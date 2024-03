Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo e ganhar até em dólar? Veja as novas vagas de home office

No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, alguns estudos e relatos de mulheres mostram como a flexibilidade no emprego, seja por meio do trabalho híbrido ou home office, está ajudando muitas mulheres a chegarem em cargos de liderança.

Para você que é mulher, mãe, esposa ou simplesmente está começando a carreira e busca por uma oportunidade de trabalho que t proporcione mais liberdade geográfica, vejas as vagas de home office disponíveis nesta semana, em empresas nacionais e internacionais com diferentes benefícios como plano de saúde sem coparticipação, horário flexível, aulas de inglês e auxílio creche.

Vagas nacionais

Caju Benefícios

A empresa Caju é uma plataforma cujo objetivo é concentrar benefícios corporativos em um cartão de bandeira Visa. Além disso, oferece programas diferenciados, como o Caju Gift, para realizar pagamentos de premiações, e o Caju Viagens para auxiliar em viagens a negócios.

A empresa possui sede em São Paulo, mas permite atuação 100% remota. Dentre os benefícios destacam-se plano de saúde sem coparticipação, Gympass e Zenklub, auxílio creche para crianças até 5 anos, e claro, o próprio cartão Caju para utilização de benefícios como auxílio refeição, alimentação, mobilidade, saúde, home office, entre outros.

Inscrição: Veja as vagas remotas disponíveis na página de vagas da Caju.

DBC Company

A DBC é uma empresa de soluções digitais personalizadas com foco no mercado corporativo. Com aproximadamente 1.000 funcionários, a empresa fica localizada no Rio Grande do Sul, mas oferece atuação remota, e a maioria de suas vagas são para posições em Projetos e Tecnologia.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver os requisitos das vagas remotas.

Nuvemshop

A Nuvemshop é uma plataforma de e-commerce dedicada a ajudar empreendedores e PMEs, permitindo que eles abram sua própria loja online para vender seus produtos na internet, sem intermediários, diretamente entre loja e cliente.

A empresa adotou o remote first e oferece benefícios como plano de saúde, odontológico, seguro de vida, Flash Benefícios, auxílio creche, entre outros.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para se candidatar às vagas de home office da Nubemshop.

PicPay

A finthec PicPay já possui mais de dez anos de história e 30 milhões de usuários ativos. A empresa, que contrata na modalidade CLT e possui diversos benefícios, permite atuação remota para posições de tecnologia e está com várias vagas abertas para a área de Tecnologia e Produto.

Inscrição: Veja na página de vagas da PicPay as oportunidades disponíveis.

Raízen

A Raízen é uma empresa integrada de energia referência global em bioenergia que possui um dos maiores faturamento do Brasil. Com mais de 29 mil funcionários e 15 mil parceiros de negócios espalhados pelo país, a empresa está entre os maiores grupos empresariais privados do Brasil.

A empresa oferece posições remotas para diversas áreas, sendo que algumas delas necessitam de residência em locais fixos.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Raízen paraver as vagas remotas disponíveis.

Vagas internacionais

AstroPay

AstroPay é uma carteira global que oferece aos usuários uma forma de pagar, enviar e receber dinheiro. Seu objetivo é oferecer uma tecnologia de soluções de pagamento de ponta que vai além da carteira tradicional.

Com atuação 100% remota, a empresa é composta de talentos globais, oferecendo um ambiente multicultural e diverso. Funcionários da AstroPay ainda recebem aulas de inglês, além de poderem trabalhar em horários flexíveis.

Inscrição: Vejas na página de vagas da AstroPay as áreas que estão contratando para trabalho remoto.

Avenue Code

A Avenue Code é especialista em soluções web, automação de infraestrutura, desenvolvimento mobile, DevOps, sistemas de back-end e integração corporativa. A empresa possui operações nos EUA, Brasil, Portugal, Canadá e Holanda, e conta com aproximadamente 1.000 profissionais distribuídos para trabalhar no desenvolvimento de soluções altamente customizadas para seus clientes.

Inscrição: Veja as vagas disponíveis na página de vagas da Avenue Code.

Lemon

Com origem na Ucrânia, a Lemon.io é um marketplace de desenvolvedores que os conecta a startups em estágio inicial. A Lemon.io possui um processo bastante rigoroso de seleção pois garante a seus clientes uma equipe altamente capacitada, pronta para entrar nos mais variados projetos. Os salários podem chegar a U$ 9.000 mensais.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver os requisitos para as vagas remotas.