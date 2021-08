Startup tem 400 vagas com home office e não pede diploma

A FreteBras, plataforma online de transporte de cargas, está contratando para 400 vagas para trabalho remoto permanente em diversas áreas. Para se candidatar, a graduação universitária não é uma obrigatoriedade.

Bruno Hacad, diretor de operações, explica que o volume de fretes na plataforma saltou quase 70% no primeiro semestre.

“E a expectativa até o final do ano é continuar nesse ritmo acelerado. Para isso, estamos buscando talentos em qualquer lugar do Brasil e do mundo para fazer parte desta jornada. Não precisamos de diploma e sim de pessoas que queiram crescer junto com a gente", diz.

Em 2020, a FreteBras recebeu aporte de R$ 90 milhões. A startup foi fundada em Catalão (Goiás) para facilitar as transações entre transportadoras e caminhoneiros. No momento, a empresa tem mais de 560 mil caminhoneiros cadastrados e 13 mil empresas assinantes.

Na área de recursos humanos, a startup se destaca por priorizar a igualdade de gênero. No momento, homens e mulheres dividem de forma equiparada cargos operacionais e de liderança.

O time de tecnologia tem o maior número de vagas abertas, cerca de 100, com posições em produto, BI, engenharia de dados e programação. As demais oportunidades são para as equipes de negócios, comercial e outras áreas corporativas.

Confira as vagas pelo site.