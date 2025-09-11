Carreira

Use esses três comandos do ChatGPT para aprender uma habilidade nova do zero em sete dias

Com prompts estratégicos e acessíveis, qualquer pessoa pode aprender uma nova habilidade; veja como

Mãos em teclado de computador (Marcos Santos/ USP Imagens)

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14h46.

Dominar uma habilidade em apenas sete dias pode parecer ousado. Mas em um mercado liderado pela inovação e agilidade no aprendizado é mais do que uma vantagem: é uma exigência.

Por isso, comandos estruturados para aprendizado rápido no ChatGPT têm ganhado espaço entre iniciantes e profissionais que buscam se destacar. Veja, abaixo, três comandos específicos que atuam como motores do autodesenvolvimento.

Comando 1: Planejamento de aprendizado

“Crie um plano de aprendizado prático, de 7 dias, para iniciantes absolutos que queiram aprender [INSIRA A HABILIDADE], com atividades diárias que combinem teoria e prática. Use linguagem simples, indique materiais gratuitos (se possível) e explique o tempo ideal para cada etapa.”

Este comando propõe um plano de estudos direto ao ponto, voltado a iniciantes absolutos. A estrutura sugere a combinação de teoria e prática em doses diárias, com indicações de materiais gratuitos e tempo ideal para cada etapa. Na prática, trata-se de um roteiro de imersão que pode ser aplicado a qualquer tema.

Comando 2: Resumo simplificado de conceitos essenciais

“Explique os 10 conceitos mais importantes para alguém que está começando do zero em investimentos na Bolsa de Valores, usando uma linguagem acessível, exemplos práticos e metáforas que facilitem o entendimento.”

A segunda proposta foca no entendimento dos 10 principais conceitos de uma habilidade específica, com linguagem acessível, exemplos e metáforas. Este comando torna-se uma ponte entre o desconhecido e o domínio básico de um tema técnico.

Comando 3: Desafios diários para aplicar o conhecimento

“Monte uma lista de 7 desafios diários, do nível fácil ao intermediário, para praticar [INSIRA A HABILIDADE], com objetivos claros, critérios de sucesso e dicas de execução. O objetivo é sair do zero e ganhar confiança na prática.”

Por fim, o terceiro comando estrutura uma sequência de sete desafios práticos, do nível fácil ao intermediário. A proposta é simples: praticar a habilidade em situações reais, com objetivos claros e dicas de execução.

