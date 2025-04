Essa habilidade virou o superpoder número 1 para quem deseja alcançar cargos de liderança

A figura do chefe que só dá ordens vem sendo substituída pela do curador: alguém capaz de reunir talentos diversos, organizar ideias potentes e impulsionar a inovação em todas as direções. As informações foram retiradas da Fast Company.

Essa transformação de paradigma redefine o que se espera da liderança. Não se trata mais de ditar ordens, mas de cultivar um bom ambiente para que múltiplas vozes possam prosperar.

Aprimore-se em liderança e gestão com as duas maiores referências em negócios do Brasil: EXAME e Saint Paul

Os líderes que estão moldando o futuro são arquitetos da colaboração — selecionam inteligências complementares, criam espaços para o pensamento não convencional e orquestram dinâmicas que libertam o potencial coletivo.

Não se trata apenas de delegar, mas de assumir o papel de facilitador, alguém que desenha as condições para o aprendizado contínuo e a inovação constante, mesmo em meio à incerteza.

Talento, ideias e inovação: o tripé da liderança curadora

Os três pilares fundamentais para a nova liderança:

Seleção de talentos: os líderes mais eficazes não apenas contratam os mais capacitados, mas constroem equipes intencionalmente diversas. Estudos mostram que equipes diversas superam as homogêneas em 39% em eficiência na resolução de problemas;

os líderes mais eficazes não apenas contratam os mais capacitados, mas constroem equipes intencionalmente diversas. Estudos mostram que equipes diversas superam as homogêneas em 39% em eficiência na resolução de problemas; Seleção de ideias: fomentar a criatividade exige criar espaços onde o pensamento fora do convencional é não apenas bem-vindo, mas estrategicamente aproveitado. O Google, por exemplo, instituiu a política dos “20% do tempo” — permitindo que os colaboradores dediquem parte da jornada semanal a projetos paralelos;

fomentar a criatividade exige criar espaços onde o pensamento fora do convencional é não apenas bem-vindo, mas estrategicamente aproveitado. O Google, por exemplo, instituiu a política dos “20% do tempo” — permitindo que os colaboradores dediquem parte da jornada semanal a projetos paralelos; Curadoria da inovação: líderes curadores projetam ambientes onde a experimentação e a interdisciplinaridade são a norma.

Como desenvolver a mentalidade de curador

A transição para esse novo estilo de liderança exige mudança de postura e ações concretas. Entre as práticas recomendadas estão:

Buscar vozes fora do comum: engajar-se com outsiders, críticos e pensadores emergentes é fundamental;

engajar-se com outsiders, críticos e pensadores emergentes é fundamental; Projetar para a colaboração: criar estruturas que estimulem a troca de ideias entre departamentos distintos é um diferencial;

criar estruturas que estimulem a troca de ideias entre departamentos distintos é um diferencial; Facilitar, não impor: liderar hoje exige menos comando e mais escuta.

liderar hoje exige menos comando e mais escuta. Garantir segurança psicológica: ambientes de alta performance são espaços seguros para errar.

Por R$ 37, este treinamento te ensina como aprimorar suas habilidades de gestão para se tornar um líder de alta performance; garanta sua vaga aqui

Uma habilidade estratégica para a carreira

Para profissionais em qualquer etapa da carreira, desenvolver essa competência de curadoria é uma exigência. Liderar hoje depende menos de saber tudo e mais de reunir as pessoas certas.

Mais do que nunca, as empresas buscam líderes capazes de criar valor a partir da pluralidade, enxergar oportunidades nos encontros improváveis e fomentar ambientes de confiança e criação coletiva.

E a pergunta que fica é: você está pronto para liderar como um?

Descubra aqui como aprimorar suas habilidades de gestão e torne-se um líder de alta performance nas empresas

Esse curso ensina como ser um líder mais completo

A EXAME, em união com a Saint Paul, promove o Pré-MBA em Liderança e Gestão, com foco em práticas modernas de gestão e tomada de decisão. É uma oportunidade única para aprender com especialistas e fortalecer seu protagonismo no ambiente profissional.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Pronto para essa transformação? Se aprimore como líder e tenha mais habilidades técnicas, humanas e estratégicas de alta performance