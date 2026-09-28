SulAmérica e Rede D’Or encerram inscrições para programa de trainee nesta quarta-feira, 30

RESUMO ＋ A companhia SulAmérica e a rede hospitalar Rede D’Or recebem até quarta-feira, 30 de setembro de 2026, inscrições para o Programa Trainee SulAmérica 2027, aberto a profissionais de qualquer área. Os selecionados começam em janeiro de 2027 e cumprem 12 meses de formação, com mais de 140 horas de capacitação, mentorias e passagem por diferentes áreas.

SulAmérica e Rede D’Or recebem até esta quarta-feira, 30, inscrições para o Programa Trainee 2027. O processo seletivo é destinado a profissionais de qualquer área de formação, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026.

Candidatos de todas as regiões do Brasil podem participar da seleção. Segundo as empresas, a edição anterior registrou mais de 70 mil inscrições. Os selecionados têm início previsto para janeiro de 2027, e o programa terá duração de 12 meses.

Durante esse período, os trainees passam por diferentes unidades e áreas da companhia, entre elas Saúde e Odonto, Vida e Previdência, Investimentos, Tecnologia, Finanças e Marketing. O programa também prevê participação em projetos ligados às operações da empresa.

“O programa foi estruturado para acelerar o desenvolvimento de profissionais com diferentes formações e repertórios. Buscamos pessoas que tenham curiosidade, capacidade analítica e disposição para aprender, colaborar e enfrentar desafios reais do negócio”, afirma Renato Luzzi, diretor de Pessoas da SulAmérica.

Segundo o executivo, a companhia pretende preparar os participantes para assumir posições estratégicas na empresa.

Programa prevê mais de 140 horas de capacitação

A formação inclui uma trilha baseada em Problem-Based Learning (PBL), metodologia de aprendizagem baseada na resolução de problemas. De acordo com a SulAmérica, serão mais de 140 horas de capacitação durante o programa.

Entre os conteúdos previstos estão inteligência emocional, pensamento crítico, negociação, comunicação, gestão do tempo e cultura de dados. Os participantes também terão mentoria individual com diretores e superintendentes, reuniões com executivos e acompanhamento durante os 12 meses.

A turma atual reúne profissionais com formação em Administração, Engenharia, Marketing, Jornalismo, Enfermagem, Farmácia e Engenharia Biomédica, segundo a empresa.

Aline Baquete, que participou de uma edição anterior do programa e hoje trabalha como consultora de relacionamento Concierge na SulAmérica, afirma que o período permitiu contato com diferentes áreas e participação em projetos da companhia.

“Cada desafio trouxe aprendizados que foram fundamentais para o meu amadurecimento profissional”, diz Aline.

Quais são os benefícios do Trainee SulAmérica 2027?

Os profissionais selecionados serão contratados pelo regime CLT. O pacote informado pela companhia inclui remuneração compatível com o mercado, planos de saúde e odontológico, convênio com programas de academia e bem-estar, auxílio para viagens e transferência, descontos em empresas parceiras, acesso à universidade corporativa e parcerias com instituições de ensino.

As inscrições terminam em 30 de setembro de 2026. A previsão é que os selecionados comecem o programa em janeiro de 2027.

Programa: Trainee SulAmérica 2027

Trainee SulAmérica 2027 Prazo de inscrição: 30 de setembro de 2026

30 de setembro de 2026 Quem pode participar: profissionais de qualquer curso superior, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026

profissionais de qualquer curso superior, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026 Duração: 12 meses

12 meses Início previsto: janeiro de 2027

janeiro de 2027 Inscrições: site de carreiras da Rede D’Or