UNESP e EMS lançam curso gratuito de extensão para profissionais da saúde

O laboratório farmacêutico EMS se juntou com a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e está lançando um curso gratuito de extensão para profissionais da saúde com o tema "Pesquisa Clínica: da Academia ao Mundo Corporativo”.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas com o objetivo de qualificar profissionais de saúde interessados em se aprofundar em pesquisa com foco no ambiente corporativo da indústria farmacêutica nacional.

VEJA TAMBÉM:

O curso será presencial, com início em 5 de agosto e término em 09 de dezembro de 2022. A inscrição está aberta e pode ser feita até 30 de junho, por meio deste link.

O curso é destinado a alunos da área da saúde do último ano de graduação e estudantes de pós-graduação (mestrandos e doutorandos), além daqueles com titulação MSc ou PhD.

Terá 20 aulas com total de 92 horas de carga horária, ministradas presencialmente nas instalações da EMS, em Hortolândia (SP), por profissionais qualificados da indústria e outros professores convidados.

“Com a pandemia, o tema pesquisa clínica passou a ganhar ainda mais evidência, demonstrando o quanto essa área é fundamental para o desenvolvimento de novos medicamentos e de mais opções de tratamento para a população", afirma Arthur Kummer, gerente Médico de Pesquisa Clínica da EMS.

"A Universidade, em parceria com a indústria, pode fomentar a área de Pesquisa Clínica, permitindo a integração das visões acadêmico e corporativa. Esse formato permite o trabalho colaborativo com fins de formar profissionais capacitados para atuarem no mercado.", diz Jean dos Santos, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da unidade Unesp de Araraquara.

Como se inscrever

Os interessados terão que participar de um processo seletivo, que vai durar entre os dias 15 de junho e 15 de julho. A divulgação da lista dos classificados acontecerá no dia 25 de julho.

Entre os critérios para seleção dos alunos estarão análise de currículo, carta de intenção, carta de recomendação e vídeo de apresentação pessoal e profissional de três minutos.

Conteúdo do curso de extensão

A grade curricular conta com diversas disciplinas, como noções básicas em pesquisa, estudo de bioequivalência, qualidade de evidência científica, estatísticas, regulamentação, gerenciamento de ensaio clínico, farmacovigilância e inovação, entre outros temas teóricos e práticos em pesquisa clínica na indústria farmacêutica.

Além disso, os alunos farão tour pelas instalações do laboratório e deverão cumprir as atividades propostas, incluindo a realização das aulas presenciais e exercícios durante o curso e para sua conclusão. A frequência mínima exigida para receber certificado de participação é de 80% (16 aulas).