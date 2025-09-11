Cinco ferramentas digitais que podem ajudar estudantes a organizar as rotinas e os projetos

Conciliar aulas, trabalhos, provas, estágio e até projetos pessoais não é tarefa simples. Para muitos jovens, o excesso de demandas pode levar à desorganização e perda de foco.

Pensando nisso, diferentes ferramentas digitais vêm ganhando espaço entre estudantes e profissionais que buscam produtividade e clareza nas rotinas. Veja as cinco principais abaixo.

1. Trello

O Trello funciona como um quadro interativo dividido em colunas e cartões. É ideal para acompanhar o andamento de projetos, separar matérias ou até organizar prazos de entrega.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Recursos como checklists, etiquetas de prioridade e lembretes tornam a gestão do tempo mais eficiente.

2. Notion

Para quem se perde entre várias plataformas, o Notion é um aliado. Ele reúne anotações, calendários, listas e até bancos de dados em um só espaço.

Com páginas personalizáveis, permite organizar cronogramas de estudo, resumos e planejamentos em um único ambiente.

3. Google Agenda

Compromissos esquecidos deixam de ser problema com o Google Agenda. A ferramenta permite programar alertas, separar atividades por categorias e ainda integrar videoconferências.

É um recurso simples, mas poderoso, para quem precisa manter prazos em ordem.

4. Todoist e Evernote

O Todoist organiza listas de tarefas e ajuda a definir prioridades, oferecendo ainda relatórios de produtividade.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Já o Evernote é voltado para centralizar anotações, arquivos e ideias, com a vantagem de poder pesquisar por palavras-chave e sincronizar em diferentes dispositivos.

5. Pomofocus e MindMeister

Para quem enfrenta problemas de concentração, o Pomofocus usa a técnica Pomodoro (25 minutos de foco e 5 de pausa) para ajudar a reduzir a procrastinação.

Já o MindMeister facilita o mapeamento de ideias e conexões, ótimo para planejar redações, projetos ou trabalhos em grupo.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI