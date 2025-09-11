Carreira

Cinco ferramentas digitais que podem ajudar estudantes a organizar as rotinas e os projetos

Organizar estudos e tarefas é a chave para ganhar tempo, reduzir o estresse e assumir o protagonismo na universidade, e esses aplicativos podem ajudar

Gabriella Uota
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14h47.

Conciliar aulas, trabalhos, provas, estágio e até projetos pessoais não é tarefa simples. Para muitos jovens, o excesso de demandas pode levar à desorganização e perda de foco. 

Pensando nisso, diferentes ferramentas digitais vêm ganhando espaço entre estudantes e profissionais que buscam produtividade e clareza nas rotinas. Veja as cinco principais abaixo.

1. Trello

O Trello funciona como um quadro interativo dividido em colunas e cartões. É ideal para acompanhar o andamento de projetos, separar matérias ou até organizar prazos de entrega. 

Recursos como checklists, etiquetas de prioridade e lembretes tornam a gestão do tempo mais eficiente.

2. Notion

Para quem se perde entre várias plataformas, o Notion é um aliado. Ele reúne anotações, calendários, listas e até bancos de dados em um só espaço. 

Com páginas personalizáveis, permite organizar cronogramas de estudo, resumos e planejamentos em um único ambiente.

3. Google Agenda

Compromissos esquecidos deixam de ser problema com o Google Agenda. A ferramenta permite programar alertas, separar atividades por categorias e ainda integrar videoconferências. 

É um recurso simples, mas poderoso, para quem precisa manter prazos em ordem.

4. Todoist e Evernote

O Todoist organiza listas de tarefas e ajuda a definir prioridades, oferecendo ainda relatórios de produtividade. 

Já o Evernote é voltado para centralizar anotações, arquivos e ideias, com a vantagem de poder pesquisar por palavras-chave e sincronizar em diferentes dispositivos.

5. Pomofocus e MindMeister

Para quem enfrenta problemas de concentração, o Pomofocus usa a técnica Pomodoro (25 minutos de foco e 5 de pausa) para ajudar a reduzir a procrastinação. 

Já o MindMeister facilita o mapeamento de ideias e conexões, ótimo para planejar redações, projetos ou trabalhos em grupo.

