissionais interessados consigam conquistar uma das certificações mais importantes do mercado financeiro: o Certified Financial Planner (CFP).

Utilizado internacionalmente para comprovar as habilidades do planejador financeiro (cargo cuja média salarial varia entre R$10 mil e R$20 mil), essa certificação é vista como um grande diferencial no mercado brasileiro. Isso porque, apesar da demanda crescente por esse tipo de profissional dentro das empresas, o número de planejadores certificados no país ainda é baixo, girando em torno de 7 mil pessoas. Para fins de comparação, vale destacar que nos Estados Unidos, por exemplo, esse número ultrapassa os 90 mil.

Essa discrepância entre a demanda e a oferta por planejadores qualificados no país faz com que aqueles que já têm o CFP no currículo estejam sempre um passo à frente dos demais candidatos durante os processos seletivos para trabalhar na área. E torna o processo de conquistá-lo ainda mais competitivo.

Foi de olho nisso que a EXAME Academy se juntou ao professor Edgar Abreu (que já ajudou a aprovar mais de 50 mil profissionais em certificações do tipo!) para a apresentação da live O Caminho da Certificação CFP. Durante a transmissão, Abreu conversará com o diretor de Marketing da EXAME, Fernando Miranda, e falará sobre a estrutura das provas, as dificuldades enfrentadas pelos candidatos e as dicas para ser aprovado no exame. Para acompanhar o bate-papo gratuitamente, basta fazer o cadastro na página oficial do evento.

Como funciona a certificação CFP

Gerida pela Financial Planning Standards Board (FPSB), a certificação CFP está presente em 26 países, e é representada no Brasil pela Associação dos Planejadores Financeiros (Planejar).

Para conseguir o certificado, os candidatos devem possuir ensino superior completo (com curso reconhecido pelo MEC); comprovar experiência profissional no atendimento direto com o cliente de pelo menos cinco anos e aderir ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar. Por fim, é imprescindível ser aprovado na prova – cuja próxima aplicação acontece no dia 21 de agosto.

