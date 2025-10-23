(holaillustrations/Getty Images)
Redatora
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15h36.
Ser visto como uma pessoa simpática e prestativa no ambiente de trabalho pode parecer algo positivo, e em muitos casos é. Mas quando isso se transforma em um comportamento constante de agradar os outros, aceitando tudo o que é pedido, você pode estar comprometendo sua carreira.
Segundo Kate Mason, PhD em comunicação e autora do livro Powerfully Likeable, muitos profissionais acreditam que para manter boas relações no trabalho é preciso dizer “sim” o tempo todo.
Essa crença, no entanto, pode levar ao excesso de tarefas, ao esgotamento e à queda na qualidade das entregas, exatamente o oposto da imagem de competência que se busca transmitir. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Aceitar tudo o que te pedem, sem filtrar ou priorizar, não só compromete sua produtividade, como também mina sua capacidade de execução de alta performance.
Como explica Mason, esse comportamento pode estar enraizado na ideia cultural de que ser querido está associado a ser sempre disponível.
Mas agradar demais pode trazer consequências graves, como:
Impor limites nem sempre significa dizer "não" diretamente. Mason recomenda abordagens mais estratégicas, especialmente quando a demanda vem de um superior hierárquico.
Em vez de recusar de imediato, você pode responder com algo como:
"Tenho quatro tarefas em andamento esta semana. Onde você gostaria que eu priorizasse essa nova demanda?"
Esse tipo de resposta demonstra responsabilidade, organização e evita sobrecarga. Além disso, lembra ao gestor da sua carga atual, abrindo espaço para ajustes realistas de prioridades.
Quando pedidos vêm de colegas ou parceiros, também é possível recusar com profissionalismo. Duas opções sugeridas por Mason:
Essas respostas demonstram respeito pelo trabalho do outro, mas também pelo seu próprio tempo e foco.
Saber colocar limites é essencial para manter foco, energia e qualidade nas entregas. Profissionais de alta performance não são aqueles que fazem tudo, são aqueles que fazem o que realmente importa, com excelência.
Na dúvida, experimente o teste que Kate Mason usa consigo mesma:
"A pessoa que eu serei no futuro vai me agradecer por dizer sim agora?"
Alta performance também passa por escolhas conscientes. E muitas vezes, ela começa com um não bem colocado.
