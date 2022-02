Rede D’Or anuncia compra da SulAmérica Seguros

A Rede D'Or São Luiz anunciou, nesta quarta-feira, a compra da SulAmérica por meio de fato relevante enviado aos acionistas. Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram a transação.

A operação será de troca de ações, segundo os termos do acordo, e ambas as empresas devem seguir atuando de forma independente.

Quando a transação for concluída, os acionistas da SulAmérica passarão a ser acionistas da Rede D’Or e Patrick Larragoiti Lucas, presidente do Conselho de Administração da SulAmérica, passará a ser membro do Conselho de Administração da Rede D’Or.

“A SulAmérica é uma empresa comprometida com a sociedade brasileira há mais de 126 anos, oferecendo acesso à saúde de qualidade. Essa transação aproxima as empresas, que seguem com suas operações independentes, mas comprometidas com valores comuns” assinala Jorge Moll, fundador e presidente do Conselho de Administração da Rede D’Or.

Patrick Larragoiti Lucas, membro da família fundadora e presidente do Conselho de Administração da SulAmérica, completa. “A Rede D’Or cresceu oferecendo saúde de qualidade, segurança aos pacientes e garantindo as melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. Essa operação concretiza o compromisso de longo prazo que temos com o país e com os nossos beneficiários e clientes.”

A transação chama a atenção pelo porte — deve ser uma das maiores de 2022. De acordo com o documento divulgado, as administrações de ambas as companhias estimam que os custos da operação serão de R$ 45 milhões.

A combinação dos negócios deve ser submetida à aprovação das assembleias gerais de ambas as companhias e dos órgãos competentes, incluindo o Cade. No caso da SulAmérica, acionistas detentores de ações preferenciais também poderão votar acerca da incorporação.