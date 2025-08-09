Use esses três comandos do ChatGPT para criar apresentações do zero

Produzir uma apresentação em PowerPoint ou Google Slides pode consumir horas do dia entre pesquisa, estrutura, conteúdo e coesão. Mas e se você pudesse gerar uma estrutura completa do zero em minutos usando apenas o ChatGPT e três prompts inteligentes?

Essa abordagem permite transformar ideias em apresentações estruturadas, consistentes e com narrativa envolvente, com pouco esforço.

1. Obtenha o rascunho

Prompt:

“Como especialista em apresentações, crie um roteiro para uma apresentação de [número] slides sobre [seu tema], para um público [perfil]. Inclua título de cada slide e bullet points com ideias centrais.”

Isso dá ao ChatGPT um papel claro e um escopo definido, o que resulta em uma estrutura lógica e alinhada ao público.

2. Gere texto para cada slide

Prompt:

“Com base no outline, escreva o conteúdo para cada slide. Limite-se a 30–40 palavras por slide e mantenha formato bullet points, claro e direto.”

Definir o formato e extensão ideais evita excessos e garante uma apresentação mais profissional.

3. Reforce com sugestões visuais e ajustes finais

Prompt:

“Sugira ideias de imagens, gráficos ou diagramas para cada slide. Dê dicas de estilo (ex: lo-fi, corporativo) e um título atraente para a apresentação.”

Dessa forma, é possível complementar o conteúdo com visual, orientando design e harmonizando tom com cenário empresarial.

