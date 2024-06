TIM abre 145 vagas para o Programa de Estágio 2024

A TIM está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024 até o dia 19 de julho, com 145 vagas para áreas de tecnologia, análise de dados, gestão corporativa, engenharias, finanças e negócios.

Na última edição, em 2023, a companhia contratou quase 30% de estudantes que se autodeclararam LGBTI+ e 56% pessoas pretas ou pardas. A meta é atrair ainda mais talentos diversos, alinhados aos valores culturais da operadora e às novas competências digitais.

Quais são os requisitos?

O Programa de Estágio da TIM foi reformulado em 2020, quando reforçou a valorização da diversidade, flexibilizando os critérios de elegibilidade como, por exemplo, restrição de idade, curso e instituição de ensino. Por isso, as únicas exigências são:

Estar cursando o nível superior;

Ter previsão de formatura a partir de junho de 2026.

A maior parte das vagas é para a sede da TIM, no Rio de Janeiro, mas também há oportunidades em São Paulo, Santo André, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Aparecida de Goiânia e Belém.

O modelo de trabalho na TIM é híbrido, com presença no escritório por até três dias na semana.

Para maximizar as oportunidades de aprendizagem dos(as) estagiários(as) é prevista a flexibilização de até quatro dias presenciais, com acompanhamento de tutor, e uma jornada de aprendizagem customizada para o desenvolvimento de competências específicas das áreas de atuação, habilidades digitais e comportamentais.

Quais são os benefícios?

As bolsas têm valores entre R$ 1.530 e R$ 1.700 e as pessoas selecionadas contarão ainda com benefícios como:

Vale-transporte,

Vale-alimentação e/ou refeição,

Seguro de vida,

Assistência médica e odontológica,

Smartphone com pacote de voz e dados,

Curso de Inglês online,

Auxílio-creche,

Folga no dia do aniversário.

Como participar?

O processo de dinâmicas e entrevistas será “gamificado”. Dentre as novidades, está a oferta de materiais exclusivos, segmentados por área, para que os(as) candidatos(as) se preparem melhor para as etapas.

Para se inscrever, as inscrições podem ser feitas no site até 19 de julho no site da TIM.