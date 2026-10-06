De calouros a analistas: a tese sobre a ex-Eletrobras que venceu um desafio de investimentos

Cinco calouros da Saint Paul Escola de Negócios, no bairro da Consolação, em São Paulo, venceram a vertente de equity research do Pitch Day Challenge com uma tese de investimento sobre a Axia Energia, a antiga Eletrobras. Eduardo Nonaka, Matheus Pereira e Luigi Marascalchi, de 19 anos, e Matheus Pardinho e Pedro Barbosa, de 21, cursam o primeiro semestre da graduação. Para eles, foi o primeiro desafio do tipo na vida.

O Pitch Day Challenge tinha duas frentes. Na de empreendedorismo, os grupos criavam uma startup. Na de equity research, cada equipe escolhia uma empresa listada na B3, montava uma tese de investimento e recomendava a compra ou a venda da ação diante de uma banca.

Por que escolher a ex-Eletrobras

A ideia partiu de Pardim. Enquanto o grupo discutia qual companhia analisar, ele sugeriu a Axia, que acabava de trocar de nome e de identidade. A Eletrobras foi privatizada em junho de 2022 e, em outubro de 2025, passou a se chamar Axia Energia. Desde novembro, as ações são negociadas na B3 com os códigos AXIA3, AXIA5 e AXIA6.

Para Pardim, era a chance de fugir das escolhas óbvias e analisar uma empresa em plena transição. "Vai ser algo diferente do que todos vão fazer, de empresas clássicas já consolidadas no mercado", diz.

A empresa não é pequena. Segundo a B3, a Axia é a maior geradora de energia elétrica do país, com 22% da capacidade instalada nacional, e lidera a transmissão.

Três etapas e uma conversa com quem está dentro

O desafio teve três fases, todas eliminatórias. Na primeira, o grupo se organizou sozinho e entregou uma análise bruta. A cada etapa vencida, a equipe ganhava uma rodada de mentoria com o professor José Renato, que ajudou a lapidar o trabalho até a final.

Parte do conteúdo exigia conhecimento que a faculdade ainda não tinha ensinado no primeiro semestre. Os estudantes foram buscar por fora e conversaram com um diretor de inovação e tecnologia da própria Axia. A conversa deu ao grupo uma leitura da empresa no longo prazo, não só nos números do trimestre, e, segundo eles, foi o que mais diferenciou a apresentação das demais.

Cinco minutos, nenhuma ponta solta

O maior desafio foi cortar. Cada grupo tinha cinco minutos para apresentar, e a equipe havia reunido muito mais informação do que cabia nesse tempo.

A saída foi usar os anexos permitidos depois do limite de slides. Ali o grupo guardou o que imaginava que viraria pergunta da banca. Um exemplo foram as debêntures da Axia: em vez de citar a dívida de forma genérica, a apresentação já mostrava como a empresa trata esses títulos e quando eles vencem. A pergunta veio, e a resposta estava pronta.

Outro anexo comparava a Axia com a Engie, analisada por um grupo concorrente que se apresentou logo em seguida. A banca não precisou pedir o paralelo, ele já estava no material.

Os estudantes também inverteram a ordem mais comum em análises de ações. "A gente teve uma preocupação grande em não começar pelo preço-alvo e depois procurar argumentos que justificassem. A gente fez o caminho contrário", diz um dos integrantes. Primeiro veio o entendimento do negócio, depois as premissas e, só no fim, o valor da ação, como consequência da tese.

A inteligência artificial ajudou a montar os slides, mas a estrutura e as ideias foram do grupo. Nos dois dias anteriores à final, os cinco repetiram a apresentação até que ninguém travasse nem estourasse o tempo. Diante da banca, responderam a todas as perguntas e ainda sobrou tempo.

Uma vitória para testar a liga de finanças

Os cinco estão entre os fundadores da liga de finanças da Saint Paul, criada em abril junto com a primeira turma da graduação, e cada um ocupa um cargo na diretoria. Membros da liga ficaram nas três primeiras posições do desafio.

Para o grupo, a vitória pesa menos como troféu e mais como teste do modelo da liga, que quer colocar os alunos diante de problemas reais e cobrar deles trabalhos com rigor próximo ao do mercado. A meta, segundo os fundadores, é que ter passado pela liga vire uma credencial reconhecida pelo mercado financeiro.

O plano inclui formação técnica, desafios práticos e contato com profissionais. A primeira visita já aconteceu: na XP, os estudantes conheceram a sede, conversaram com um managing director da área de investment banking e ouviram uma profissional de RH sobre carreiras e processos seletivos. Outras visitas estão sendo agendadas.

Antes de recomendar uma ação, o grupo aprendeu a fazer a pergunta certa sobre a empresa. O preço veio depois.