Truque simples e eficaz pode ajudar os introvertidos no trabalho

Falar em reuniões pode ser intimidador, especialmente se você for introvertido, mas deixar de fazer sua voz ser ouvida em momentos importantes pode prejudicar sua carreira.

Pelo menos é o que afirma Juliette Han, neurocientista treinada em Harvard e professora adjunta da Columbia Business School. Como explica Han, que se identifica como introvertida, sua deferência durante reuniões ou conversas no trabalho "pode acidentalmente fazer com que você se torne invisível" e fazer com que você seja preterido em uma promoção, aumento de salário e outras oportunidades.

Isso não significa que você precisa ser o mais barulhento da sala para ser valorizado. Há um truque diferente, "testado e comprovado", para se destacar no trabalho sem falar alto durante as reuniões, diz Han, que também é consultora acadêmica da Faculdade de Medicina de Harvard.

Uma técnica que pode funcionar é enviar às pessoas uma nota breve, mas atenciosa, com a recapitulação do que foi discutido na reunião."Isso sempre funciona", diz ela. "Vejo muitos funcionários de alto desempenho fazendo isso", falou à CNBC.

Para ser claro: a neurocientista não está sugerindo que você se ofereça como voluntário para ser o secretário do escritório.

Você não precisa escrever um e-mail de acompanhamento após cada reunião e não precisa enviá-lo a todos os participantes. Guarde essa estratégia para reuniões "realmente importantes" que possam ter um impacto direto no desenvolvimento de sua carreira.

Seu e-mail deve destacar duas ou três conclusões importantes e sugerir ações para atingir as metas delineadas durante a reunião. Antes de testar esse truque, é inteligente avaliar as preferências de seu gerente e de seus colegas em relação aos e-mails de acompanhamento,

Esse tipo de email também ajuda você a demonstrar três habilidades sociais muito procuradas pelos chefes: adaptabilidade, comunicação e, o mais importante, liderança.