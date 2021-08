Stone, 99, Evino e outras empresas com mais de 1.600 vagas de emprego

A 99, empresa de tecnologia e transporte, abriu vagas com foca na contratação de mulheres e pessoas pretas nas áreas de experiência do cliente, operações, estratégia e performance.

São 24 vagas para níveis de analista, especialista, gerente e gerente sênior. Segundo Luciana Andreotti, diretora de RH da 99, a empresa busca por pessoas que possam trazer seu olhar para problemas da cidade e propor soluções dentro das áreas da empresa.

Além da 99, diversas empresas estão com posições abertas, inclusive para trabalhar de casa e aceitando apenas o diploma do ensino médio.

É o caso da FreteBras: a plataforma online de transporte de cargas está contratando para 400 vagas para trabalho remoto permanente em diversas áreas. Para se candidatar, a graduação universitária não é uma obrigatoriedade.

Outro destaque da semana é a nova edição da Recruta Stone, a principal porta de entrada para novos talentos da companhia. Na edição no início de 2021, foram pouco mais de 300 contratados ao longo do programa.

No ano passado, foram 100 mil inscritos e mais de 800 contratados. Qualquer pessoa pode se inscrever, pois não há requisitos como inglês, idade, curso ou até diploma.

Mais vagas na Stone

A fintech também está procurando profissionais para integrar seu time comercial externo. As vagas contam com salário fixo e a variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

Confira as posições de acordo com localidade:

Vagas na Decatlhon

São 40 vagas para a nova unidade de Brasília que será inaugurada em Setembro. Os cargos ofertados são para vendedor, cujo principal requisito para tentar a vaga é ser praticante de algum esporte, independentemente do nível.

Vagas na eureciclo

São 24 vagas para os setores de Marketing, Sales, Customer Service, Inside Sales, Sales Ops, Tech, Operações e People. Todas as posições são remotas e, por isso, candidatos de todo o mundo podem se inscrever.

Vagas na Evino

São 15 vagas abertas para somar à sua adega de talentos - são posições que vão do nível júnior a sênior, incluindo os cargos de aprendiz de Facilities, analista de Planejamento Mercadológico, Desenvolvedor Android, IOS e Front End, além de analista de DevOps e Dados. Todas as vagas são para o escritório de São Paulo (quando retornarem presencialmente), mas também existem vagas remotas - e sim, você pode beber vinho enquanto trabalha.

Vagas na Verisure

São 170 vagas em agosto para a área de vendas externas da companhia em diferentes regiões do país. Todas as vagas também contemplam pessoas com deficiência.

Vagas na Cátedra

A empresa tem 600 vagas para operador de telemarketing ativo na região de Barueri. As oportunidades são no regime CLT, com escala de 6x1, além dos benefícios como: VR, VA, auxílio creche, assistência odontológica e médica, parceria educacionais com descontos em cursos, plano de carreira e suporte de saúde mental.

As vagas pedem Ensino Médio completo, ter mais de 18 anos e residir em Barueri ou em regiões próximas. A remuneração mensal será de R$1.105,00, além de uma premiação variável de R$250,00 por mês, com possibilidade de ganhos variáveis acima de R$580,00 mensais.

Vagas na ROIT BANK

A fintech especializada no atendimento a empresas optantes pelo regime tributário do Lucro Real abriu processo seletivo para mais de 300 vagas de emprego de ensino técnico e superior (completo ou cursando). Elas estão divididas nas áreas de Engenharia de Software, Contabilidade, Comercial, Customer Success e Recursos Humanos.

Com home office, as vagas são para todas as regiões do Brasil, valorizando a diversidade nos times da empresa.

As principais vagas são:

200 vagas para Engenheiro de Software Full-Stack com experiência em Programação utilizando Node.js, TypeScript, Express.js; Vue.js e/ou React;

50 vagas para Analistas Contábeis e Fiscais com experiência em empresas do Lucro Real.

25 vagas para Analistas de RH com experiência em rotinas de departamento pessoal.

Veja todas as vagas no site.

Vagas na Synapses Holding SA

São 100 vagas no conglomerado formado por nove empresas para a área de tecnologia, com posições para Java Developer, Product Owner, Analista de Produtos, Scrum Master, entre outras. Todas as oportunidades são para home office.

Vagas na ASAP Log

São vagas para home office e abertas para desenvolvedores de todo o Brasil. Para participar da seleção é necessário ter conhecimento sólido em pelo menos uma linguagem de programação, como JAVA ou Python.

