SulAmérica e Rede D’Or encerram inscrições para programa de trainee nesta quarta-feira, 30

Repórter
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10h00.
Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 10h27.
A companhia SulAmérica e a rede hospitalar Rede D’Or recebem até quarta-feira, 30 de setembro de 2026, inscrições para o Programa Trainee SulAmérica 2027, aberto a profissionais de qualquer área. Os selecionados começam em janeiro de 2027 e cumprem 12 meses de formação, com mais de 140 horas de capacitação, mentorias e passagem por diferentes áreas.
SulAmérica e Rede D’Or recebem até esta quarta-feira, 30, inscrições para o Programa Trainee 2027. O processo seletivo é destinado a profissionais de qualquer área de formação, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026.
Candidatos de todas as regiões do Brasil podem participar da seleção. Segundo as empresas, a edição anterior registrou mais de 70 mil inscrições. Os selecionados têm início previsto para janeiro de 2027, e o programa terá duração de 12 meses.Saúde de ponta a ponta: como a Rede D’Or construiu uma gigante de 76 hospitais
Durante esse período, os trainees passam por diferentes unidades e áreas da companhia, entre elas Saúde e Odonto, Vida e Previdência, Investimentos, Tecnologia, Finanças e Marketing. O programa também prevê participação em projetos ligados às operações da empresa.
“O programa foi estruturado para acelerar o desenvolvimento de profissionais com diferentes formações e repertórios. Buscamos pessoas que tenham curiosidade, capacidade analítica e disposição para aprender, colaborar e enfrentar desafios reais do negócio”, afirma Renato Luzzi, diretor de Pessoas da SulAmérica.
Segundo o executivo, a companhia pretende preparar os participantes para assumir posições estratégicas na empresa.
A formação inclui uma trilha baseada em Problem-Based Learning (PBL), metodologia de aprendizagem baseada na resolução de problemas. De acordo com a SulAmérica, serão mais de 140 horas de capacitação durante o programa.
Entre os conteúdos previstos estão inteligência emocional, pensamento crítico, negociação, comunicação, gestão do tempo e cultura de dados. Os participantes também terão mentoria individual com diretores e superintendentes, reuniões com executivos e acompanhamento durante os 12 meses.
A turma atual reúne profissionais com formação em Administração, Engenharia, Marketing, Jornalismo, Enfermagem, Farmácia e Engenharia Biomédica, segundo a empresa.
Aline Baquete, que participou de uma edição anterior do programa e hoje trabalha como consultora de relacionamento Concierge na SulAmérica, afirma que o período permitiu contato com diferentes áreas e participação em projetos da companhia.
“Cada desafio trouxe aprendizados que foram fundamentais para o meu amadurecimento profissional”, diz Aline.
Os profissionais selecionados serão contratados pelo regime CLT. O pacote informado pela companhia inclui remuneração compatível com o mercado, planos de saúde e odontológico, convênio com programas de academia e bem-estar, auxílio para viagens e transferência, descontos em empresas parceiras, acesso à universidade corporativa e parcerias com instituições de ensino.
As inscrições terminam em 30 de setembro de 2026. A previsão é que os selecionados comecem o programa em janeiro de 2027.
As inscrições ficam abertas até quarta-feira, 30 de setembro de 2026, no site de carreiras da Rede D’Or.
Podem participar profissionais de qualquer curso superior, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026. A seleção aceita candidatos de todas as regiões do Brasil.
O programa começa em janeiro de 2027 e tem duração de 12 meses. Os trainees passam por diferentes unidades e áreas da companhia e participam de projetos ligados às operações.
Segundo a SulAmérica, o programa oferece mais de 140 horas de capacitação, com conteúdos como inteligência emocional, pensamento crítico, negociação, comunicação, gestão do tempo e cultura de dados. Os participantes também recebem mentoria individual de diretores e superintendentes e participam de reuniões com executivos.
Os selecionados terão contratação pelo regime CLT, remuneração compatível com o mercado e planos de saúde e odontológico. Segundo a companhia, o pacote também inclui convênio com programas de academia e bem-estar, auxílio para viagens e transferência, descontos, universidade corporativa e parcerias com instituições de ensino.