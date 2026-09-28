Carreira
Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

SulAmérica e Rede D’Or encerram inscrições para programa de trainee nesta quarta-feira, 30

Programa aceita profissionais de qualquer área de formação e terá duração de 12 meses; edição anterior recebeu mais de 70 mil inscrições

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10h00.

Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 10h27.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreEmpregos
Saiba mais
RESUMO ＋

A companhia SulAmérica e a rede hospitalar Rede D’Or recebem até quarta-feira, 30 de setembro de 2026, inscrições para o Programa Trainee SulAmérica 2027, aberto a profissionais de qualquer área. Os selecionados começam em janeiro de 2027 e cumprem 12 meses de formação, com mais de 140 horas de capacitação, mentorias e passagem por diferentes áreas.

SulAmérica e Rede D’Or recebem até esta quarta-feira, 30, inscrições para o Programa Trainee 2027. O processo seletivo é destinado a profissionais de qualquer área de formação, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026.

Candidatos de todas as regiões do Brasil podem participar da seleção. Segundo as empresas, a edição anterior registrou mais de 70 mil inscrições. Os selecionados têm início previsto para janeiro de 2027, e o programa terá duração de 12 meses.

Saúde de ponta a ponta: como a Rede D’Or construiu uma gigante de 76 hospitais

Durante esse período, os trainees passam por diferentes unidades e áreas da companhia, entre elas Saúde e Odonto, Vida e Previdência, Investimentos, Tecnologia, Finanças e Marketing. O programa também prevê participação em projetos ligados às operações da empresa.

“O programa foi estruturado para acelerar o desenvolvimento de profissionais com diferentes formações e repertórios. Buscamos pessoas que tenham curiosidade, capacidade analítica e disposição para aprender, colaborar e enfrentar desafios reais do negócio”, afirma Renato Luzzi, diretor de Pessoas da SulAmérica.

Segundo o executivo, a companhia pretende preparar os participantes para assumir posições estratégicas na empresa.

Programa prevê mais de 140 horas de capacitação

A formação inclui uma trilha baseada em Problem-Based Learning (PBL), metodologia de aprendizagem baseada na resolução de problemas. De acordo com a SulAmérica, serão mais de 140 horas de capacitação durante o programa.

Entre os conteúdos previstos estão inteligência emocional, pensamento crítico, negociação, comunicação, gestão do tempo e cultura de dados. Os participantes também terão mentoria individual com diretores e superintendentes, reuniões com executivos e acompanhamento durante os 12 meses.

A turma atual reúne profissionais com formação em Administração, Engenharia, Marketing, Jornalismo, Enfermagem, Farmácia e Engenharia Biomédica, segundo a empresa.

Aline Baquete, que participou de uma edição anterior do programa e hoje trabalha como consultora de relacionamento Concierge na SulAmérica, afirma que o período permitiu contato com diferentes áreas e participação em projetos da companhia.

“Cada desafio trouxe aprendizados que foram fundamentais para o meu amadurecimento profissional”, diz Aline.

Quais são os benefícios do Trainee SulAmérica 2027?

Os profissionais selecionados serão contratados pelo regime CLT. O pacote informado pela companhia inclui remuneração compatível com o mercado, planos de saúde e odontológico, convênio com programas de academia e bem-estar, auxílio para viagens e transferência, descontos em empresas parceiras, acesso à universidade corporativa e parcerias com instituições de ensino.

As inscrições terminam em 30 de setembro de 2026. A previsão é que os selecionados comecem o programa em janeiro de 2027.

  • Programa: Trainee SulAmérica 2027
  • Prazo de inscrição: 30 de setembro de 2026
  • Quem pode participar: profissionais de qualquer curso superior, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026
  • Duração: 12 meses
  • Início previsto: janeiro de 2027
  • Inscrições: site de carreiras da Rede D’Or

'Perguntas frequentes'

Até quando ficam abertas as inscrições para o Trainee SulAmérica 2027? ＋

As inscrições ficam abertas até quarta-feira, 30 de setembro de 2026, no site de carreiras da Rede D’Or.

Quem pode participar do Programa Trainee SulAmérica 2027? ＋

Podem participar profissionais de qualquer curso superior, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026. A seleção aceita candidatos de todas as regiões do Brasil.

Quando começa e quanto tempo dura o Trainee SulAmérica 2027? ＋

O programa começa em janeiro de 2027 e tem duração de 12 meses. Os trainees passam por diferentes unidades e áreas da companhia e participam de projetos ligados às operações.

Como funciona a capacitação dos trainees da SulAmérica? ＋

Segundo a SulAmérica, o programa oferece mais de 140 horas de capacitação, com conteúdos como inteligência emocional, pensamento crítico, negociação, comunicação, gestão do tempo e cultura de dados. Os participantes também recebem mentoria individual de diretores e superintendentes e participam de reuniões com executivos.

Quais são os benefícios do Trainee SulAmérica 2027? ＋

Os selecionados terão contratação pelo regime CLT, remuneração compatível com o mercado e planos de saúde e odontológico. Segundo a companhia, o pacote também inclui convênio com programas de academia e bem-estar, auxílio para viagens e transferência, descontos, universidade corporativa e parcerias com instituições de ensino.

Acompanhe tudo sobre:EmpregosRede D’Or São Luiz
Próximo

Mais de Carreira

A Zucchetti comprou 10 empresas no Brasil. Agora, o desafio é fazer 1.000 pessoas trabalharem juntas

Unilever abre trainee com salário de R$ 17 mil; veja como se inscrever

O perfil do novo chefe de RH: menos especialista em pessoas, mais líder de negócio

O erro de carreira que aparece quando bons profissionais viram líderes

Mais na Exame

Casual

Espaço República amadurece e transforma ateliês em ponte para o mercado de arte

Brasil

Pesquisa Quaest: Lula avança e abre vantagem de 5 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 1º turno

Future of Money

Bitcoin cai com ouro e bolsas em meio a novo impasse na guerra do Irã

Mundo

China poderia comprar armas dos EUA? Trump fez pergunta a Xi