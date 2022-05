Locaweb tem 240 vagas de emprego abertas; saiba como se inscrever

A Locaweb Company, uma das maiores empresas especializadas em soluções digitais do país, está com mais de 240 vagas abertas para candidatos de todo o Brasil.

Há vagas em várias áreas como Atendimento, Comercial, Gestão, Financeiro, Produtos e Tecnologia. Entre as oportunidades estão: Analista de Suporte Técnico e Analista de Cobrança, Analista de Inside Sales Representative, Business Partner Pleno, Analista de Facilities, entre outras.

“Estamos muito felizes em ampliar o nosso time de colaboradores e agregar diversidade à ele. A Locaweb busca sempre oferecer as melhores soluções para cada um de nossos clientes e, para que isso seja possível, ter um time qualificado e comprometido com os princípios da empresa são essenciais para a obtenção do nosso sucesso”, afirma a diretora Corporativa de Gente & Gestão na Locaweb, Simony Morais.

A empresa também busca por profissionais de níveis mais sênior, como por exemplo a posição de Líder Técnico, responsável por definir a arquitetura de software dos projetos sob sua responsabilidade.

A Locaweb também busca por um Gerente de Marketing e um Especialista em Segurança da Informação.

A empresa não informa a faixa salarial das posições, mas oferece um rol extenso de benefícios, como Convênio Médico; Convênio Odontológico; Vale-Transporte ou Estacionamento gratuito; Serviço gratuito de vans do terminal João Dias para a Locaweb; Vale Refeição; Seguro de Vida, entre outros.

Como se inscrever

Os interessados em trabalhar na Locaweb podem realizar as inscrições para o processo seletivo pelo site oficial de vagas da empresa na plataforma Kenoby.

