Ter profissionais excelentes não é garantia de resultados extraordinários. Muitas empresas reúnem talentos de ponta, mas não conseguem transformá-los em uma equipe unida e produtiva.

Segundo Keith Ferrazzi, fundador da consultoria Ferrazzi Greenlight, a verdadeira alta performance surge quando especialistas trabalham como um único sistema, e não como profissionais isolados. As informações foram retiradas da Inc.

O desafio de unir especialistas em torno de um mesmo resultado

Com a popularização dos executivos e consultores “fracionados”, profissionais que atuam de forma parcial em diferentes empresas, o ambiente corporativo vive um dilema sobre como transformar um grupo de especialistas em um time realmente integrado.

Para Ferrazzi, o erro mais comum é acreditar que reunir bons profissionais basta. “Mesmo os melhores executivos podem seguir em direções diferentes se não houver um plano claro e um sistema que os conecte”, explica.

A chave da execução de alta performance está em criar uma cultura de responsabilidade compartilhada, onde todos perseguem os mesmos resultados com ritmo e transparência. Veja a seguir um modelo de liderança em cinco passos que torna isso possível.

1. Clareza estratégica: o ponto de partida da execução

Nenhuma equipe entrega bem se não souber exatamente o que precisa entregar. O primeiro passo é definir uma estratégia clara e compartilhada.

Ferrazzi recomenda estabelecer ciclos de planejamento com início e fim bem definidos, evitando reabrir discussões já concluídas. “A análise interminável mata a execução. Feche o plano, comunique e siga”, resume.

2. Foco em resultados, não em tarefas

Para times de alta performance, atividade não é sinônimo de progresso. O que importa são entregas mensuráveis.

Cada líder ou membro da equipe precisa ter clareza sobre quais resultados deve atingir, seja o lançamento de um produto, uma meta de receita ou uma melhoria de satisfação do cliente.

3. Guardiões da visão e da integração

Mesmo com especialistas excepcionais, a visão pode se fragmentar quando cada um foca apenas na própria área. Ferrazzi defende que um líder, ou o próprio CEO, assuma o papel de “guardião da integração”, reunindo os times para alinhar metas e eliminar riscos.

Uma prática simples é realizar reuniões semanais curtas de integração, focadas nos três principais desafios dos departamentos, criando sinergia e impedindo que a execução se perca em silos.

4. Produtividade inteligente: tecnologia e cultura a favor do ritmo

Equipes de alta performance usam ferramentas de apoio, não de burocracia. Ferramentas de IA podem otimizar reuniões, gerar atas automáticas e rastrear indicadores de desempenho em tempo real.

Mas tecnologia sem cultura não funciona. Ferrazzi destaca a importância de uma comunicação aberta e direta, onde os problemas são discutidos cedo, antes de virarem crises.

5. Contrato social: o compromisso que sustenta o resultado

Mais do que processos, times de elite criam pactos de convivência. Ferrazzi sugere um “contrato social” entre os membros, com regras claras sobre como decisões são tomadas, como o feedback é dado e como os compromissos são cobrados.

