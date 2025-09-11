Com IA, SulAmérica combate fraude e chega a R$ 16,2 bilhões em receita

O setor de saúde suplementar, que reúne hospitais, clínicas, laboratórios e planos odontológicos privados, é considerado um dos mais competitivos do Brasil, mas cresce pouco. Apenas 25% da população tem acesso a um plano.

“O mercado de saúde é um mercado que cresce muito pouco, é praticamente estagnado, embora o plano de saúde esteja entre os três maiores desejos da população brasileira. Só 25% da população tem acesso. Apesar disso, conseguimos crescer trimestre a trimestre”, afirma Raquel Reis, CEO da SulAmérica Saúde e Odonto.

A operadoras de saúde encerrou o primeiro semestre de 2025 com receita operacional líquida de R$ 16,2 bilhões, um avanço de 11,5% frente ao mesmo período de 2024. A sinistralidade consolidada caiu para 79,95%, uma melhora de 3,1 pontos percentuais.

Segundo Reis, o avanço veio de duas frentes: reajustes de contratos existentes e expansão da base de clientes, com desenho de produtos customizados para grandes empresas.

“A customização e a flexibilidade que demos aos clientes viraram diferencial competitivo”, diz. “O ano de 2023 foi para arrumar a casa. Em 2024 voltamos a crescer acima do mercado e, em 2025, todos os trimestres vieram fortes. A estratégia se provou acertada”.

O combate às fraudes com a IA

O crescimento é resultado também em investimento em tecnologia. Com a inteligência artificial a SulAmérica está conseguindo combater algumas fraudes no setor, que geram prejuízos superiores a R$ 30 bilhões por ano, segundo a Fenasaúde. Entre os esquemas mais comuns estão:

Contratação irregular de planos;

Manipulação de pedidos de reembolso;

Falsificação de laudos médicos (especialmente para TEA e medicamentos de alto custo);

Procedimentos estéticos registrados como se fossem cobertos.

Para enfrentar o problema, a SulAmérica investe em biometria facial em reembolsos, checagens automatizadas por IA e canais de denúncia.

“Fraude encarece o plano para todos. Endereçamos formatos de fraude de beneficiários e de prestadores. A política é tolerância zero”, afirma a CEO.

Além disso, a telemedicina via app já superou 4 milhões de consultas 24h, e a inteligência artificial apoia decisões técnicas, jurídicas e clínicas.

“Inovação aqui não é buzzword. Fazemos ciclos curtos de teste e aplicamos tecnologia na jornada inteira. O ganho de precisão e agilidade é imenso”, diz Reis.

Como reduzir a sinistralidade

A queda da sinistralidade - proporção entre custos assistenciais e receita - foi alcançada por três pilares:

Novos produtos com regras mais claras e modelos em escala com prestadores;

Coparticipação como mecanismo de uso consciente;

Gestão ativa de custos em toda a cadeia, da negociação com hospitais ao redesenho de tabelas.

“Para baixar sinistralidade, é contenção de custos com todos os atores na mesa. Coparticipação não é cerceamento, é racionalidade no cuidado”, afirma Reis.

A CEO lembra que 25% a 30% dos exames não são retirados pelos pacientes. “Com a coparticipação, o beneficiário tende a retirar os exames e levá-los ao médico, evitando repetir o procedimento e reduzindo desperdícios que impactam a sinistralidade e os reajustes futuros”.

Desafios regulatórios e sustentabilidade do setor

Como representante da Fenasaúde, Reis aponta entraves regulatórios que limitam a expansão do acesso, como o debate sobre franquias e coparticipações modernas.

“Quanto mais crescer a saúde suplementar, mais desafogamos o SUS. Mas é preciso soltar amarras e envolver todos os stakeholders, inclusive a indústria farmacêutica, no compartilhamento de risco”, afirma.

Ela cita exemplos internacionais em que medicamentos de altíssimo custo são pagos de forma fracionada e atrelados a resultados de longo prazo. “Isso é inovação com responsabilidade.”

Liderança e carreira

Atuária de formação, com passagem por gigantes como Allianz e experiência na ponta hospitalar na Rede D’Or, Reis assumiu a SulAmérica em 2023, em meio à crise do setor.

“Consegui avançar profissionalmente porque não deixo minha carreira na mão de ninguém. Curiosidade e humildade me abriram portas, mas nada disso vale sem líderes e times dispostos a acolher”, afirma a executiva que desde que entrou na gestão da companhia viu a base de beneficiários de saúde e odontologia crescer 10,5%.

Ela também destaca a importância de redes de relacionamento. “Quando você só olha por dentro, subestima o valor do ‘cafezinho’. Relacionamento gera confiança, e confiança move contratos.”

Perspectivas para 2025

A CEO não dá guidance formal, mas projeta continuidade do crescimento em saúde e odontologia, com avanço em segmentos como asset, vida e viagem, além da expansão da rede hospitalar do grupo.

“Não vejo nada que nos direcione para um resultado abaixo do que já apresentamos nos últimos dois trimestres”, afirma Reis.

Números-chave (1º semestre de 2025)