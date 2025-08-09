Use esses três comandos do ChatGPT para criar apresentações do zero

Top viewTop view of manager and employee doing teamwork in business office , looking at charts on laptop display. Finance paperwork with charts at workplace. Discusing financial plan.
Redatora
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05h00.
Produzir uma apresentação em PowerPoint ou Google Slides pode consumir horas do dia entre pesquisa, estrutura, conteúdo e coesão. Mas e se você pudesse gerar uma estrutura completa do zero em minutos usando apenas o ChatGPT e três prompts inteligentes?
Essa abordagem permite transformar ideias em apresentações estruturadas, consistentes e com narrativa envolvente, com pouco esforço.
Prompt:
“Como especialista em apresentações, crie um roteiro para uma apresentação de [número] slides sobre [seu tema], para um público [perfil]. Inclua título de cada slide e bullet points com ideias centrais.”
Isso dá ao ChatGPT um papel claro e um escopo definido, o que resulta em uma estrutura lógica e alinhada ao público.
Prompt:
Definir o formato e extensão ideais evita excessos e garante uma apresentação mais profissional.
Prompt:
Dessa forma, é possível complementar o conteúdo com visual, orientando design e harmonizando tom com cenário empresarial.
