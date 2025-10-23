Ser visto como uma pessoa simpática e prestativa no ambiente de trabalho pode parecer algo positivo, e em muitos casos é. Mas quando isso se transforma em um comportamento constante de agradar os outros, aceitando tudo o que é pedido, você pode estar comprometendo sua carreira.

Segundo Kate Mason, PhD em comunicação e autora do livro Powerfully Likeable, muitos profissionais acreditam que para manter boas relações no trabalho é preciso dizer “sim” o tempo todo.

Essa crença, no entanto, pode levar ao excesso de tarefas, ao esgotamento e à queda na qualidade das entregas, exatamente o oposto da imagem de competência que se busca transmitir. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Dizer sim pode custar mais do que você imagina

Aceitar tudo o que te pedem, sem filtrar ou priorizar, não só compromete sua produtividade, como também mina sua capacidade de execução de alta performance.

Como explica Mason, esse comportamento pode estar enraizado na ideia cultural de que ser querido está associado a ser sempre disponível.

Mas agradar demais pode trazer consequências graves, como:

Estresse crônico

Baixa autoestima profissional

Dificuldades para impor limites

Problemas de saúde mental

Como colocar limites com assertividade

Impor limites nem sempre significa dizer "não" diretamente. Mason recomenda abordagens mais estratégicas, especialmente quando a demanda vem de um superior hierárquico.

Em vez de recusar de imediato, você pode responder com algo como:

"Tenho quatro tarefas em andamento esta semana. Onde você gostaria que eu priorizasse essa nova demanda?"

Esse tipo de resposta demonstra responsabilidade, organização e evita sobrecarga. Além disso, lembra ao gestor da sua carga atual, abrindo espaço para ajustes realistas de prioridades.

Com os colegas, firmeza sem agressividade

Quando pedidos vêm de colegas ou parceiros, também é possível recusar com profissionalismo. Duas opções sugeridas por Mason:

"Infelizmente, não tenho tempo para dedicar a isso como merece."

"Estou no meu limite de capacidade no momento e não poderei assumir essa tarefa."

Essas respostas demonstram respeito pelo trabalho do outro, mas também pelo seu próprio tempo e foco.

Dizer não também é executar com alta performance

Saber colocar limites é essencial para manter foco, energia e qualidade nas entregas. Profissionais de alta performance não são aqueles que fazem tudo, são aqueles que fazem o que realmente importa, com excelência.

Na dúvida, experimente o teste que Kate Mason usa consigo mesma:

"A pessoa que eu serei no futuro vai me agradecer por dizer sim agora?"

Alta performance também passa por escolhas conscientes. E muitas vezes, ela começa com um não bem colocado.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA