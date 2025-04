Uma nova geração de chatbots promete transformar carreiras e negócios; conheça

O que antes era restrito à automação de tarefas simples agora avança rumo a uma nova fronteira tecnológica, com impacto direto no mercado de trabalho e na dinâmica de negócios.

Essa nova fase tem nome: Agentic AI — uma geração de modelos de IA com capacidade de agir de forma autônoma, tomar decisões e aprender com o ambiente.

Ela se integra perfeitamente aos sistemas corporativos, administra fluxos de trabalho e aplica lógica de negócios para automatizar processos. Em vez de apenas auxiliar as equipes, a IA agentic impulsiona a automação de ponta a ponta, reduzindo ineficiências e permitindo que os funcionários se concentrem em iniciativas de maior valor.

Em 2024, este modelo não foi utilizado, porém o Gartner, empresa de pesquisa e consultoria, prevê que até 2028 pelo menos 15% das decisões diárias do ambiente de trabalho serão tomadas autonomamente por meio da Agentic AI.

Colaboradores digitais ganham protagonismo

Com a adoção desses agentes inteligentes, o papel da IA nos ambientes corporativos deixa de ser apenas operacional. A Agentic AI passa a atuar como um colaborador digital, com capacidade para identificar gargalos, propor soluções e executar ações de forma proativa.

Competências do futuro e impacto nas carreiras

A introdução da Agentic AI cria uma demanda por talentos com domínio técnico e visão estratégica.

Seus principais diferenciais são:

Autonomia avançada: atua sem a necessidade de comandos frequentes;

Tomada de decisão inteligente: analisa múltiplas opções para definir a melhor estratégia;

Aprendizado contínuo: se ajusta com base em novas informações e feedbacks;

Capacidade de adaptação: responde rapidamente a mudanças no ambiente.

A transformação não é exclusiva da área de tecnologia. Marketing, finanças, logística, atendimento e recursos humanos serão igualmente impactados. Profissionais dessas áreas precisarão reaprender a operar em um ambiente automatizado, veloz e orientado por IA.

Formação acelerada e foco em diferenciação

